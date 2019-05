“Đặc sản” DIFF kéo du khách về thành phố sông Hàn

Bật mí với phóng viên, ông Lương Duy Doanh – Giám đốc FiveStar Travel cho biết: “Mỗi mùa Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), lượng du khách tới Đà Nẵng qua FiveStar Travel lại tăng cao. Đặc biệt, 3 năm gần đây, khách đi tour trọn gói qua FiveStar Travel những ngày diễn ra DIFF tăng từ 10-20% so với ngày thường. Trong khi đó, khách đặt dịch vụ đơn lẻ như vé máy bay, phòng khách sạn tăng tới khoảng 30%”.

“Đặc sản” khó cưỡng của xứ Đà thành

Ông Lương Duy Doanh phân tích: “Vài năm gần đây, từ khi có sự tham gia của Tập đoàn Sun Group, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF có những đổi mới vượt bậc, đa dạng hoạt động, mở rộng quy mô, và đặc biệt là thời gian kéo dài từ 1 đến 2 tháng, thuận tiện cho du khách sắp xếp thời gian đến thưởng lãm, trải nghiệm. Đặc biệt, cả doanh nghiệp và du khách đều nắm được lịch diễn ra các chương trình, sự kiện trong khuôn khổ DIFF trước nhiều tháng nên tất cả đều rất chủ động”.

Trong khi đó, ông Tạ Hữu Chiến – Chủ tịch HĐQT Sunvina Travel đánh giá: “Có thể nói, DIFF đã trở thành một “món ăn tinh thần”, một đặc sản khó cưỡng mang tầm quốc tế của xứ Đà thành. Mỗi năm, DIFF lại thu hút nhiều du khách hơn bởi sự kiện mang tầm quốc tế này năm sau đều được đầu tư quy mô hơn, độc đáo hơn, nghệ thuật hơn năm trước. Và không quá khi nói rằng Đà Nẵng là “Thành phố pháo hoa” sánh ngang với những điểm đến pháo hoa trong khu vực như Pohang (Hàn Quốc) hay Hokkaido (Nhật Bản), Macau…”

DIFF qua hai năm 2017, 2018 đã hình thành nên một “thói quen” một món ăn tinh thần với nhiều du khách mỗi khi hè đến. Anh Bùi Minh Thắng (Tổ 5, Khu Cơ Yếu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Năm 2017, tôi và vợ mới cưới may mắn có chuyến trăng mật đến Đà Nẵng đúng dịp DIFF. Lần đầu tham dự sự kiện quy mô quốc tế này, chúng tôi đều bị choáng ngợp với tổ hợp khán đài hiện đại trên sông Hàn. Xem pháo hoa trên sân khấu sông Hàn thực sự khác, đẹp hơn nhiều so với những màn pháo hoa mỗi năm Tết đến mình vẫn xem ở Bờ Hồ, Hà Nội. Các đội thi quốc tế trình diễn pháo hoa nghệ thuật, ấn tượng, cảm giác như mình được chạm tay vào những bông pháo lung linh”. Anh Bùi Minh Thắng chia sẻ thêm: “Hè này, vợ chồng tôi sẽ đưa con gái đầu lòng tới Đà Nẵng xem pháo hoa”.

Các chuyên gia du lịch đều cho rằng, DIFF là Lễ hội quốc tế tiên phong, kiểu mẫu cho các địa phương khác học tập. Bởi DIFF là “chìa khóa” rất quan trọng để thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế đi lẻ ở địa phương này. Theo phân tích của ông Phùng Quang Thắng – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist: “Hiện nay, xu hướng khách du lịch đi lẻ rất nhiều, chiếm khoảng 80% thị trường, chỉ khoảng 20% khách có nhu cầu đi tour trọn gói. Thường thì họ định sẵn những điểm chính, khi tới nơi, điểm nào hấp dẫn hơn họ sẽ kéo dài thời gian lưu trú. Do đó, chúng ta phải có hoạt động thường xuyên và hấp dẫn như DIFF để khiến họ cảm thấy cần phải ở lâu hơn để khám phá”. Ông Phùng Quang Thắng dẫn chứng: “Chẳng hạn, khách quốc tế ở Việt Nam 2 tuần, tuần đầu họ đã trải nghiệm DIFF nhưng còn nhiều hoạt động khác họ vẫn muốn khám phá, khách sẽ di chuyển đến Huế, Hội An hay các tỉnh, TP khác để du lịch, sau đó trở lại Đà Nẵng tham dự DIFF trước khi kết thúc chuyến đi”.

