Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại qua hoạt động truyền thông

Ngày 18-3, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) tổ chức buổi gặp mặt cộng tác viên trong lĩnh vực đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại. Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo báo cáo kết quả công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại, thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Cục Truyền thông CAND phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản trong CAND sử dụng các phương tiện truyền thông CAND tăng cường đưa tin, viết bài, tăng thời lượng phát sóng, mở các chuyên trang, chuyên mục đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; tăng cường tuyên truyền về chiến công, thành tích, gương cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cục Truyền thông CAND luôn xác định công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu, độc hại là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài. Do đó, công tác này trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Các đơn vị báo chí, xuất bản trong CAND đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu, phát hiện hàng nghìn bài viết vu khống, bịa đặt, thông tin sai trái, phản động, thù địch trên mạng xã hội. Từ đó đăng tải các bài viết, chương trình phát sóng mang nội dung chuyên biệt, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng dư luận. Nhiều vụ việc được dư luận xã hội quan tâm như việc Quốc hội thảo luận, thông qua Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Luật an ninh mạng; lợi dụng khiếu kiện về đất đai để tụ tập, gây rối; việc xử lý đối với một số cán bộ cao cấp… đều được các đơn vị báo chí, xuất bản CAND thông tin, phản ánh kịp thời.

Báo CAND đã tăng số lượng các bài viết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ 1-2 bài/tuần lên 5-6 bài/tuần. Báo điện tử CAND cũng mở chuyên mục “Phòng, chống diễn biến hòa bình”, đăng tải hàng trăm tin, bài vạch trần bộ mặt thật của những đối tượng cơ hội, suy thoái về tư tưởng chính trị; phản ánh kịp thời kết quả đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng quyền tự do, dân chủ để kích động gây rối an ninh trật tự. Truyền hình CAND (ANTV) đã duy trì nhiều năm chuyên mục: “Chuyển động cuộc sống”, “Phim tài liệu”, “Đối thoại trường quay”, “Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) – Những việc cần làm ngay”. Trong năm 2018, đơn vị đã phát sóng 106 tin, bài, 43 chuyên mục “Chuyển động cuộc sống” và 35 phim tài liệu đấu tranh, phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc, phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu. Đặc biệt, tháng 11-2018, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và Ban Chỉ đạo 94, Truyền hình CAND đã mở 2 chuyên mục mới là “Xây dựng Đảng” và “Góc nhìn sự thật”, thời lượng 15 phút, mỗi tuần 01 số (phát lại hằng ngày) để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, phản động, thù địch…

Nhà Xuất bản CAND đã xuất bản nhiều cuốn sách có giá trị như: Quyền phản biện không chỉ riêng ai; Bản lĩnh và niềm tin; Lương tâm người cầm bút; Một số vấn đề về đấu tranh chống phá hoại tư tưởng ở Việt Nam thời kỳ đổi mới; Âm mưu hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của các cơ quan tình báo gián điệp Mỹ – Nguỵ… Cơ quan báo chí Công an các địa phương như Báo An ninh Thủ đô, Báo An ninh Hải Phòng, Báo Công an TP. Hồ Chí Minh, Báo Công an Đà Nẵng, Báo Công an Nghệ An đã tích cực đăng tin, bài viết phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc về lực lượng CAND, thường xuyên trao đổi, phối hợp thông tin với Báo CAND, Truyền hình CAND, Phát thanh CAND để thông tin, phát ngôn chính xác, kịp thời định hướng dư luận… Phát thanh CAND đã phát sóng, đăng tải hàng trăm bài phản bác, đấu tranh giúp dư luận hiểu đúng vấn đề, không để các thế lực thù địch lợi dụng bôi nhọ, công kích lực lượng Công an, gây dư luận xấu trong xã hội. Nhiều tin, bài có tác dụng tốt, vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lưu vong, nổi bật như chương trình “Tiêu điểm an ninh, trật tự” trực tiếp 30 phút. Từ đầu tháng 12-2018, Phát thanh CAND đã thực hiện một số chương trình về Luật an ninh mạng, về quyết tâm chống tham nhũng, tự soi, tự sửa của Đảng. Tạp chí CAND và các ấn phẩm chuyên đề của tạp chí mở các chuyên mục “Lý luận về đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”, “bảo đảm trật tự xã hội”… Chuyển tải nhiều bài viết có tính nghiên cứu lý luận và thực tiễn về phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” và các luận điệu sai trái, thù địch.

Báo chí, xuất bản CAND đã có những phản ứng nhanh nhạy, kịp thời, góp phần định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Qua đó góp phần rất quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND trong công cuộc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhân dân và chế độ. Những kết quả đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cộng tác viên là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các tri thức, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND đã tâm huyết và đầy trách nhiệm, cộng tác tích cực, có nhiều thông tin, bài viết có giá trị, đóng góp vào thành quả chung trong lĩnh vực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên các phương tiện truyền thông CAND. Tổng kết năm 2018, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho Báo CAND và Truyền hình CAND, đã có thành tích trong công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc hại…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã thảo luận, góp ý, nêu ra các kiến nghị, giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại trên báo chí CAND nói chung. Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các nhà lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học về công tác này.

