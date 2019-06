Chuyển mình mạnh mẽ, du lịch Quy Nhơn – Bình Định trên đà “cất cánh”

Xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bình Định đã và đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu bằng cách phát huy tổng lực tiềm năng du lịch của tỉnh nhà, tạo động lực mạnh mẽ để mỗi địa danh trở thành một điểm đến hấp dẫn.

Tấm áo mới

Tiềm năng của Bình Định trước hết đến từ những ưu đãi về thiên nhiên sẵn có của mảnh đất này mà trước đây không nhiều người biết tới.

134 km đường bờ biển cùng nhiều thắng cảnh và bãi biển hoang sơ mang đến cho Bình Định bức tranh “sơn thủy hữu tình” tuyệt đẹp. Từ lâu, cảnh sắc và con người của vùng đất võ trời văn đã là nơi khởi nguồn cho những áng thơ ca trữ tình của thi sĩ Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên hay nhạc sĩ nổi tiếng Trịnh Công Sơn…

Nơi đây còn hội tụ nhiều di tích văn hóa – lịch sử giá trị với hệ thống di tích 14 ngôi tháp Chăm còn khá nguyên vẹn, tự hào là cái nôi của võ thuật và loại hình nghệ thuật tuồng cổ truyền, dân ca bài chòi và văn hóa ẩm thực đậm đà phong vị vùng miền. Không ngủ quên trên “hào quang”, sức hấp dẫn của Bình Định còn đến từ những nỗ lực xây đắp mỗi ngày để bức tranh nơi đây ngày càng lôi cuốn và tươi mới hơn trong mắt du khách trong và ngoài nước.

Với tinh thần rộng cửa đón khách, phát huy tối đa tiềm năng sẵn có, từ 2017 – 2019, hệ thống cơ sở hạ tầng của Quy Nhơn được đầu tư đồng bộ. Nổi bật trong đó phải kể đến việc hoàn thành các tuyến giao thông trọng điểm: quốc lộ 1A, 1D đi qua địa bàn thành phố, dự án quốc lộ 19 nối sân bay Phù Cát đến Khu kinh tế Nhơn Hội hay việc tăng tốc thi công đường phía Tây nối Quy Nhơn với Dự án Becamex Bình Định.

Cùng với đó, Dự án mở rộng gấp 3 lần Nhà ga hành khách Cảng Hàng không Phù Cát được đưa vào khai thác cuối năm 2018 và việc hãng hàng không Bamboo Airways đi vào hoạt động đã góp phần nâng tổng số chuyến bay đến Quy Nhơn lên 35 – 40 chuyến/ngày so với mức trung bình 3 – 5 chuyến một vài năm trước đó. Chưa bao giờ việc di chuyển đến Quy Nhơn nói riêng và Bình Định nói chung lại trở nên dễ dàng đến thế.

Đặc biệt, với phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ đầu tháng 4/2019 về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến 2035, Bình Định sẽ có 22 đô thị trong đó Quy Nhơn là đô thị loại I – trung tâm kinh tế biển của quốc gia, theo định hướng dịch vụ – cảng biển – công nghiệp – du lịch với trọng tâm là mũi nhọn du lịch.

Những điểm đến “không muốn rời đi”

Năm 2018, ngành du lịch Bình Định thu hút hơn 4 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 300.000 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 8,3% so với năm 2017. 5 tháng đầu năm 2019, ngành du lịch tỉnh đón gần 2,1 triệu lượt khách, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Bình Định tăng gần 48% so với tháng cùng kỳ năm 2018.

Trong bài báo chia sẻ trải nghiệm du lịch Quy Nhơn, nữ phóng viên người Anh Marissa Carruthers chia sẻ cảm giác thích thú khi đến và “không muốn rời khỏi nơi này”. Bên cạnh vẻ đẹp yên bình, Quy Nhơn còn ẩn chứa nhiều điều thú vị nên khám phá và trải nghiệm.

Yêu thích khám phá nét nguyên sơ của biển trời Quy Nhơn, du khách có thể dễ dàng đến Cù Lao Xanh thuộc xã đảo Nhơn Châu, cách đất liền 14km, được mệnh danh là “Hòn ngọc biển Đông” với bãi biển xanh ngọc trải dài, những bãi đá tráng lệ và vô số dải san hô rực rỡ trù phú. Với các du khách đi theo nhóm gia đình, Khu dã ngoại (KDN) Trung Lương nằm cách trung tâm TP Quy Nhơn khoảng 30km về phía Đông là lựa chọn lí tưởng để cắm trại, tận hưởng không khí thanh bình trên những triền đá vôi lấn sát biển.

Thời điểm giữa năm 2016, vùng biển Nhơn Lý, Quy Nhơn “bất ngờ” nổi lên như một điểm đến mới hấp dẫn khi quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn được đưa vào khai thác. Tựa luồng sinh khí tươi mới tràn vào không gian biển hoang sơ vốn xưa chỉ toàn nắng, gió và cát bụi, FLC Quy Nhơn trở thành điểm nhấn khởi đầu trong hầu hết lịch trình khám phá thành phố thi ca. Bao phủ diện tích gần 1.300 ha, ôm trọn địa danh Eo Gió, FLC Quy Nhơn với không gian xanh, kết hợp phong cách kiến trúc đa dạng, độc đáo cùng hơn 80 tiện ích đẳng cấp, là nơi du khách được trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Không chỉ được tận hưởng tiện nghi lưu trú cao cấp, FLC Quy nhơn còn là nơi du khách có thể thử thách bản thân tại sân golf tiêu chuẩn quốc tế FLC Golf Links Quy Nhon, hay thỏa sức khám phá thế giới động vật hoang dã tại FLC Zoo Safari Park… Chỉ tính riêng trong đợt lễ 30/4 – 1/5/2019, FLC Quy Nhơn đã đón hơn 6.000 lượt du khách ghé thăm.

Đến FLC Quy Nhơn, Eo Gió là một điểm tham quan không thể bỏ qua với những du khách thích khám phá và check-in tại nơi ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam. Nằm giữa hai mỏm núi cao sát biển tạo nên vòng cánh cung độc đáo, Eo Gió hiện ra với những khối đá núi cheo leo, tạo nên một khung cảnh hoang sơ đầy mê hoặc.

Sở hữu vị trí thuận lợi, dễ dàng dễ dàng kết nối với các địa danh, thắng cảnh nổi bật của thành phố, FLC Quy Nhơn đang hứa hẹn trở thành ngôi sao sáng trong hành trình “cất cánh” ngành du lịch của mảnh đất Bình Định.

PV

