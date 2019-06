Chuẩn bị xét xử phúc thẩm Vũ “nhôm” cùng 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Công an

Theo dự kiến, ngày 10/6/2019, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Được biết, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là Thẩm phán Nguyễn Vinh Quang, giữ quyền công tố tại tòa là hai Kiểm sát viên cao cấp Lê Tư Quỳnh và Nguyễn Ánh Dương. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 8 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 10/6 – 12/6/2019).

Trước đó, HĐXX cấp sơ thẩm đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong đó bị cáo Phan Văn Anh Vũ lĩnh án 15 năm tù; các bị cáo Nguyễn Hữu Bách, Phan Hữu Tuấn cùng bị tuyên án 5 năm tù. Hai bị cáo Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an lần lượt bị tuyên phạt mức án 30 và 36 tháng tù cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, sau bản án sơ thẩm, các bị cáo Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79); Nguyễn Hữu Bách (nguyên Đại tá, Phó Cục trưởng Cục B61, Tổng cục V, Bộ Công an); Phan Hữu Tuấn (nguyên Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an); Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an) đã có đơn kháng cáo.

Bên cạnh đó, phía Viện KSND TP. Hà Nội cũng có kháng nghị vì cho rằng việc xác định thiệt hại, quyết định áp dụng biện pháp tư pháp trong vụ án là không đúng về bản chất, trái quy định của pháp luật.

Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình điều hành Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) đã lợi dụng danh nghĩa của Bộ Công an để đề nghị các Bộ, ngành và chính quyền địa phương cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các dự án nhà, đất công sản có diện tích lên tới hàng ngàn m2 ở các vị trí đắc địa tại hai thành phố lớn là TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, trái quy định của pháp luật.

Cụ thể, Phan Văn Anh Vũ đã không qua đấu giá, xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và nhiều ưu đãi khác…nhằm thu lợi cá nhân, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước.

Sau khi thực hiện được việc thuê, mua hoặc chuyển nhượng các dự án nhà đất, Vũ đã không dùng vào mục đích phục vụ công tác nghiệp vụ mà chuyển thành tài sản mang tên cá nhân mình hoặc người thân trong gia đình hoặc chuyển nhượng, liên doanh với người khác nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước, với tổng số tiền 1.159.463.561.503 đồng.

Cũng theo bản án, để xảy ra sự việc trên là do sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ, quản lý nghiệp vụ và quản lý tài sản công của Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân (đều nguyên là Thứ trưởng Bộ Công an); sự buông lỏng quản lý và vi phạm quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà, đất công sản của một số lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng và UBND TP. Hồ Chí Minh.

Các bị cáo đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao giúp sức tích cực cho Phan Văn Anh Vũ hoặc thiếu trách nhiệm để Phan Văn Anh Vũ lợi dụng tổ chức bình phong làm công cụ để thâu tóm các dự án nhà, đất công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước.

