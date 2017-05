Trao giải cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ II

(Pháp lý) – Tối ngày 28/5/2017, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc và lễ trao giải cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016-2017 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, thành phố Hà Nội.

Tới tham dự buổi lễ có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ giáo dục và đào tạo. Đại biểu các Cục, Vụ, cơ quan tham mưu của: Ủy ban ATGTQG, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải; Cục cảnh sát giao thông – Bộ Công An, Tổng cục đường bộ Việt Nam, Hội an toàn giao thông Việt Nam, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Giang, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hoá. Lãnh đạo và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup. Đặc biệt là sự có mặt của 104 em học sinh (49 em cấp THCS, 55 em cấp THPT), những thí sinh đã xuất sắc vượt qua hơn 600.000 thí sinh trên cả nước về tham dự vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc; bên cạnh đó còn có sự tham dự và đưa tin của đông đảo các đồng chí phóng viên, đại diện các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình Trung ương và thành phố Hà Nội.

“Giao thông học đường” là một cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông và văn hóa giao thông dành cho đối tượng là các em học sinh cấp Trung học phổ thông và Trung học cơ sở. Bộ đề thi của cuộc thi được xây dựng bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng pháp luật an toàn giao thông và được thẩm định bởi các cơ quan chức năng như Tổng Cục đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông; ngân hàng câu hỏi là những kiến thức và tình huống tương ứng phần thi lý thuyết giấy phép lái xe hạng A1, A2. Bên cạnh đó, cuộc thi được triển khai trên môi trường Internet và được thể hiện bởi kỹ thuật 3D, thiết kế hiện đại, thân thiện, lành mạnh…đã thực sự thu hút sự quan tâm của đông đảo các em học sinh trên phạm vi cả nước, đặc biệt được sự ủng hộ của các nhà trường, của phụ huynh học sinh và được cộng đồng xã hội đánh giá cao. Đây là năm thứ 2 cuộc thi được tổ chức, so với năm đầu tiên, cuộc thi năm nay đã bổ sung phần thi cho đối tượng học sinh cấp Trung học cơ sở. Qua 6 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút được trên 600.000 thí sinh cả 2 cấp học đăng ký tham gia. Qua 2 vòng thi (vòng thi cấp trường và vòng thi cấp tỉnh/ thành phố), cuộc thi đã tìm ra được 104 thí sinh xuất sắc nhất của cả 2 cấp học về tham dự vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc tại Hà Nội. Đây thực sự là một con số hết sức ấn tượng và là cuộc thi thu hút được đông đảo thí sinh tham gia nhất trong các cuộc thi tìm hiểu pháp luật ATGT đã được tổ chức từ trước tới nay.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016 – 2017 được tổ chức và triển khai một cách có hệ thống thông qua Ban An toàn giao thông và Sở giáo dục và Đào tạo các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, qua đó đã triển khai rộng khắp đến tất cả các trường cấp THCS và THPT trên phạm vi cả nước và đã thu hút được một số lượng thí sinh tham dự rất đông đảo. Cuộc thi là một hình thức giáo dục rất bổ ích, thiết thực cùng với sự sáng tạo và tâm huyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup đã góp phần thực hiện quyết tâm của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan trong việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật an toàn giao thông trong hệ thống nhà trường. Qua đó, cung cấp cho các em những kỹ năng cơ bản nhất giúp các em tham gia giao thông an toàn nhằm hạn chế những nguy cơ xảy ra TNGT và hậu quả của TNGT đối với đối tượng là học sinh, sinh viên nói riêng, trẻ em nói chung và trên hết góp phần thực hiện thắng lợi vào nhiệm vụ kéo giảm TNGT tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đang tiếp tục nghiên cứu đề xuất phương án để có thể công nhận kết quả của cuộc thi là cơ sở đánh giá, cấp giấy chứng nhận phần thi thi thuyết giấy phép lái xe hạng A1, A2 cho các thí sinh lớp 12 trong những năm tới đây ”.

Tại buổi lễ, 104 em học sinh thuộc cả hai cấp học THPT và THCS sẽ được tham dự vòng thi vòng lại chung kết để chọn ra 22 thí sinh sẽ thi đấu trực tiếp trên sân khấu để tìm ra 01 giải đặc biệt, 02 giải nhất, 03 giải nhì và 05 giải ba cho mỗi cấp học. Ở chung kết xếp hạng, các thí sinh sẽ sử dụng máy tính và đường truyền Internet do ban tổ chức cấp, các thí sinh tham gia trả lời 55 câu hỏi, thời gian tối đa cho mỗi câu hỏi là 30s (giây). Nội dung câu hỏi bao gồm: kiến thức giao thông (30 câu), kỹ năng tham gia giao thông (10 câu) và văn hóa giao thông (15 câu). Số điểm khi kết thúc bài thi sẽ là căn cứ để xếp hạng. Số điểm tối đa cho một lần thi là 550 điểm. Trong trường hợp thí sinh có số điểm bằng nhau sẽ xét thời gian hoàn thành phần thi. Thí sinh nào có thời gian hoàn thành phần thi nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao tặng kỷ niệm chương cho 104 em tham dự vòng thi chung kết và 20 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016-2017.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt của cuộc thi trị giá 10 triệu đồng; 2 giải nhất mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 3 giải nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 5 giải ba mỗi giải trị giá 2 triệu và 20 giải tập thể mỗi giải trị giá 3 triệu đồng cho các Sở GD&ĐT và các trường.

Văn Don