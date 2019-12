“Đã uống rượu bia, không lái xe” thực hiện “Năm An toàn giao thông 2020”

Ngày 28/12 tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia phát động thực hiện “Năm An toàn giao thông 2020” với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng chức năng bảo đảm ATGT của thành phố Hà Nội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình hoan nghênh các đại biểu tham dự lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2020 và cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội xuân năm 2020.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, năm 2019, cả nước tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT, khắc phục ùn tắc giao thông theo đúng tinh thần của Kết luận số 45 của Ban Bí thư và Nghị quyết 12 của Chính phủ, công tác bảo đảm TTATGT đã thu được những kết quả tích cực, TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Năm 2020 được Đảng, Quốc hội và Chính phủ xác định là năm về đích của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2016-2020. Đây cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, kỷ niệm 75 năm thành lập nước và 45 năm thống nhất đất nước, chắc chắn nhu cầu vận tải và số lượng phương tiện giao thông sẽ tăng nhanh, trong khi các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm vẫn còn ở bước khởi động sẽ tạo những thách thức to lớn cho công tác bảo đảm TTATGT. Năm 2020 là năm đầu tiên cả nước thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, vì vậy Chính phủ chỉ đạo triển khai Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”với mục tiêu giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương do TNGT so với năm 2019.

Tại lễ ra quân, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Uỷ ban ATGT Quốc gia, các bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố quán triệt tinh thần Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm TTATGT và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết 12 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT, chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020 với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định.

Để bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện trongdịp Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội xuân, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, UBND các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 1658/CĐ-TTg ngày 09/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm TTATGT, trong đó tập trung thực hiện ngay một số công việc sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, xây dựng văn hoá giao thông an toàn, trong đó trọng tâm là Luật Phòng chống tác hại của rượu bia; các quy định, chế tài xử phạt vi phạm về TTATGT; vận động cán bộ, công chức nêu gương, toàn dân thực hiện “Đã uống rượu bia, không lái xe”

Hai là, huy động lực lượng, với nòng cốt là cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông, ra quân kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về TTATGT, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ và mũ bảo hiểm đối với người đi môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe chở khách.

Ba là, đẩy nhanh tiến độ, quản lý chất lượng các công trình đầu tư, nâng cấp, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; kịp thời khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; bảo đảm hạ tầng thông suốt, an toàn cho người dân đón xuân và tham dự các lễ hội.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn đối với các hoạt động vận tải; siết chặt quản lý, bảo đảm điều kiện lao động, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khoẻ đúng quy định đối với đội ngũ lái xe, người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia năm 2019, trên cả nước xảy ra 17.626 vụ TNGT, làm chết 7.624 người, bị thương 13.624 người. So với năm 2018, số vụ TNGT giảm 939 vụ (giảm 5,06%), số người chết giảm 587 người (giảm 7,15%), số người bị thương giảm 934 người (giảm 6,42%).

Như vậy, năm 2019 là năm có mức giảm số người chết do TNGT sâu nhất kể từ năm 2014 đến nay. Sau 20 năm, số người chết do TNGT năm nay đã được kéo xuống bằng con số của năm 2000 trong khi số phương tiện giao thông tăng lên gấp 6 lần.

Theo chinhphu.vn

