Đề nghị làm rõ việc ‘bảo kê’ trong việc mua bán xăng giả của Trịnh Sướng

Dư luận và Nhân dân bức xúc trước vụ việc sản xuất, mua bán xăng giả của Công ty TNHH Mỹ Hưng do ông Trịnh Sướng làm giám đốc, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ việc “bảo kê”, “buông lỏng” quản lý kinh doanh, sản xuất xăng và hậu quả gây ra.

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Báo cáo Tổng hợp tình hình nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16, Khóa 8 của cơ quan này, diễn ra sáng nay, 24 tháng 6.

Đánh giá tình hình chung, Báo cáo cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước những kết quả toàn diện về kinh tế – xã hội của đất nước. Đặc biệt, sự kiện Việt Nam được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao (192/193), thể hiện niềm tin của các quốc gia đối với Việt Nam và chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập của Việt Nam.

Nhân dân đồng tình và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, Nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề, nổi cộm là tình trạng mất an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, sản xuất, buôn bản hàng giả vẫn diễn biến phức tạp; xuất hiện một số hành vi thiếu chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong xã hội; việc điều chỉnh giá điện, giá xăng trong thời gian qua đã có ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh; tình hình khiếu nại, tố cáo còn bức xúc ở một số địa phương…

Chấn chỉnh việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Về lĩnh vực xã hội, Nhân dân đồng tình và ủng hộ việc tổ chức các lễ hội truyền thống có tiến bộ, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Tuy nhiên, việc niêm yết giá dịch vụ tại nhiều lễ hội chưa được kiểm soát; việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng như “dâng sao giải hạn”, “thỉnh vong” để trục lợi gây bất bình trong Nhân dân; quy hoạch đất đai xây dựng khu tâm linh ở một số nơi quá lớn; việc tổ chức lễ hội, việc cưới, việc tang ở một số nơi còn lãng phí gây bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh việc ghi nhận những nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo thời gian qua đã quan tâm chấn chỉnh, nâng cao đạo đức, tác phong và phương pháp làm việc cho đội ngũ những người làm công tác giáo dục, nhưng Nhân dân cũng cho rằng một số quy định của ngành giáo dục và chính quyền địa phương vẫn còn bất cập, việc “chạy theo thành tích” vẫn tồn tại. Đặc biệt, các vụ “bạo lực học đường” liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi; sự thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ quản lý, lãnh đạo nhà trường và thiếu quyết liệt của cơ quan chức năng chậm trễ trong xử lý các vi phạm, gây bức xúc trong xã hội.

Nhân dân tiếp tục phản ánh và bức xúc về tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, không phép vẫn xảy ra ở một số nơi nhưng chưa được xử lý nghiêm. Đoàn Chủ tịch đã nhiều lần kiến nghị trước Quốc hội về tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương nhưng các vi phạm vẫn tiếp diễn một cách công khai ở một số địa phương.

Do vậy, Nhân dân đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo và có biện pháp triệt để chấm dứt tình trạng trên, làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, tổ chức, cá nhân bao che, tiếp tay cho vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, thực hiện các giải pháp phát triển vật liệu thay thế, giảm phụ thuộc vào khai thác các vật liệu từ tự nhiên.

Thời gian qua, tai nạn giao thông trên toàn quốc đã giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Nhưng Nhân dân vẫn hết sức lo lắng trước việc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết nhiều người, tình trạng nhiều lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy dẫn đến mất kiểm soát hành vi, gây tai nạn nghiêm trọng; việc tổ chức thi và cấp giấy phép lái xe còn lỏng lẻo…

Chấn chỉnh thực trạng này, Nhân dân đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chấn chỉnh việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; đề xuất sửa đổi, bổ sung những bất cập trong quy định xử lý vi phạm…

Dư luận và Nhân dân bất bình, phản ứng gay gắt trước phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Đối thoại Shangri-La 2019 và trên mạng xã hội cho rằng Việt Nam “xâm lược”, “chiếm đóng” Campuchia gây bất bình trong dư luận trong nước và quốc tế. Đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục tuyên truyền và khẳng định những đóng góp to lớn của Việt Nam và phán quyết của Tòa án đặc biệt của Campuchia (ECCC) trong các quan hệ song phương và đa phương, không để những vần đề thuộc về lịch sử gây tổn hại cho quan hệ Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Đáng chú ý, dư luận và Nhân dân bức xúc trước vụ việc sản xuất, mua bán xăng giả của Công ty TNHH Mỹ Hưng do ông Trịnh Sướng làm giám đốc. Trong thời gian qua, nhóm của đối tượng Trịnh Sướng đưa ra thị trường 174 triệu lít xăng giả. Dư luận và Nhân dân đặt câu hỏi tại sao chuyện này kéo dài mà cơ quan quản lý nhà nước không phát hiện đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ việc “bảo kê”, “buông lỏng” quản lý kinh doanh, sản xuất xăng và hậu quả gây ra; đề nghị xử lý nghiêm, công khai, minh bạch, lập lại kỷ cương phép nước.

Lo ngại về tình trạng “chạy chức, chạy quyền”

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Nhân dân đánh giá cao việc Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo tổng rà soát công tác cán bộ từ Trung ương đến địa phương, phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp sai phạm. Công tác cán bộ và quản lý cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, lo ngại về tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, tiêu cực trong tuyển dụng, chuyển ngạch công chức, viên chức, Nhân dân đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ, các cơ quan chức năng và các địa phương thường xuyên rà soát, tăng cường công khai, minh bạch trong tuyển dụng, thi tuyển và thi chuyển ngạch đối với công chức, viên chức; kịp thời sửa đổi các quy định chưa hợp lý; phân cấp, phân quyền trong tuyển dụng, bổ nhiệm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhân dân bức xúc trước vụ việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng trong quá trình làm nhiệm vụ có hành vi “vòi tiền” tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã bị cơ quan chức năng bắt quả tang. Nhân dân hoan nghênh và đồng tình cao với việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ban hành văn bản chỉ đạo gửi Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản, tạm giữ về hành vi “vòi tiền” trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điểu tra, xử lý nghiêm cá nhân, tập thể vi phạm, thông báo công khai để Nhân dân biết, giám sát.

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đối với MTTQ Việt Nam, đây là thời điểm về đích chương trình hành động nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 8; là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9.

“6 tháng đầu năm, chúng ta đánh giá cao vai trò của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương quyết liệt, hiệu quả giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn xã hội đặt ra.

Đó là tổ chức đối thoại, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, giải quyết kiến nghị của cử tri, nhân dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt các chính sách về văn hóa, xã hội; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc về giáo dục đào tạo, y tế; xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm và tệ nạn xã hội. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trấn áp tội phạm; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế…”- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

