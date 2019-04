Chuyển động thế giới ngày 12/4: Ông chủ Wikileaks đã bị bắt sau 7 năm tị nạn chính trị

Biểu tình đòi Tổng thống Omar al-Bashir từ chức ở Sudan, ông chủ Wikileaks đã bị bắt sau 7 năm tị nạn chính trị… là những tin nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới sáng nay (12/4).

Quân đội Sudan đảo chính, bắt giam Tổng thống

Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Awad Ibnouf tuyên bố trên truyền hình quốc gia rằng chế độ đã bị lật đổ và người đứng đầu chế độ đang bị giam ở một nơi an toàn. Hội đồng Quân sự mới thành lập tuyên bố ngừng bắn trên khắp Sudan, bao gồm Darfur, một khu vực xung đột ở phía tây đất nước. Hội đồng Quân sự sẽ thay Tổng thống điều hành đất nước trong hai năm và hiến pháp năm 2005 của Sudan đã bị “đình chỉ”. Cơ quan an ninh trước đó tuyên bố sẽ phóng thích tất cả tù nhân chính trị.

Ông chủ Wikileaks đã bị bắt sau 7 năm tị nạn chính trị

Hôm 11-4, cảnh sát Anh Quốc tuyên bố họ đã bắt giữ người sáng lập Wikileaks – Julian Assange sau khi ông này rời khỏi Đại sứ quán của Ecuador tại Thủ đô London (Anh). Trang Wikileaks sau đó đã đưa ra cáo buộc Ecuador đã huỷ bỏ trái phép quyền tị nạn chính trị của ông Assange, dẫn tới việc ông bị chính quyền London bắt giữ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ecuador Jose Valencia bác bỏ cáo buộc trên và cho biết ông Assange bị rút quy chế tị nạn vì nhiều lần vi phạm các công ước quốc tế.

Năm 2012, ông Assange đã bỏ trốn vào đại sứ quán của Ecuador ở London để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển vì các cáo buộc tấn công tình dục. Ông đã phủ nhận các cáo buộc này và trú ẩn trong tòa đại sứ kể từ đó.

Ông Kim Jong-un tuyên bố sẽ “giáng đòn mạnh” vào nước áp lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

Trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm 11-4, Chủ tịch Kim Jong-un quyết tâm sẽ giáng một đòn nghiêm trọng đối với các quốc gia thù địch mà ông cáo buộc đã sử dụng các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích khiến quốc gia của ông gục ngã. Lời kêu gọi tự lực và chiến đấu chống lại các lệnh trừng phạt của nhà lãnh đạo Triều Tiên được phát đi trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp tục bế tắc và chưa có bất kỳ sự nới lỏng trừng phạt nào với Triều Tiên từ sau thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai không thành công. Bình Nhưỡng cho biết họ đã thúc đẩy việc giảm các biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc tháo dỡ cơ sở hạt nhân chính của mình tại Yongbyon. Tuy nhiên, Mỹ tuyên bố sẽ chỉ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt nếu Triều Tiên dỡ bỏ tất cả các chương trình hạt nhân và vũ khí.

Pakistan lên tiếng phản đối Ấn Độ mua S-400 từ Nga

Bày tỏ lo ngại về thương vụ mua S-400 từ Nga của Ấn Độ, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mohammed Qureshi kêu gọi các cường quốc toàn cầu nên lưu tâm tới trách nhiệm của họ trong việc cung cấp vũ khí của họ cho khu vực.

Tháng 10 năm ngoái, Ấn Độ ký một thỏa thuận quốc phòng mua năm tổ hợp phòng không S-400 từ Nga trị giá 5,43 tỉ USD bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ. Pakistan ngay lập tức phản ứng bằng tuyên bố rằng động thái này của Ấn Độ có thể gây bất ổn cho sự ổn định chiến lược ở Nam Á. Ấn Độ phủ nhận cáo buộc, cho rằng việc mua S-400 là cần thiết cho an ninh quốc gia nước này.

Video của ông Trump vi phạm bản quyền nhạc phim

Một đoạn video về chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bị gỡ khỏi Twitter do vi phạm bản quyền nhạc phim Batman của hãng Warner Bros. đoạn video sử dụng trái phép ca khúc “Why Do We Fall?” của Hans Zimmer được dùng làm nhạc nền cho tập phim Dark Knight Rises, nằm trong loạt phim Batman, được công chiếu năm 2012.

Trước đó, hôm 9/4, ông Trump đã chia sẻ trên Twitter một đoạn video với chú thích “Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Chỉ vài giờ sau khi xuất hiện, đoạn video này đã bị gỡ khỏi mạng chia sẻ video trực tuyến YouTube và mạng xã hội Twitter. Theo hãng tin BBC, hơn 1 triệu người đã xem đoạn video này trước khi nó được gỡ bỏ. Trợ lý của ông Trump cho biết video là do một người ủng hộ ông thực hiện.

