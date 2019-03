Danh sách 11 lệnh cấm vận Mỹ áp đặt lên Triều Tiên

11 lệnh cấm vận Mỹ áp đặt lên Triều Tiên không phải được đưa ra ngay lập tức trong một lần. Nó là tổng của nhiều lần đưa ra trừng phạt theo cấp độ.

Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên mới nhất do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ngày 11/9/2017. Nghị quyết lần này đánh thêm vào 5 lĩnh vực chính được coi là thế mạnh của Bình Nhưỡng. Theo mô tả của Mỹ, đây là những biện pháp mạnh tay nhất nhằm vào quốc gia Đông Bắc Á từ trước đến nay.

11 lệnh cấm vận Mỹ áp đặt lên Triều Tiên

Dầu mỏ: Liên Hợp Quốc đã cắt giảm hơn 55% sản phẩm dầu tinh chế nhập khẩu vào Triều Tiên, đồng thời áp đặt mức trần 2 triệu thùng/năm đối với tất cả các sản phẩm dầu tinh chế nhập khẩu vào Triều Tiên, bao gồm cả xăng.

Nghị quyết yêu cầu Triều Tiên giữ nguyên số lượng dầu thô hiện tại, vốn được các nước cung cấp cho Bình Nhưỡng trước đây, đồng thời Liên Hợp Quốc cũng đưa ra mức hạn chế xuất khẩu dầu thô sang Triều Tiên.

Tuy nhiên, việc xuất khẩu dầu thông qua hệ thống đường ống nối thành phố Đan Đông, Trung Quốc với thành phố Sinuiju, Triều Tiên không nằm trong diện bị cấm theo lệnh trừng phạt mới.

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng áp dụng lệnh cấm khí ngưng tụ và khí tự nhiên hóa lỏng xuất khẩu sang Triều Tiên.

Dệt may: Liên Hợp Quốc đã cấm tất cả các mặt hàng may mặc xuất khẩu của Triều Tiên, trong khi kim ngạch xuất khẩu trung bình mỗi năm của Bình Nhưỡng trong lĩnh vực này lên tới 760 triệu USD trong những năm gần đây.

Hàng dệt may của Triều Tiên chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc. Giá trị nhập khẩu trong lĩnh vực may mặc của Trung Quốc với Triều Tiên đạt 147,5 triệu USD trong quý 2 năm nay, chiếm 38% trong tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa Triều Tiên của Trung Quốc.

Lao động ở nước ngoài: LHQ cấm các nước thuê lao động Triều Tiên ở nước ngoài. Hiện có khoảng 100.000 công dân Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài, mang về 5 tỷ USD mỗi năm cho Bình Nhưỡng.

Theo nghị quyết này, những người Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài có thể tiếp tục công việc của họ cho đến khi giấy phép làm việc hiện tại của họ ở nước đó hết hạn.

Dự án chung: Để trừng phạt Bình Nhưỡng, Liên Hợp Quốc đã yêu cầu chấm dứt tất cả các dự án làm ăn chung giữa Triều Tiên với các nước, song vẫn có trường hợp ngoại lệ. Theo nghị quyết, các nhà máy thủy điện hợp tác giữa Triều Tiên – Trung Quốc trên sông Áp Lục, cùng với dự án cảng và đường sắt Khasan-Rajin giữa Triều Tiên Nga, vốn được sử dụng để vận chuyển than đá của Nga sang các nước khác, được miễn trừng phạt.

Xuất khẩu than đá: Đây là nghị quyết được thông qua ngày 30/11/2016. Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết này nhắm mục tiêu tới hoạt động giao thương về than đá giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Theo đó, LHQ dự kiến cắt giảm 60% kim ngạch xuất khẩu than từ Bình Nhưỡng sang quốc gia láng giềng.

Thủy, hải sản: Thủy, hải sản là một trong những danh mục hàng hóa của Triều Tiên bị cấm đánh bắt ở vùng biển quốc tế, cấm xuất khẩu, đồng thời cũng được đưa vào diện theo dõi buôn lậu qua biên giới với Trung Quốc.

Đóng băng tài sản và cấm đi lại: Liên Hợp Quốc đóng băng tài sản của các tổ chức Triều Tiên có thể có ở Mỹ.Một số quan chức, bao gồm người đứng đầu các hoạt động tình báo của Triều Tiên ở nước ngoài bị cấm đi lại.

Nguyên liệu thô: Ngày 6/8/2017, nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên xuất khẩu than đá, quặng sắt và các nguyên liệu thô. Ngoài ra, việc xuất khẩu các kim loại khác như đồng, nickel, bạc, kẽm cũng bị cấm.

Đầu tư nước ngoài: LHQ cũng hạn chế đầu tư của nước ngoài vào Triều Tiên. Mục tiêu của lệnh trừng phạt là nhằm giảm 1 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu của Bình Nhưỡng.

Cấm mua bán vũ khí và thiết bị quân sự: Triều Tiên bị cấm mua bán vũ khí và thiết bị quân sự với tất cả các nước trên thế giới.

Cấm nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ phẩm: Đây cũng là một biện pháp trừng phạt mở rộng được đưa ra gần đây.

Trước đó, tại cuộc họp báo hậu thượng đỉnh vào 14h chiều hôm qua, 28/2, Tổng thống Donald Trump nói Bình Nhưỡng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm vận “hoàn toàn”, và ông không thể chấp nhận.

Tuy nhiên, đến đêm qua, phái đoàn Triều Tiên cũng tổ chức họp báo ở khách sạn Melia, Hà Nội, đã khẳng định nước này chỉ đề nghị được dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận, cụ thể là 5/11 lệnh cấm được áp đặt trong giai đoạn 2016-2017, để đổi lại việc Bình Nhưỡng dỡ bỏ hoàn toàn khu phức hợp hạt nhân quan trọng Yongbyon.

Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên bà Choe Son Hui cho biết, chủ tịch Kim “có thể đã nản lòng đối với một thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên”.

Theo doisongphapluat.com

Nguồn bài viết: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/danh-sach-11-lenh-cam-van-my-ap-dat-len-trieu-tien-a264752.html