Sức hấp dẫn gia tăng dòng khách mới

DIFF cũng như nhiều sản phẩm du lịch sáng tạo của Đà Nẵng như Cầu Vàng của Sun World Ba Na Hills, những công viên sôi động bốn mùa như Sun World Danang Wonders… đang trở thành “thỏi nam châm” mang tới cho thành phố nhiều nguồn khách mới. Minh chứng là thời gian gần đây, dòng khách lớn từ Thái Lan, Indonesia… đang đổ về Đà Nẵng.

Là một trong những hãng lữ hành hàng đầu đón khách Thái Lan đến Việt Nam và đưa khách Việt tới “xứ sở chùa vàng”, ông Tạ Hữu Chiến cho hay: “Những năm gần đây, du khách Thái Lan đặc biệt yêu thích Đà Nẵng do cơ sở hạ tầng du lịch ở đây vượt trội so với những công trình đã khai thác, xây dựng từ lâu có phần lạc hậu và xuống cấp ở quốc gia này. Minh chứng là “xứ sở chùa vàng” chưa có khu Tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng nào “qua mặt” được Sun World Ba Na Hills do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại Đà Nẵng. Chỉ riêng tháng 1/2019, số chuyến bay từ Thái Lan tới Đà Nẵng đã tăng tới 56 chuyến/tuần. Trong đó 100% khách đều yêu cầu đến Sun World Ba Na Hills và muốn được “check in” ở Cầu Vàng”.

“Nhìn du khách của mình cười sảng khoái và hài lòng, tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì Việt Nam có một doanh nghiệp tư nhân đầu tư được những đẳng cấp khu vực và quốc tế, đạt được những giải thưởng danh giá, giúp quảng bá, nâng tầm chất lượng dịch vụ cũng như sức cạnh tranh cho điểm đến Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung. Cảm ơn Tập đoàn Sun Group đã giúp các doanh nghiệp lữ hành có thêm những sản phẩm du lịch đẳng cấp, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của các “thượng đế” khó tính”, ông Tạ Hữu Chiến bày tỏ.

Cũng theo ông Tạ Hữu Chiến, nếu các tỉnh, thành phố khác cũng tổ chức được Lễ hội quy mô quốc tế bài bản, chuyên nghiệp, hấp dẫn tương tự DIFF, nhưng mang đặc thù riêng của địa phương sẽ giúp thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của khách. Chẳng hạn, các địa phương khác có thể tổ chức lễ hội khinh khí cầu, lễ hội dù lượn, các giải đua thể thao quy mô quốc tế… để thu hút khách nước ngoài.

Mới đây nhất, theo hé lộ của ông Trần Xuân Hùng- Giám đốc Công ty du lịch và truyền thông Viking, công ty của ông đang đưa hơn 3000 du khách Indonesia tới Sun World Ba Na Hills trong tháng 4/2019. “Đây là đoàn khách Indonesia lớn nhất từ trước tới nay đến Việt Nam kể từ năm 2006”, ông Hùng cho biết.

Tương lai, khi Sun World Ba Na Hills có thêm nhiều điều mới lạ hấp dẫn, khi DIFF tạo nên một thương hiệu “thành phố pháo hoa” cho Đà Nẵng, ngành du lịch thành phố sông Hàn sẽ còn đón thêm nhiều hơn nữa những nguồn khách chất lượng.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019 có chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, sẽ diễn ra từ 01/6/2019 đến hết 06/7/2019, gồm 05 đêm thi với 05 chủ đề: Cội nguồn (01/6/2019, đội Việt Nam – Nga), Mầm sống (08/6/2019, đội Brazil – Bỉ), Tình yêu (15/6/2019, đội Phần Lan – Ý), Sắc màu (22/6/2019, đội Anh – Trung Quốc), Ra khơi (06/7/2019, đêm Chung kết). Địa điểm bán vé:

1. Phòng Vé Sun World Danang Wonders:

Quầy lễ Tân Số 02 Cổng Thành – Số 01 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0961.848.342

2. Trung Tâm Hỗ Trợ Du Khách Đà Nẵng:

108 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

ĐT: 0236 3550 111

Hotline: 0905.403.221/ 0934.832.613

3. Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Đà Nẵng:

Tầng 3, 100 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

ĐT 0236 3863 595

Hotline: 0905.403.221 / 0934.832.613

4. Đặt vé Online

Đăng nhập vào website: http://www.diff.vn/

Hotline: 1800 1200.

PV