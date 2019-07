Điểm lại những lần “ném tiền qua cửa sổ” của ông Lê Tấn Hùng

Trong thời gian, ông Lê Tấn Hùng quản lý, điều hành các hoạt động của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) đã có nhiều sai phạm rất nghiêm trọng trong tài chính, đầu tư dự án, sử dụng nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước,…

Chi khống 13 tỷ đồng

Như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, theo Thanh tra TP HCM, trong năm 2016, Sagri ký 10 hợp đồng tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài (tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng) với Công ty thương mại dịch vụ Hòa Bình quốc tế và Công ty du lịch Thanh niên xung phong. Tuy nhiên, có đến 22 người không tham gia chuyến đi.

Khi xác minh tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM, 40 trong 70 người tham gia chuyến đi nước ngoài không có trong danh sách, số còn lại không có thông tin trên hệ thống xuất nhập cảnh.

Sagri không thực hiện các chuyến đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài nhưng vẫn thanh toán toàn bộ chi phí cho 2 công ty trên là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc kế toán quy định tại khoản 4, điều 6 Luật Kế toán năm 2003.

Những lần “ném tiền qua cửa sổ”

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước xác định Sagri có 3 sai phạm cho thuê đất, hợp tác đầu tư khi chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền; đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành (sử dụng sai 1.900ha đất) dẫn đến khả năng mất vốn đầu tư.

Cụ thể, Sagri ký hợp đồng 60 tỷ đồng với Công ty CP tư vấn đầu tư Đức Nguyên để triển khai trồng 4.000ha cao su tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk). Trong đó, Sagri chi 12 tỷ đồng (20%) tạm ứng cho Công ty Đức Nguyên, nhưng đến năm 2015 dự án vẫn chưa triển khai. Tháng 4/2016, Sagri có văn bản gửi Công ty Đức Nguyên về việc thanh lý hợp đồng, nhưng đến tháng 10/2017 vẫn chưa được phản hồi.

Thanh tra TP HCM nhận định việc ký hợp đồng trên chưa thực hiện các quy định về lựa chọn, đánh giá, thẩm định năng lực… của đối tác, dẫn đến Công ty Đức Nguyên không có khả năng thực hiện theo đúng hợp đồng. Qua đó cho thấy Sagri sử dụng không hiệu quả vốn Nhà nước.

Thanh tra toàn diện Sagri, thanh tra thành phố còn phát hiện hoạt động đầu tư vốn của công ty hiệu quả không cao, một số khoản đầu tư tài chính dài hạn không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, phải ngưng hoạt động dẫn đến vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp (thuộc Sagri hoặc Sagri có liên doanh, liên kết) bị tổn thất.

Tính đến cuối năm 2016, Sagri chi hơn 1.000 tỷ đồng để đầu tư, nhưng lợi nhuận thu về năm 2015 chỉ hơn 53 tỷ đồng (đạt 4,97% tổng vốn đầu tư); năm 2016 chỉ hơn 33 tỷ đồng (đạt 3,15% tổng vốn đầu tư).

Nhiều dự án liên quan đến quỹ đất công lên đến khoảng 1.900ha do Sagri thực hiện có sai sót, chuyển nhượng đất dự án với giá rẻ, trái luật, nguy cơ gây thất thoát vốn Nhà nước.

Các thiếu sót, vi phạm thuộc trách nhiệm của HĐTV, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc và các phó tổng, kiểm soát viên, kế toán trưởng… từng thời kỳ. Trong đó, sai phạm về quản lý đất xảy ra từ các nhiệm kỳ trước, còn sai phạm quản lý điều hành thuộc về ông Lê Tấn Hùng.

Chiều 6/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) di lý ông Lê Tấn Hùng (SN 1959, ngụ TP HCM, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn) ra TP Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Trưa cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét nhà ông Lê Tấn Hùng tại số 22bis đường Trương Định (Quận 3, TP HCM).

Khi rời khỏi nhà ông Lê Tấn Hùng, các thành viên tổ công tác của Bộ Công an và Viện kiểm sát Nhân dân mang theo nhiều thùng chứa hồ sơ tài liệu cùng một số đồ vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cùng thời gian này, tại nhà ông Nguyễn Thành Mỹ, trên đường Hưng Phú (phường 8, Quận 8), lực lượng chức năng niêm phong nhiều tài liệu chứng cứ liên quan để vận chuyển ra xe phục vụ cho công tác điều tra.

Tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, phường 15, quận Bình Thạnh, lực lượng chức năng cũng khám xét trụ sở công ty và thu giữ các tài liệu liên quan.

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV, quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với Lê Tấn Hùng (SN 1963), nguyên Tổng Giám đốc; cư trú tại: Số 22 Bis Trương Định, phường 6, Quận 3, TP HCM.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Mỹ (SN 1959), nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Đầu tư; cư trú tại: Số 157/32 Hưng Phú, phường 8, Quận 8, TP HCM./.

Theo baovephapluat.vn

Nguồn bài viết: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/diem-lai-nhung-lan-nem-tien-qua-cua-so-cua-ong-le-tan-hung-72506.html