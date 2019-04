Chuyển động thế giới ngày 31/3: Giáo hoàng Francis ban hành luật chống nạn xâm hại trẻ em

Giáo hoàng Francis ký ban hành luật chống nạn xâm hại trẻ em; Tại Thượng đỉnh Mỹ – Triều lần 2, Tổng thống Trump đã hối thúc Triều Tiên giao nộp vũ khí hạt nhân… là tin thế giới nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới sáng nay (31/3).

Giáo hoàng Francis ký ban hành luật chống nạn xâm hại trẻ em

Giáo hoàng Francis ngày 29/3 đã ký ban hành luật mới, trong đó coi việc báo cáo các vụ lạm dụng trẻ em bên trong Tòa thánh Vatican và các phái đoàn ngoại giao của nước này trên thế giới là nghĩa vụ bắt buộc. Theo đó, các nhân vật có chức sắc trong Vatican phải trình báo những cáo buộc lạm dụng, nếu không sẽ bị bãi chức, phạt tiền hoặc phạt tù.

Mỹ hối thúc Triều Tiên giao nộp vũ khí hạt nhân tại thượng đỉnh lần 2

Theo Kyodo, hãng tin Reuters ngày 29/3 đưa tin tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 2, trong một văn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump trao cho Chủ tịch Kim Jong-un, ông Trump đã kêu gọi “dỡ bỏ hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân của Triều Tiên, chương trình vũ khí hóa học và sinh học cũng như những năng lực lưỡng dụng có liên quan; tên lửa đạn đạo, bệ phóng và các cơ sở liên quan”.

Nga cảnh báo hòn đảo Mỹ có thể dùng để tấn công Venezuela

Hãng thông tấn Tass dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc Mỹ được Hà Lan cho phép toàn quyền sử dụng hòn đảo Curacao như bước đệm cho các hoạt động can thiệp Venezuela.

Máy bay ném bom chiến lược Nga tuần tra trên Biển Bắc và Biển Barents

Đêm 29/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của nước này đã tiến hành chuyến bay tuần tra thường kỳ trên các vùng biển trung lập ở Biển Bắc, Biển Nauy và Biển Barents.

Thủ tướng Malaysia phủ nhận tin đồn cải tổ nội các

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 30/3 đã phủ nhận thông tin cho rằng ông có kế hoạch cải tổ nội các trong thời gian tới. Thủ tướng thừa nhận làm việc với các thành viên nội các ít kinh nghiệm là một thử thách to lớn đối với ông, song ông khẳng định sẽ cố gắng để làm việc với các bộ trưởng đã được lựa chọn kỹ lưỡng, đồng thời cho rằng một số người trong số họ rất có tiềm năng.

Taliban tấn công đoàn xe hộ tống Phó Tổng thống Afghanistan

Hãng tin TOLO News ngày 30/3 đưa tin phiến quân Taliban đã tấn công đoàn xe hộ tống Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum, khi đang trên đường di chuyển từ tỉnh Balkh ở Đông Bắc Afghanistan đến tỉnh Jowzjan sát biên giới với Turkmenistan, khiến vệ sỹ của ông này bị thiệt mạng và hai vệ sĩ khác bị thương.

Cùng ngày, giới chức Afghanistan cho hay các phiến quân Taliban đã tấn công các chốt kiếm soát an ninh và tiến hành cuộc mai phục nhằm vào lực lượng an ninh nước này tại thành phố Ghazni, miền Đông nước này, khiến 9 cảnh sát thiệt mạng.

Hàng chục nghìn người Palestine biểu tình dọc biên giới Gaza-Israel

Ngày 30/3, hàng chục nghìn người Palestine đã tập hợp dọc biên giới Gaza-Israel để kỷ niệm một năm kể từ khi các cuộc biểu tình và đụng độ nổ ra tại đây. Sự kiện này là một thử thách đối với một thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, chỉ 10 ngày trước khi Israel tổ chức tổng tuyển cử.

EU điều tra cáo buộc tiền viện trợ chuyển cho phiến quân ở Philippines

Ngày 30/3, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ điều tra các cáo buộc cho rằng những gói viện trợ của khối này đã bị chuyển cho nhóm phiến quân Quân đội Nhân dân mới (NPA) ở Philippines. Nếu những cáo buộc nêu trên có cơ sở, EU sẽ ngay lập tức khởi tố. EU cũng sẽ thuê một doanh nghiệp kiểm toán ở bên ngoài để kiểm tra sổ sách vào tháng Tư tới.

Cảnh sát Đức bắt giữ 10 đối tượng âm mưu tấn công quy mô lớn

Người phát ngôn cơ quan công tố Đức cho biết rạng sáng 30/3, cảnh sát Đức đã tiến hành nhiều cuộc đột kích bắt giữ 10 đối tượng bị tình nghi lên kế hoạch tấn công quy mô lớn bằng vũ khí và thiết bị nổ. Các đối tượng bắt giữ tại phía Tây và các khu vực phía Nam nước Đức.

Myanmar thu giữ lượng ma túy đá kỷ lục

Báo Alinn của Myanmar ngày 30/3 đưa tin, trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy bắt đầu từ ngày 24/3, lực lượng hải quân nước này đã bao vây một tàu chở 7 người đang neo tại bờ biển thuộc thành phố Kawthaung và phát hiện 1.737 kg ma túy đá trên tàu. Một quan chức giấu tên của Cơ quan Phòng chống ma túy quốc gia Myanmar khẳng định đây là lượng ma túy đá lớn nhất được thu giữ trong năm nay.

Thông tin hơn 3 triệu khách hàng của Toyota Nhật Bản bị xâm nhập

Tập đoàn ô tô Nhật Bản Toyota Motor Corp. ngày 29/3 cho biết, thông tin của 3,1 triệu khách hàng mà các nhà phân phối của tập đoàn ở Tokyo nắm giữ có thể đã bị rò rỉ do hệ thống máy tính bị đột nhập. Dữ liệu bị rò rỉ có thể bao gồm tên, ngày sinh và thông tin việc làm nhưng không bao gồm số thẻ tín dụng. Toyota đã đưa ra lời xin lỗi trong một thông báo và cam kết sẽ thực hiện triệt để các biện pháp bảo mật thông tin.

Động đất ở Papua New Guinea và Hy Lạp

Cơ quan Địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 30/3, một trận động đất cường độ 6,1 đã xảy ra tại đảo New Britain của Papua New Guinea. Cùng ngày, một trận động đất cường độ 5,3 đã làm rung chuyển khu vực miền Trung Hy Lạp. Hiện chưa có báo cáo về các thông tin thiệt hại do 2 trận động đất trên.

Hơn 300 quầy hàng bán đồ nhà bếp cháy rụi

Ngày 30/3, tại thủ đô Dhaka của Bangladesh đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn ở một khu chợ bán đồ nhà bếp, thiêu rụi toàn bộ hàng hóa và tài sản của hơn 300 quầy hàng. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thương vong về người. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

