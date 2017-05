Thường vụ Quốc hội xem xét cho thôi ĐBQH với ông Cự

Tại phiên họp 10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 5-2017 tới đây, UBTVQH sẽ chính thức cho ý kiến về việc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Võ Kim Cự. Trước đó ông Cự đã có đơn gửi Ban công tác ĐBQH xin nghỉ làm ĐBQH vì lý do cá nhân.

Cụ thể, theo chương trình dự kiến, phiên họp 10 của UBTVQH khoá XIV (diễn ra từ ngày 15 đến 18-5, trong đó sáng ngày 16-5, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Cự. Trước khi xem xét, UBTVQH sẽ nghe Trưởng ban Công tác đại biểu báo cáo về nội dung này.

Như Pháp Luật TPHCM đã thông tin, Ban Công tác đại biểu Quốc hội trước đó đã nhận được đơn xin thôi làm ĐBQH của ông Cự. Ông Cự xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH vì lý do sức khoẻ. Hiện ông Cự đang là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, là ĐBQH thuộc đoàn Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Theo Luật Tổ chức Quốc hội thì ĐBQH có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khoẻ hoặc vì lý do khác. Việc chấp nhận ĐBQH xin thôi làm nhiệm vụ do Quốc hội quyết định; trong thời gian Quốc hội không họp thì do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trước đó, Uỷ Kiểm tra trung ương đã ra thông báo kết luận về những sai phạm của ông Cự và một số cá nhân, tổ chức liên quan đến sự cố do Formosa. Theo đó, thông báo này chỉ rõ ông Cự phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh giai đoạn 2008-2016 và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2008 – 2010. Cụ thể, ông Cự đã trực tiếp ký nhiều văn bản trái quy định, như: cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê mặt nước biển nằm ngoài khu kinh tế; đồng ý chủ trương cho công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải…; thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.

Sau khi có kết luận, đề nghị xem xét kỷ luật ông Võ Kim Cự, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005 – 2010 và nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với ông Võ Kim Cự (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh theo quy định). Ban Bí thư cũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật về hành chính tương ứng theo quy định đối với ông Võ Kim Cự.

Theo Plo