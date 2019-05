Đem đam mê tinh hoa ẩm thực bốn phương đến đảo ngọc Phú Quốc

Đầu tháng 5/2019 vừa qua, nhà hàng biển CORALLO của Khu nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc Resort Managed by AccorHotels vừa hân hạnh giới thiệu Đầu bếp chính mới đến từ Dubai – Bếp trưởng nhà hàng Corallo, Gopalsamy Mani.

Hành trình ẩm thực của Bếp trưởng Gopalsamy Mani khởi nguồn từ Ấn Độ, nơi anh sinh ra và lớn lên tại vùng đất được xem như là thiên đường gia vị của Thế giới.

Xuyên suốt hơn 12 năm làm việc trong môi trường quốc tế, anh chưa bao giờ ngừng học hỏi và đặt ra mục tiêu mới cho bản thân. Chính vì vậy, trước khi chọn Đảo Ngọc Phú Quốc là nơi dừng chân, Bếp trưởng Gopalsamy Mani đã từng làm việc qua nhiều vị trí như Chef de Partie, Sous Chef, Head Chef tại nhiều thương hiệu Khách sạn lớn có thể kể đến Marriott International, Hyatt, Starwood Hotels & Resorts và gần đây nhất là JA Resorts & Hotels đẳng cấp tại Dubai.

Một trong những kinh nghiệm tâm huyết nhất của Gopalsamy Mani là khoảng thời gian làm việc cùng những Đầu bếp danh tiếng, Đầu bếp Stig Dregeide và Đầu bếp Fabien Berteau, những người đã định hình nên nền ẩm thực đa dạng cho thế giới. Qua những lần trao đổi kinh nghiệm thực tiễn này, Gopalsamy Mani nhận thấy rằng, điều làm nên sự tinh tế và đa dạng cho các món ăn cần nhất là trải nghiệm của người đầu bếp, và anh đã lựa chọn những chuyến du lịch chu du khắp nơi để đích thân “nếm thử” các các món địa phương, bí quyết tạo nên những công thức đặc biệt nhất.

Bắt đầu từ Tháng 6/2019, du khách đến với Premier Village Phu Quoc Resort và dùng bữa tại nhà hàng biển Corallo sẽ có cơ hội được thưởng thức những món ăn do chính Bếp trưởng Gopalsamy Mani lên công thức dựa trên cảm nhận của anh về ẩm thực phương Tây giao thoa với tinh hoa từ ẩm thực bản địa. Hãy chọn cho mình một góc bạn thích nhất trên bãi biển của nhà hàng Corallo, đợi ánh hoàng hôn dần buông màu tím hồng ngọt ngào lên mặt biển và thưởng thức hương vị của một kì nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Corallo – The Beach Restaurant

Premier Village Phu Quoc Resort Managed by AccorHotels

Mũi Ông Đội, An Thới, Phú Quốc, Việt Nam

Đặt phòng ngay hôm nay tại Premier Village Phu Quoc Resort để thưởng thức những món ngon của Bếp trưởng Gopalsamy Mani. Ưu đãi lên đến 30% khi đặt phòng sớm qua website:

www.premiervillage-phuquoc.com

📩 HB2R4@accor.com

📞 +84 297 354 6666