Thủ tướng: Vụ Đồng Tâm là do chính quyền giải quyết sai pháp luật

Tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn (Hải Phòng), Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng vụ việc vừa qua ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) là do chính quyền không sát dân, giải quyết sai quy định pháp luật.

Chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIV, chiều 13-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Cử tri quận Đồ Sơn bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả, thành tích phát triển kinh tế-xã hội đất nước và TP Hải Phòng những tháng đầu năm 2017; đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố từ sau kỳ họp thứ hai đến nay, góp phần vào các chương trình, hoạt động của Quốc hội.

Cử tri quận Đồ Sơn cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trung ương và thành phố một số vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm như các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, công tác xây dựng và ban hành văn bản pháp luật, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý đất đai…

Cử tri kiến nghị Chính phủ đưa dự án tuyến đường bộ ven biển Quảng Ninh – Thanh Hoá vào diện đầu tư trung hạn, góp phần đẩy nhanh tiến độ mà Thủ tướng đã phê duyệt; kiến nghị Chính phủ quan tâm, cho phép Hải Phòng có cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách để tạo điều kiện giúp thành phố phát triển trong thời gian tới; quan tâm một số dự án trên địa bàn quận Đồ Sơn như: xây dựng bến cá Ngọc Hải, kè đá tuyến đê biển Đồ Sơn, tôn tạo Khu di tích K15 – Bến tàu không số…

Phát biểu với cử tri quận Đồ Sơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điểm lại một số nét chính về tình hình kinh tế – xã hội đất nước trong thời gian qua; khẳng định quyết tâm của Chính phủ với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong quản lý, điều hành, thay đổi nhận thức từ tư duy mệnh lệnh hành chính sang tư duy Chính phủ “kiến tạo – phục vụ”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ 12 ý kiến phát biểu của cử tri Đồ Sơn, chia sẻ băn khoăn: “Làm sao để hệ thống chính trị, trước hết là các cấp chính quyền phải sát dân, lo cho dân, dành tình cảm với dân, gắn bó, chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi để xây dựng đất nước?”. Từ đó, Thủ tướng đưa ra các giải pháp: chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương phải quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có môi trường kinh doanh thuận lợi, với người dân phải xóa bỏ khoảng cách, lãnh đạo phải gắn bó với nhân dân, lấy phục vụ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng nhất, để nhân dân tin tưởng, gắn bó, lắng nghe, sẻ chia với dân lúc vui buồn, khó khăn thuận lợi. Bên cạnh đó, chính quyền khi thực thi nhiệm vụ phải làm đúng chính sách, pháp luật; làm việc có lý có tình, trên tinh thần thuyết phục dân, để dân hiểu chủ trương của Đảng, Nhà nước. Kinh nghiệm từ các vụ việc trong quá khứ như Quán Nam, Đồ Sơn tại Hải Phòng, và vụ việc vừa qua ở Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là do chính quyền không sát dân, giải quyết sai quy định pháp luật.

“Tôi thường hay nói ở nông thôn đừng để xuất hiện tình trạng “lớp lý trưởng mới”. Cấp ủy, chính quyền ở đó phải gắn bó với nhân dân, coi nhiệm vụ phục vụ nhân dân là quan trọng nhất”- Thủ tướng bày tỏ và nhấn mạnh tinh thần xử lý công việc là thuyết phục dân, làm tốt công tác tư tưởng để người dân hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, bởi “tư tưởng không thông, đeo bi-đông cũng nặng”.

Thủ tướng cho rằng, bên cạnh việc phát triển kinh tế, cần quan tâm đến an sinh xã hội, cuộc sống người dân, như bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, “đừng để người dân lo ngay ngáy vì trộm, cướp”.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, giải quyết, xử lý các công trình “đang đắp chăn, đắp chiếu”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ngay sau tiếp xúc cử tri, Thủ tướng sẽ làm việc với tập thể Ban thường vụ Thành uỷ Hải Phòng bàn về các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng thành phố, trong đó có những vấn đề mà cử tri quận Đồ Sơn thay mặt cử tri Hải Phòng và cả nước kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ.

