Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lừa đảo hơn 40 tỷ đồng của…người nghèo

Với ‘mác’ là chương trình Trái tim Việt Nam, Trần Đức Trung cùng các đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt của hơn 1.000 người số tiền khoảng 42 tỷ đồng.

Ngày 25/2, Viện KSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố 6 bị can về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Trần Đức Trung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (viết tắt là Trung tâm); Lê Thị Hằng, nguyên Tổng giám đốc Trung tâm; Bùi Thị Oanh, Phạm Văn Lực, Nhâm Sỹ Phúc và Phan Thị Thoa, đều là nhân viên của Trung tâm.

Lấy tiền của người sau trả cho người trước

Theo cơ quan tố tụng, Trung tâm được Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn thành lập, do Trần Đức Trung làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Lê Thị Hằng làm Tổng giám đốc. Trong khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động và chưa có hoạt động gì phát sinh doanh thu, nhưng từ tháng 4/2015, nhóm bị can nêu trên vẫn lấy danh nghĩa Trung tâm để tổ chức chương trình Trái tim Việt Nam, đưa ra các chính sách, hứa hẹn trả lãi suất cao, từ đó lôi kéo người dân nộp tiền.

Cụ thể, chương trình này đưa ra các chính sách như sau: người tham gia đóng 1,2 triệu đồng, từ mã thứ 2 chỉ phải đóng 700.000 đồng và được Trung tâm hứa hẹn hỗ trợ từ 5,2- 5,7 triệu đồng (lợi nhuận từ 400%-800%). Sau khi đóng tiền, người tham gia được nhận 1 sản phẩm hỗ trợ là thực phẩm chức năng hoặc phân vi sinh trị giá khoảng 150.000 đồng. Người giới thiệu sẽ được hưởng 500.000 đồng…

Để tạo niềm tin, số đối tượng trên đã tổ chức các hội thảo, soạn thảo nhiều “tâm thư”, đưa thông tin sai sự thật về nguồn vốn Trung tâm, hứa hẹn người nộp tiền trong một khoảng thời gian nhất định sẽ nhận được tiền theo chính sách. Tuy nhiên, nguồn tiền để chi trả hầu hết là lấy của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, một số rất ít là tiền của các nhà hảo tâm.

Bằng những thủ đoạn trên, các bị can đã lập 26 điểm tư vấn, 6 nhóm thu tiền và thông qua các điểm tư vấn, nhóm thu tiền để thu tiền của người tham gia tại 16 tỉnh, thành phố, sau đó chuyển về Trung tâm tổng cộng 148 tỉ đồng. Các bị can đã sử dụng một phần tiền của người nộp sau trả cho người nộp trước, mua sản phẩm hỗ trợ, còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân, chiếm đoạt của người tham gia chương trình.

Chia nhau tiền tỷ

Tháng 12/2015, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn ra quyết định giải thể Trung tâm, nhưng Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng đã tiếp tục móc nối với Nguyễn Tuấn Lân – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quốc tế Newstar tổ chức Chương trình “Liên kết ba bên”, thực hiện mô hình kinh doanh đa cấp, ban hành chính sách hỗ trợ có mức lợi nhuận lớn, với mục đích lấy tiền của người tham gia để trả cho người tham gia vào Chương trình “Trái tim Việt Nam”.

Theo các cơ quan tố tụng, “Liên kết ba bên” về bản chất là kinh doanh thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp nhưng chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng. Trong đó Nhâm Sỹ Phúc thực hiện theo chỉ đạo của Trần Đức Trung, qua đó đã thu của nhiều người số tiền 17 tỷ đồng. Đến ngày 8/1/2016, các đối tượng đã rút tiền trong tài khoản đưa lại cho Trần Đức Trung; Trung trả lại một phần cho người tham gia nhưng vẫn chiếm đoạt trên 2,7 tỷ đồng.

Theo Viện KSND tối cao, trong các Chương trình nêu trên, các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 bị hại số tiền hơn 42 tỷ đồng. Trong đó, Trần Đức Trung là người chủ mưu, tổ chức và điều hành hoạt động của các Chương trình trái pháp luật, gian dối trong việc đưa ra các chính sách hỗ trợ nhằm chiếm đoạt tài sản của người tham gia. Bị can Trung và các đồng phạm đã chiếm đoạt 49,1 tỷ đồng của người tham gia Chương trình “Trái tim Việt Nam”, trong đó Trung chiếm đoạt 26,3 tỷ đồng. Các bị can Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng, Nhâm Sỹ Phúc còn chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng của các bị hại trong Chương trình “Liên kết ba bên”.

Lê Thị Hằng là người thực hành tích cực hành vi phạm tội cùng với Trần Đức Trung. Trong khoản tiền đã chiếm đoạt, Hằng chiếm hưởng cá nhân hơn 8,8 tỷ đồng. Về phần các bị can còn lại, Bùi Thị Oanh chiếm hưởng 8,4 tỷ đồng; Phan Thị Thoa chiếm hưởng hơn 4 tỷ đồng, Phạm Văn Lực chiếm hưởng 520 triệu đồng; Nhâm Sỹ Phúc chiếm hưởng 881 triệu đồng.

Theo An ninh Thủ đô

Nguồn bài viết: http://antt.vn/cuu-chu-tich-trung-tam-ho-tro-nguoi-ngheo-lua-dao-hon-40-ty-dong-cuanguoi-ngheo-267588.htm