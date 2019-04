Chuyên gia tội phạm học nói gì về việc Khá ‘Bảnh’ thu hút giới trẻ?

‘Tôi cho rằng đây là một sự lệch lạc về thang giá trị trong đời sống hiện nay so với giá trị truyền thống’, Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an nhận định.

Ngày 2/4, thông tin từ Đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Ngô Bá Khá (còn gọi là Khá “Bảnh”, SN 1993), trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền hàng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thời gian gần đây, Khá “Bảnh” nổi lên trên mạng xã hội facebook, youtube với điệu nhảy “múa quạt”. Ngoài ra, anh này còn được cộng đồng mạng chú ý đến với những câu chửi thề, nói tục, mang dao kiếm, hành xử giang hồ, xã hội đen đầy… nghĩa hiệp, hảo hán thu hút được đông đảo lực lượng giới trẻ quan tâm.

Nói về việc vì sao Khá “Bảnh” lại được giới trẻ quan tâm, thần tượng một cách thái quá trong khi vi phạm những lệch chuẩn, quy tắc ứng xử của xã hội, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học Bộ Công an đã có những chia sẻ, nhận định về hiện tượng bất thường của nhân vật này.

Theo Trung tá Hiếu cho biết, nhân vật Khá “Bảnh” này đang khá “hot” trên cộng đồng mạng xã hội Facebook, đặc biệt là vô cùng được giới trẻ quan tâm.

Hiện tượng này là một sự bất thường trên việc định hướng giá trị sống của giới trẻ bây giờ. Trên cộng đồng mạng xã hội, Khá “Bảnh” hiện ra như một đối tượng giang hồ có những hành vi lệch lạc, lệch chuẩn, chuẩn mực, hô hào, ứng xử theo kiểu xã hội đen.

Những hành vi đó không theo đúng chuẩn mực đạo đức của xã hội được thể hiện qua thế giới mạng ảo từ quần áo, trạng phục và những hành động coi thường pháp luật như dựng xe ở trên cao tốc, đốt xe máy… Những hành động đó thể hiện là một con người không có thị hiếu về sinh hoạt, ứng xử đậm tính chất xã hội đen.

Nhưng tại sao những hành động của Khá “Bảnh” lại thu hút được giới trẻ thích thú, quan tâm đến vậy? Dưới góc nhìn của chuyên gia, Trung tá Hiếu cho rằng, đây là hiện tượng bất thường.

“Tôi cho rằng đây là một sự lệch lạc về thang giá trị trong đời sống hiện nay so với giá trị truyền thống. Nếu ngày xưa, chúng ta đề cao giá trị trong một cái giá trị đạo đức xã hội dân tộc thì người ta hướng đến theo hướng giá trị nhân văn. Thay vì tôn thờ những người có học hành giỏi giang thì lại ngưỡng mộ một đối tượng thể hiện rất xã hội đen”, Trung tá Hiếu bày tỏ quan điểm.

Trung tá Hiếu cho biết thêm, ở một bình diện xã hội đang có sự lệch lạc về định hướng giá trị của dân tộc. Người lớn tôn thờ về quyền vị, tiền bạc thì giới trẻ lại chạy theo hướng thích thú với những sự phá cách. Và phải chăng nó biểu hiện ở trong sự nổi loạn nhận thức của giới trẻ, không theo những lễ giáo, gia phong, chuẩn mực được khuyến cáo học sinh noi theo để có những giải pháp, định giá về văn hóa tư tưởng để định lại giá trị?

Trước đó, tối 1/4, Công an thị xã Từ Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ đối tượng Ngô Bá Khá (SN 1993), còn gọi là Khá Bảnh, trú tại thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh).

Đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Thời điểm bị bắt Ngô Bá Khá khai có sử dụng ma túy và qua xét nghiệm cũng phát hiện Khá dương tính với ma tuý”.

Ông Long cho biết thêm, hiện phía cơ quan công an đang tiến hành mở rộng, điều tra về đường dây cờ bạc có sự tham gia của đối tượng này. Công an đã bắt giữ 4 người tham gia đường dây cờ bạc này và đang tổ chức bắt thêm một số nghi can nữa vì có đủ chứng cứ xác định những người này tham gia đánh bạc trong đường dây lô đề của Ngô Bá Khá.

“Đây là đối tượng nghiện ngập. Thực chất nó chỉ là tên tội phạm”, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.

Theo lời kể của Khá Bảnh trong những clip đăng tải của mình trên mạng xã hội cho biết, Khá chỉ học hết lớp 7, hay đánh nhau nên phải đi trại giáo dưỡng từ năm 17 tuổi vì tội hành hung, cố ý gây thương tích người khác. Sau đó, lại vào tù vì đánh người gây thương tích liên quan đến chuyện đòi nợ.

Gần đây nhất, Khá “Bảnh” cùng nhóm bạn ngang nhiên dựng xe, dàn hàng ngang chụp ảnh trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với hành vi này là 5,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi dừng đỗ xe trên cao tốc.

Tiếp đó, ngày 26/3, Khá bảnh tiếp tục đăng một video lên Youtube với tựa đề “Đi xe máy tốn xăng bực mình đập xe”. Trong clip, Khá bảnh đi một chiếc xe tay ga nhưng kêu là tốn xăng, sau đó rủ bạn của mình dùng gậy sắt đập nát chiếc xe.

Không dừng ở đó, Khá bảnh còn châm xăng, đốt xe và khẳng định “đốt luôn không mọi người lại bảo đập xong lại sửa lại cho mới”. Đáng chú ý, trong video thanh niên này nhiều lần nhắc tới việc đập, đốt xe máy để đổi xe điện.

Trong phần mô tả phía dưới video, anh ta cũng để đường dẫn tới trang web của một hãng xe điện. Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an thị xã Từ Sơn vào cuộc xác minh clip đập xe đốt của Khá Bảnh.

Theo tìm hiểu, kênh YouTube của Khá “Bảnh” có hơn 1,8 triệu người theo dõi với các video chủ yếu quay cuộc sống hằng ngày của anh ta, mỗi clip này có từ vài trăm ngàn tới mấy triệu lượt xem; Facebook cá nhân của Khá có hơn 600.000 người theo dõi.

