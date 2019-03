Công an Quảng Ninh vào cuộc điều tra nghi vấn “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng

Đại tá Đỗ Văn Lực – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng mà báo chí phản ánh.

Trao đổi trên Báo Lao Động, Đại tá Đỗ Văn Lực – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh – cho biết đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng mà Báo Lao Động phản ánh.

Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định, vụ việc ở chùa Ba Vàng liên quan đến vấn đề an ninh trật tự, quyền lợi của người dân, liên quan đến vấn đề “nhạy cảm” là tôn giáo, nên thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, công an tỉnh và các cơ quan chức năng của Quảng Ninh đang tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an tỉnh Quảng Ninh mong muốn Báo Lao Động phối hợp, cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng để xử lý. Những ngày qua, người dân cũng có nhiều phản ứng, bức xúc về vụ việc này”- Lao Động dẫn lời đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Liên quan đến vụ việc, tối 21/3, trao đổi trên Báo Tri thức trực tuyến, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã giao cơ quan công an vào cuộc xác minh dấu hiệu hoạt động mê tín dị đoan và một số biểu hiện vi phạm khác diễn ra tại chùa Ba Vàng.

Công an TP Uông Bí sẽ thu thập chứng cứ, làm việc với các bên liên quan để làm rõ những vấn đề báo chí phản ánh. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã có những chỉ đạo đối với công an sở tại để sớm có kết luận thông tin đến báo chí.

Báo Tri thức trực tuyến dẫn lời ông Hà cho hay, trong buổi làm việc với địa phương ngày 20/3, đại diện chùa Ba Vàng xác nhận hình ảnh báo chí phản ánh diễn ra tại chùa nhưng được cắt xén với dụng ý riêng. Trụ trì ngôi chùa giải thích các khoản tiền cúng lễ oan gia trái chủ do phật tử tự nguyện cúng dường tam bảo và theo yêu cầu của vong. Chùa Ba Vàng không yêu cầu phật tử phải đóng góp.

Ngoài cơ quan công an, các sở, ngành địa phương cũng vào cuộc để xác minh làm rõ những vấn đề báo chí phản ánh.

Theo Cổng TTĐT Bộ VHTT&DL, ngày 20/3, Văn phòng Bộ VHTT&DL gửi văn bản số 169/VP-TT tới Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Thanh tra Bộ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, yêu cầu làm rõ vấn đề dư luận phản ánh một số thông tin về chùa Ba Vàng. Theo đó, văn bản do ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL ký nêu rõ “liên quan đến những thông tin về việc chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức gọi vong, báo oán, giải nghiệp… Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện có ý kiến chỉ đạo: Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương có văn bản gửi Sở VH&TT Quảng Ninh yêu cầu báo cáo làm rõ vấn đề dư luận quan tâm”. Bộ trưởng cũng chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở thành lập đoàn công tác, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh để xác minh, làm rõ vấn đề trên, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể, chấn chỉnh những sai phạm (nếu có). Các đơn vị báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trước ngày 25/3/2019.

Theo doisongphapluat.com

Nguồn bài viết: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cong-an-quang-ninh-vao-cuoc-dieu-tra-nghi-van-thinh-vong-bao-oan-tai-chua-ba-vang-a267607.html