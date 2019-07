Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Bia – Rượu – Nước giải khát Cẩm Phả: Xây dựng thương hiệu để tạo dựng niềm tin và sự trường tồn

Chất lượng là trái tim – Thị trường là sự sống – đó là “tuyên ngôn” và là phương châm sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng và sản xuất Bia – Rựơu – Nước giải khát Cẩm Phả – Quảng Ninh ngay từ khi thành lập. Vượt qua những khó khăn, Công ty đã từng bước ổn định sản xuất, duy trì hệ thống quản lý chất lượng HACCP và hệ thống IS0 22000-2005 trong hoạt động sản xuất kinh doanh để sản xuất ra những sản phẩm tốt nhất đảm bảo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế nhằm thoả mãn nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng.

Chiến lược chất lượng là mục tiêu hàng đầu …

Khai thác tối ưu nguồn nguyên liệu quý là nguồn nước tại địa phương, với hàm lượng khoáng chất cao cần thiết cho cơ thể, giúp giải khát, giải nhiệt, giải độc, chống say nắng, điều hoà chức năng tiêu hoá và an toàn tuyệt đối cho sức khoẻ con người. Cùng những lợi thế về nguồn nước, với tầm nhìn và chiến lược, Công ty đã đầu tư đồng bộ, áp dụng công nghệ mới trong sản xuất các sản phẩm nước uống đóng chai thiên nhiên tinh khiết Quang Hanh (loại chai 500ml, chai 1.500ml, bình 5 gallon và chai 330ml) công suất tương ứng = 10 triệu lít/ năm, với lợi thế được sử dụng, khai thác nguồn nước thiên nhiên tinh khiết tại giếng khoan số 274 (do các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thăm dò và khai thác khoáng sản hỗ trợ tìm kiếm vào những năm 80), là nguồn nước duy nhất được bổ sung vi lượng khoáng chất, giúp giải khát, sảng khoái và tươi mát cho người sử dụng, sản phẩm đã có mặt phục vụ cho người tiêu dùng tại các tỉnh và thành phố lớn như: Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh.

Khai thác lợi thế sẵn có vùng nguyên liệu đặc sản củ ba kích tím – một loại dược liệu quý hiếm ở vùng núi cao thuộc địa phận Tiên Yên, Ba Chẽ phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh. Từ lâu củ ba kích đã được sử dụng như một vị thuốc quý,có tác dụng bồi bổ cơ thể, bổ trí não, ôn thận trợ dương, mạnh gân cốt, khử phong thấp, tăng cường sinh lực và tăng sức đề kháng cho cơ thể con người. Để nhân rộng tính năng bồi bổ sức khỏe, gia tăng lợi ích của củ ba kích tới cộng đồng, sau nhiều năm nghiên cứu, Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất Bia – Rượu – Nước giải khát Cẩm Phả Quảng Ninh đã chiết xuất và phối hợp thành công giữa Rượu gạo truyền thống với củ ba kích tím để tạo ra sản phẩm “Rượu Ba kích” đặc sản Quảng Ninh – Khởi nguồn đam mê.

Ngoài việc tập trung vào sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Công ty, cùng chung tay, góp sức, đóng góp thêm một phần nhỏ bé để làm từ thiện. Hàng năm Công ty trích từ quỹ phúc lợi xã hội số tiền từ 250 đến 300 triệu đồng ủng hộ, giúp đỡ các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, các gia đình là nạn nhân chất độc màu da cam… hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hỗ trợ làm đường giao thông, làm đường điện chiếu sáng cho các vùng xa xôi hẻo lánh. Tham gia đóng gióp vào các quỹ: Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Vì nạn nhân chất độc màu da cam, Quỹ bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, Quỹ nhân đạo, từ thiện xã hội, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt. Phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Vượt qua những thăng trầm, khó khăn, Công ty đã xây dựng thành công “niềm tin” nơi khách hàng và có những bước tiến vượt bậc, duy trì tăng trưởng, ổn định việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập ngày càng cao. Giờ đây, sản phẩm nước khoáng thiên nhiên “Quang Hanh” và “Rượu Ba kích” đã được thị trường đón nhận và sử dụng hằng ngày như một phần tất yếu trong cuộc sống.

… Hoàn thiện pháp lý để thương hiệu “Quang Hanh” chiếm lĩnh thị trường

Từ lâu thương hiệu nước tinh khiết “Quang Hanh” đã được bảo đảm bằng uy tín, chất lượng sản phẩm và được khách hàng tín nhiệm, bởi với xuất xứ rõ ràng từ nguồn nước Quang Hanh cùng phương châm “chất lượng là trái tim – khách hàng là thượng đế” để phục vụ chu đáo, khi khách hàng cần là có. Xuất phát từ uy tín được khách hàng tin tưởng, Cty đã xây dựng nhãn hiệu “Quang Hanh” và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thông thường với nội dung nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Đến nay, Công ty đã đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu tại Việt Nam và nộp đơn đăng ký theo mẫu tại Cục Sở hữu trí tuệ cùng với 9 mẫu nhãn có kích thước nhỏ hơn 8x8cm. Ngoài ra, Công ty cũng đã đăng ký bảo hộ thêm tại Cục Bản quyền để tránh trường hợp người khác đăng ký nhãn hiệu của mình tại Cục bản quyền để yêu cầu bảo hộ đối với tác phẩm “mỹ thuật ứng dụng”.

Với cách xây dựng thương hiệu nước tinh khiết “Quang Hanh” Công ty đang hướng tới khẳng định vị trí hàng đầu về chất lượng để khách hàng phân biệt hàng hoá, dịch vụ đối với các tổ chức, cá nhân khác nhau. Giờ đây, thương hiệu “Quang Hanh” không chỉ bao gồm sở hữu riêng về nhãn hiệu mà còn cả những yếu tố khác như tên thương mại, hoặc chỉ dẫn địa lý… Đặc biệt nhãn hiệu “Quang Hanh” với logo rồng đỏ được công ty đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ là căn cứ pháp lý, khẳng định uy tín, chất lượng và sự trường tồn của sản phẩm trên thị trường.

Bằng lợi thế của thương hiệu “Quang Hanh” đã được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, khách hàng được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng liên quan đến “sản phẩm” của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, với tính “độc quyền” về sản phẩm, Công ty có quyền phản đối việc cấp giấy chứng nhận đối với các đơn đăng ký nhãn hiệu đăng ký sau nếu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Quang Hanh” đã đăng ký.

Trao đổi với chúng tôi về việc đăng ký nhãn hiệu và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, Luật sư Nguyễn Mạnh Thường cho biết: Luật Sở hữu trí tuệ Điều 74 khoản 2.e quy định: “Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.

Xây dựng “thương hiệu” bằng chất lượng nguồn nước cùng những thế mạnh sẵn có về công nghệ, thị trường, giờ đây nước tinh khiết “Quang Hanh” đã khẳng định vị thế mới trên thị trường. Cùng phương châm cạnh tranh lành mạnh, hướng tới bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Công ty kiên quyết đấu tranh với hàng giả, hàng nhái có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu “Quang Hanh”. Tạo dựng được niềm tin, đăng ký và xây dựng thành công thương hiệu, đó là thế mạnh về pháp lý khẳng định vị thế, chất lượng và sự trường tồn của sản phẩm của Công ty trên thị trường cả nước.

