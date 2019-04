Công ty bò sữa Việt Nam thuộc Vinamilk lọt tốp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Ngày 19/04/2019, Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam (Công ty Bò sữa Việt Nam), là một công ty con của Vinamilk, đã được vinh danh trong bảng xếp hạng FAST 500 – Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2019.

Đây là bảng xếp hạng nhằm tìm kiếm, tôn vinh và quảng bá các doanh nghiệp có hiệu quả cao và tăng trưởng nhanh nhất – những ngôi sao đang lên (rising star companies) – của nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, Công ty Bò sữa Việt Nam là công ty duy nhất trong lĩnh vực nông nghiệp lọt top 100 của bảng xếp hạng này (vị trí thứ 78).

Hiện nay, về lĩnh vực phát triển vùng nguyên liệu sữa, Vinamilk đang điều hành, quản lý 02 công ty con là Công ty Bò sữa Việt Nam và Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa với 100% vốn sở hữu của Vinamilk và 01 công ty con tại Lào do Vinamilk sở hữu 51% vốn là Lao-Jagro Development XiengKhouang Co., Ltd.

Hoạt động chính của Công ty Bò sữa Việt Nam là xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống các trang trại bò sữa của Vinamilk tại Việt Nam và nước ngoài. Tính đến đầu năm 2019, Công ty Bò sữa Việt Nam đang quản lý 10 trang trại bò sữa chuẩn quốc tế trong tổng cộng 12 trang trại trên khắp cả nước của Vinamilk.

Chính thức thành lập năm 2006, chỉ trong hơn mười năm kể từ khi bắt đầu đầu tư và phát triển hệ thống trang trại bò sữa, Công ty đã gặt hái được những thành công rất ấn tượng, góp phần làm thay đổi mạnh mẽ và nâng tầm phát triển ngành chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam với những cột mốc đáng chú ý:

– Ra mắt trang trại bò sữa đầu tiên tại Tỉnh Tuyên Quang

– Khánh thành Trang trại bò sữa Nghệ An – Trang trại đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chuẩn Global G.A.P. và là 1 trong 3 trang trại đạt chuẩn quốc tế Global G.A.P. của Châu Á vào năm 2003.

– Phát triển chăn nuôi bò sữa Organic và ra mắt Trang trại đạt tiêu chuẩn Organic Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam tại Đà Lạt (năm 2017).

– Phát triển chăn nuôi bò sữa A2, cho sản phẩm Sữa tươi 100% A2 đầu tiên tại Việt Nam (năm 2018).

– Khánh thành “Resort” bò sữa tại Tây Ninh với quy mô lớn 8.000 bò bê (năm 2019).

Hiện nay, tổng đàn bò Vinamilk đang quản lý và khai thác sữa đạt xấp xỉ 130.000 con (bao gồm từ 12 trang trại Vinamilk và các hộ nông dân đang có hợp đồng cung cấp sữa tươi nguyên liệu cho Vinamilk dưới sự giám sát về kỹ thuật chăn nuôi và kiểm tra chất lượng sữa theo các quy chuẩn của Vinamilk).

Những thành công này cho thấy mô hình trang trại chăn nuôi tập trung, áp dụng khoa học công nghệ cao và cách mạng 4.0 toàn diện trong quản lý và chăn nuôi chính là hướng đầu tư và phát triển đúng đắn để giúp Vinamilk chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp. Điều này cũng được thể hiện thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Bò sữa Việt Nam năm 2018 như sau:

– Tổng giá trị tài sản đến nay: xấp xỉ 3.200 tỷ đồng, tương đương 136 triệu USD.

– Doanh thu đạt 2.112 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2017.

– Lợi nhuận đạt 262 tỷ đồng, tăng 29% so với 2017.

– Sản lượng bình quân đàn bò đạt 9.526 lít/con/năm. Đây là mức sản lượng đánh dấu một bước tiến lớn với hoạt động chăn nuôi bò sữa tại các trang trại của Vinamilk, tương đương với năng suất sữa của bò tại các nước phát triển. Kết quả này đóng góp vào sản lượng sữa tươi nguyên liệu của Vinamilk có thể cung ứng ra thị trường bình quân từ 950-1.000 tấn /ngày, tương đương khoảng 5.5 triệu hộp sữa tươi/ngày (dung tích hộp 180ml).

– Công ty Bò sữa Việt Nam cũng được công nhận là Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao. Chất lượng sữa luôn được kiểm soát đảm bảo và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hệ thống các trang trại đều được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý ISO 9001:2015, các tiêu chuẩn quốc tế về thực hành nông nghiệp tốt Global G.A.P. và chuẩn hữu cơ chuẩn Châu Âu.

Không chỉ đầu tư về công nghệ, xác định ngành chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam còn non trẻ, vì vậy Công ty luôn coi công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt đối với việc phát triển. Công ty đã và đang tiếp tục triển khai chương trình cấp học bổng cho sinh viên có kết quả thi tuyển sinh đại học loại Khá/Giỏi và gửi đi đào tạo tại Liên Bang Nga về chuyên ngành chăn nuôi bò sữa. Nhân sự cấp quản lý tại các trang trại được cử đi tham quan thực tế và học tập kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và công nghệ mới tại các nước có ngành chăn nuôi bò sữa phát triển như Mỹ, Châu Âu, Úc, New Zealand, Nhật Bản… Trong quá trình xây dựng và vận hành các trang trại, Công ty luôn tìm kiếm và phối hợp với các đối tác hàng đầu trong ngành chăn nuôi bò sữa thế giới để tìm được giải pháp hiệu quả nhất, đồng thời phát triển trình độ chuyên môn cho nguồn nhân lực của mình.

Ông Trịnh Quốc Dũng – Giám đốc điều hành Phát triển vùng nguyên liệu của Vinamilk, kiêm Giám đốc Công ty Bò sữa Việt Nam phát biểu: “Việt Nam là nước nhiệt đới nóng ẩm, hoàn toàn không thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa. Tuy nhiên, với chiến lược đúng đắn, đầu tư bài bản và áp dụng công nghệ cao, đến nay, có thể nói Công ty Bò sữa Việt Nam đã đóng góp vào thành công chung của Vinamilk trong việc xây dựng thành công công nghệ chăn nuôi bò sữa vùng nhiệt đới như tại Việt Nam. Định hướng của Công ty là tiếp tục phát triển hệ thống các trang trại chăn nuôi bò sữa theo hướng chuyên nghiệp với các chuẩn mực quốc tế cao nhất, tuân thủ pháp luật Việt Nam. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm với giá cả cạnh tranh hợp lý, tiệm cận giá thành sữa nguyên liệu trung bình thế giới.”

