Diễn biến mới vụ khám xét kho xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng

Sáng nay 2/6, sau hơn 48 giờ phong tỏa kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng, cảnh sát cơ động cùng lực lượng điều tra đã rút đi. Ông Trịnh Sướng vốn được coi là đại gia xăng dầu miền Tây.

Sáng 2/6, cổng kho xăng dầu Công ty TNHH Mỹ Hưng, ở ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) đã mở sau hơn 48 giờ đóng kín từ đêm 30/5. Nhiều ôtô tải và xe bồn chạy ra, vào kho như ngày thường.

“Kho xăng dầu đã hoạt động trở lại. Sáng giờ chúng tôi lu bu quá vì nghe điện thoại của khách hàng”, một người quản lý kho nói với Zing.vn.

Theo người này, sức khỏe ông Trịnh Sướng (Tám Sướng) khá tốt. Tuy nhiên, đại gia ngoài 50 tuổi chưa xuất hiện vì đang làm việc thêm với công an.

Một nguồn tin cho biết sáng 2/5, ông Tám Sướng không có mặt tại kho xăng dầu.

Theo lãnh đạo Công an huyện Mỹ Xuyên, cảnh sát địa phương chỉ được mời đến kho nhiên liệu của ông Sướng để chứng kiến các buổi kiểm tra của lực lượng đến từ bộ Công an và Công an tỉnh Đăk Nông. Thông tin chi tiết công an huyện chưa được Công an thị trấn Mỹ Xuyên báo cáo.

“Họ làm việc độc lập, rất kín tiếng, không cho công an địa phương biết điều gì”, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Xuyên nói.

Sáng 2/5, trong sân kho xăng dầu Công ty TNHH Mỹ Hưng có vài ôtô con. Hai số điện thoại của ông Tám Sướng vẫn không liên lạc được.

Trao đổi với Tuổi trẻ, một nhân viên thân cận ông Sướng cho biết cơ quan chức năng cho phép công ty hoạt động trở lại nên kho xăng đã tổ chức giao xăng dầu cho khách hàng.

“Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang làm việc với anh Tám Sướng. Dự kiến hết hôm nay mới xong”, nhân viên này cho hay.

Những người hàng xóm cho hay sáng giờ họ chỉ thấy nhân viên công ty ra vào chứ chưa nhìn thấy ông chủ kho xăng.

Như Người Đưa Tin đã thông tin trước đó, tối 30/5, nhiều ôtô biển số xanh 48A, 80A và 82A của lực lượng cảnh sát đến kho xăng dầu Công ty TNHH Mỹ Hưng.

Ngay khi đọc lệnh khám xét, ông Sướng bị tăng huyết áp nên cơ quan chức năng đưa ông vào Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng cấp cứu trước sự giám sát của cảnh sát. Sáng 31/5, ông Sướng được ra viện do huyết áp ổn định.

Ông Trịnh Sướng vốn nổi tiếng là một những đại gia xăng dầu ở miền Tây với hàng chục cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở nhiều tỉnh. Ngoài kho xăng đã bị khám xét, ông Sướng còn có kho xăng dầu trữ lượng lớn nằm ở huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Năm 2015, ông Sướng từng liên quan đến một vụ mua bán xăng dầu trái pháp luật với tổng số lượng khoảng 2 triệu lít, giá trị hơn 42 tỉ đồng. Tuy nhiên, vụ việc chỉ bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 50 triệu đồng.

