Có gì trong buổi tổng duyệt đêm pháo hoa “Mầm sống” của DIFF 2019

Sau thành công của đêm khai mạc, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2019 đã sẵn sàng kể tiếp câu chuyện của những dòng sông lịch sử trong đêm thi thứ hai có chủ đề “Mầm sống” giữa 2 đội Bỉ – Brazil vào 20h00 tối 8/6 tới đây.

Để chuẩn bị tốt nhất cho đêm thi chính, tối 7/6, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng đại diện các Sở, ban ngành thành phố và các nghệ sĩ cùng hai đội pháo hoa Bỉ – Brazil đã tham dự buổi tổng duyệt trên sân khấu nổi độc đáo bên bờ sông Hàn. Đây là sân khấu hoành tráng nhất trong lịch sử DIFF, được đầu tư lên tới gần 30 tỷ đồng, trang bị màn hình LED khổng lồ và hệ thống LED sàn hiện đại bậc nhất Việt Nam, giúp cho các màn trình diễn thêm rực rỡ, mãn nhãn.

Tiếp nối chủ đề “Cội nguồn” của đêm thi đầu tiên, “Mầm sống” sẽ kể câu chuyện về những vùng đất trù phú, với thiên nhiên giàu sức sống, vươn mình mãnh liệt khởi nguồn cho những sự sống đầu tiên của mỗi dân tộc, làm nên diện mạo và sự phát triển của mỗi vùng đất, mang đến cho mỗi chúng ta những ký ức tươi đẹp suốt cuộc đời mỗi con người.

Phóng sự về sông Amazon hùng tráng và những dòng sông êm đềm của nước Bỉ, các màn trình diễn nghệ thuật tươi trẻ, sôi động như liên khúc “Dòng sông không trở lại”, “Dòng sông phẳng lặng” của ca sỹ Thùy Dung, ca khúc “Wanna see you dance” được trình diễn bởi ca sỹ Đông Nhi, bài hát bất hủ “River deep, mountain high” do ca sỹ Đinh Hương thể hiện, ca khúc mới về Đà Nẵng – “Thành phố đẹp như mơ” qua chất giọng tình cảm của Hồ Trung Dũng và tiết mục múa dân gian Bỉ “Mầm sống” đầy cuốn hút… mỗi tiết mục trong đêm tổng duyệt đều được trình diễn sống động và lôi cuốn, hệt như đêm pháo hoa chính thức.

Hai “nhân vật chính” của đêm thi – đội Brazil và Bỉ vẫn giữ bí mật trước trận tranh tài chính thức. Tuy nhiên, những hé lộ nho nhỏ nhưng cực kỳ hấp dẫn của họ thực sự “bật mí” một đêm pháo hoa đáng mong chờ dành cho khán giả.

Đúng với tinh thần samba máu lửa, đội Brazil hy vọng sẽ thực sự chạm tới trái tim người xem bằng những màn trình diễn gay cấn, hồi hộp kết hợp nhịp nhàng giữa âm nhạc và sự biến hóa của màu sắc pháo hoa. Trong khi đó, đội Bỉ lại đặc tả câu chuyện về gánh xiếc Barnum & Bailey với cuộc sống nay đây mai đó, thăng hoa trên sân khấu rồi sau đó là cô đơn tột cùng khi phải xa gia đình và cả những khoảnh khắc hạnh phúc khi được khán giả đón nhận. Đó như câu chuyện của chính họ – những nghệ sỹ chân chính, dành cả cuộc đời chu du khắp nơi để cống hiến và mang lại niềm vui cho hàng triệu khán giả.

Với thông điệp ý nghĩa cùng sự đầu tư, dàn dựng công phu, chuyên nghiệp, đêm thi thứ hai Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng hứa hẹn sẽ tiếp tục “chiêu đãi” người xem một “đại tiệc nghệ thuật” đỉnh cao, ngoạn mục và thăng hoa trong những cung bậc cảm xúc. Đêm pháo hoa “Mầm sống” tối 08/6 sẽ được tường thuật trực tiếp vào 20h00 trên kênh VTV2.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019 có chủ đề "Những dòng sông kể chuyện", diễn ra từ 01/6/2019 đến hết 06/7/2019, gồm 05 đêm thi với 05 chủ đề: Cội nguồn (01/6/2019, đội Việt Nam – Nga), Mầm sống (08/6/2019, đội Brazil – Bỉ), Tình yêu (15/6/2019, đội Phần Lan – Ý), Sắc màu (22/6/2019, đội Anh – Trung Quốc), Ra khơi (06/7/2019, đêm Chung kết). DIFF 2019 sẽ làm nên một mùa hè sôi động tại Đà Nẵng với các hoạt động đồng hành đặc sắc như: Lễ hội đường phố diễn ra vào tối Chủ nhật hàng tuần từ 2/6 – 7/7, từ 18h00 đến 20h30 trên tuyến đường Bạch Đằng; Cuộc thi nhảy Flashmob "Sóng tuổi trẻ" quy mô toàn quốc và đặc biệt là show diễn nghệ thuật đẳng cấp thế giới "Vũ hội Ánh Dương" tại Sun World Ba Na Hills gồm hai suất diễn mỗi ngày và kéo dài đến hết 30/9/2019 với sự tham gia của hơn 200 diễn viên, nghệ sĩ quốc tế, được dàn dựng bởi các tên tuổi hàng đầu trong nước và quốc tế.

