Chủ tịch Quốc hội: ‘Xử phạt lái xe uống rượu, bia theo luật hiện hành’

Chủ tịch Quốc hội khẳng định không phải Quốc hội không muốn xử phạt người sử dụng rượu, bia gây tai nạn giao thông mà bởi luật hiện hành đã có quy định.

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an tại hội trường Quốc hội sáng 4/6 là về công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông, nhất là đối tượng tham gia giao thông sử dụng rượu, bia vượt quá mức quy định, sử dụng ma túy hoặc chất kích thích gây hậu quả nghiêm trọng.

Xử phạt lái xe uống rượu bia theo luật hiện hành

Tại hội trường, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nêu vấn đề việc sử dụng chất kích thích rượu, bia, ma túy của các tài xế gây ra nhiều tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, là nỗi lo của người dân khi tham gia giao thông. Đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an về giải pháp để đấu tranh phòng ngừa, răn đe.

Về vấn đề này, theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, xử phạt an toàn giao thông, kiểm soát giao thông có sự nỗ lực chung của lực lượng Cảnh sát giao thông nhưng hiện nay công tác này vẫn còn bất cập.

“Chúng ta điều chỉnh vấn đề về trật tự an toàn giao thông mới trên cơ sở luật về giao thông đường bộ. Với phạm vi của luật và một số văn bản dưới luật thì quản lý, đảm bảo trật tự về an toàn giao thông cũng chưa đáp ứng yêu cầu” – Bộ trưởng Bộ Công an lý giải.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết đang kiến nghị với Quốc hội để hình thành, xây dựng luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông với nhiều chế tài. Tuy nhiên, Bộ Công an đang gặp rất nhiều khó khăn. Bộ trưởng đưa ra ví dụ những biện pháp để đo nồng độ cồn có thể sẽ không được thực hiện nữa sau khi lấy ý kiến Quốc hội ngày hôm qua.

Tranh luận lại với Bộ trưởng, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cho rằng việc Bộ trưởng trả lời vì không đưa vào Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia quy định liên quan tới hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là bỏ, không kiểm tra nồng độ cồn thì sẽ gây ra hệ lụy lớn.

“Vấn đề này không đưa vào Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia không có nghĩa là bỏ trống mà nó đã đưa vào Luật Giao thông đường bộ và Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tức là vẫn xử lý vi phạm hành chính về hành vi này” – đại biểu Thúy nói.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao đổi thêm về việc ngày hôm qua Quốc hội có xin ý kiến về vấn đề xử phạt với lái xe sử dụng rượu bia. Chủ tịch Quốc hội khẳng định không phải Quốc hội không muốn xử phạt người sử dụng rượu, bia gây tai nạn giao thông mà bởi luật hiện hành đã có quy định.

Tuy nhiên, do quá bức xúc trước tình trạng sử dụng rượu, bia lái xe gây tai nạn giao thông, trong thảo luận có nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tăng chế tài, không cần đo độ cồn mà cứ uống rượu, bia là không được lái xe, lái xe là vi phạm. Phương án khác là giữ nguyên như hiện nay nhưng sau khi đại biểu cho ý kiến thì không phương án nào quá 50% ý kiến tán thành.

“Tăng thêm hay giữ như hiện nay đều không được biểu quyết nên ta sẽ thực hiện xử phạt theo luật hiện hành” – Chủ tịch Quốc hội cho biết; đồng thời nhấn mạnh việc thông tin lại như vậy để mọi người không hiểu lầm rằng pháp luật không có xử phạt lái xe uống rượu, bia.

Chênh lệch số liệu tử vong do tai nạn giao thông giữa Bộ Công an và Bộ Y tế

Tại hội trường, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) chất vấn về sự chênh lệch số liệu tử vong do tai nạn giao thông giữa Bộ Công an và Bộ Y tế. Cụ thể, thống kê của Bộ Công an chỉ bằng 1/2 so với thống kê của Bộ Y tế, bằng 1/3 của Tổ chức Y tế thế giới. Phạm Văn Hòa đưa ra số liệu, năm 2018, số liệu người chết do tai nạn giao thông Bộ Công an cung cấp thấp hơn nhiều so với số liệu của Bộ Y tế, số của Công an là hơn gần 9.000 người chết, trong khi số liệu của Bộ Y tế là gần 16.000.

Đại biểu Vũ Thị Nguyệt (Hưng Yên) cũng chất vấn về vấn đề này, đồng thời đại biểu đề nghị Bộ trưởng lý giải tình trạng này, nguyên nhân sự khác biệt, số liệu nào là chính xác.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải thích, số liệu người chết do tại nạn giao thông của ngành Công an chủ yếu là thống kê ở hiện trường, nơi xảy ra vụ tai nạn, còn thống kê của Bộ Y tế có cả người bị thương nặng khi tai nạn giao thông, lúc vào viện mới tử vong, điều này đã dẫn đến sự chênh lệch.

Đại biểu Phạm Văn Hòa giơ biển tranh luận vì cho rằng trả lời của Bộ trưởng Công an không thuyết phục. “Số người chết tại hiện trường và ở bệnh viện đều do tai nạn giao thông nên không thể có cách thống kê khác nhau” – đại biểu Hòa tranh luận.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói, sự chênh lệch số liệu do cách thống kê, do vậy đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến đại biểu để khắc phục./.

