Chủ tịch GFS: “Không chỉ xây nhà, chúng tôi còn khát vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc”

Không chỉ ghi dấu ấn trên thị trường với chuỗi dự án bất động sản mang tên “Five Star” đẳng cấp và khác biệt, Tập đoàn GFS tiếp tục khẳng định thương hiệu Nhà tiên phong phát triển nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc.

Trung thành với hướng đi riêng vì cộng đồng

Giữ vững chiến lược phát triển bằng các dự án mang dấu ấn riêng từ ngày đầu thành lập, đây được cho là sự “trung thành” trong hướng đi của Tập đoàn GFS giữa bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng không ngừng biến động.

Điều đó được thể hiện rõ khi nhiều năm qua GFS đã cho ra thị trường các sản phẩm như Five Star Mỹ Đình, Five Star Garden… không chỉ là nơi để ở, mà là một chốn đi về ấm áp, đẳng cấp với không gian sống lý tưởng cho khách hàng. Bên cạnh đó, chuỗi các dự án mang thương hiệu Five Star như Five Star West Lake, Five Star Hà Đông, Five Star Residence…cũng sẽ sớm ra mắt thị trường. Trong đó, Five Star West Lake được khởi công từ quý III/2018, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2020, kiến tạo nên một công trình hoàn mỹ như những lớp sóng hồ Tây hòa cùng đất trời; hấp thụ dòng chảy của văn hóa, nhận thức những bài học vô giá của lịch sử, tựa như một bản hòa tấu êm đềm kiến tạo một cuộc sống An nhiên cho hiện tại và bền vững cho tương lai. Five Star West Lake – nơi dành riêng cho những cư dân đẳng cấp, văn minh, đồng điệu trong phong cách sống, yêu văn hóa, trân trọng những yếu tố tinh hoa, hiểu và yêu những giá trị sống đích thực; nơi không gian sống “biệt lập” hoàn hảo, tạo nên nét đặc trưng không thể nhầm lẫn. Tất cả tiện ích được kiến tạo chỉ dành riêng cho những chủ nhân xứng tầm.

Ông Phạm Thành Công – Chủ tịch Tập đoàn GFS cho biết: Với tâm niệm “xây nhà cho khách hàng giống như xây nhà cho chính mình”, Tập đoàn GFS xác định kế hoạch đầu tư rõ ràng, không dàn trải, chuẩn bị chu đáo về nhân lực và tài chính để mỗi dự án khi triển khai đều đảm bảo “5 sao” về tiến độ, chất lượng với thiết kế thông minh, hài hòa cùng thiên nhiên, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và nghỉ ngơi của cư dân mà vẫn tạo phong cách sống riêng, đẳng cấp và khác biệt so với những sản phẩm thuộc cùng phân khúc thị trường.

Với những nỗ lực không ngừng trên mọi phương diện, tháng 6/2018, tại Lễ tôn vinh Thương hiệu Tiêu biểu Hội nhập Châu Á – Thái Bình Dương 2018, Tập đoàn GFS vinh dự nằm trong top 10 thương hiệu tiêu biểu khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Ban Tổ chức.

Khoa học – chìa khóa cho sự đột phá thành công

Thấu hiểu vai trò của khoa học trong sản xuất, kinh doanh và trong cuộc sống, cùng với tư duy rất rõ ràng “Chỉ có khoa học mới tạo nên sự đột phá”, GFS lấy khoa học – công nghệ làm định hướng phát triển – trở thành Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam với các lĩnh vực đầu tư mũi nhọn: Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc, bất động sản…

GFS định hướng trong vòng 5 năm tới, sản phẩm từ khoa học công nghệ sẽ đóng góp 70% doanh thu của Tập đoàn, 30% còn lại là từ bất động sản và các lĩnh vực đầu tư khác. Đây là điểm khác biệt, thể hiện quyết tâm của Tập đoàn trong việc đầu tư cho khoa học công nghệ cao, ứng dụng hiệu quả vào sản xuất, xây dựng và đời sống thực tiễn.

Trong khoa học công nghệ, GFS dành 70% nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc. Chia sẻ về bước đi chiến lược này, Chủ tịch Tập đoàn GFS Phạm Thành Công cho biết: “Quan niệm về hạnh phúc của tôi rất đơn sơ, bình dị. Với tôi, hạnh phúc là có sức khỏe, là sự an yên trong tâm hồn. Với suy nghĩ ấy, tôi và GFS khát vọng mang tới những thực phẩm hữu cơ cao cấp, tinh tế với giá trị bền vững cho cộng đồng từ bữa ăn hàng ngày; mang sự an tâm và thụ hưởng cho người dân với các sản phẩm dược liệu quý hiếm, đặc sắc”.

Trong nông nghiệp hữu cơ, GFS xác định 70% doanh thu đến từ dược liệu và 30% từ các thực phẩm hữu cơ khác. Việt Nam với khí hậu nhiệt đới gió mùa, được thiên nhiên ban tặng hàng nghìn cây dược liệu quý hiếm, đặc sắc cùng kho tàng quý báu của nền đông y. GFS với tiềm năng của đội ngũ các nhà khoa học nhiệt huyết và là đối tác toàn diện của các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ danh tiếng trong và ngoài nước, GFS khát vọng chung tay đưa “Việt Nam thành vườn dược liệu của Thế giới”, góp phần thực hiện sứ mệnh “Trả lại vị thế tiềm năng vốn có của Việt Nam”.

