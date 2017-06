Thủ tướng và Phó Thủ tướng chỉ đạo chưa tăng giá điện

Tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 3.6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thăng Hải cho biết: Thủ tướng cũng như các Phó Thủ tướng đã có chỉ đạo trước mắt chưa xem xét tăng giá điện.

Tại buổi họp báo, báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến phương án điều chỉnh giá điện sắp tới. Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: Mặt hàng điện cũng như xăng dầu không chỉ là một mặt hàng mà có vai trò hết sức quan trọng.

“Bởi vì, đây là đầu vào của nhiều mặt hàng khác, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Do đó, bất cứ sự thay đổi nào đều được tính toán, xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng”- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết thêm, theo thẩm quyền được Thủ tướng Chính phủ giao, nếu Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đề xuất tăng giá điện thì Bộ Công Thương sẽ cùng các bộ, ngành khác liên quan xem xét một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng. Điều quan trọng là đánh giá xem việc tăng giá mặt hàng này sẽ tác động tới các mặt hàng khác ra sao, ảnh hưởng thế nào tới GDP, CPI…

“Nếu mức đề xuất tăng giá điện vượt thẩm quyền của Bộ Công Thương thì Bộ sẽ phải trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Với sự phát triển của nền kinh tế của chúng ta hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt so với năm 2016 nên đến giờ phút này, Thủ tướng Chính phủ cũng như các Phó Thủ tướng đã có chỉ đạo trước mắt chưa xem xét tăng giá điện” – Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng thông tin về phiên họp thường kỳ Chính phủ diễn ra hôm nay (ngày 3.6). Tại phiên họp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 có nhiều thuận lợi. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 giảm 0,53% so với tháng 4.2017; thu hút FDI tăng trưởng tốt; dịch vụ, du lịch tăng; việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đạt nhiều kết quả…

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; sản xuất công nghiệp tăng 5,7%, thấp hơn cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư còn chậm; nông nghiệp còn khó khăn; nhập siêu lớn…

Một số tồn tại, thách thức của 4 tháng đầu năm mặc dù đã được quan tâm, giải quyết một phần nhưng vẫn còn kéo dài sang tháng 5. Nguy cơ dịch bệnh trong nông nghiệp vẫn còn lớn; giá cả nông sản trong nước chưa phục hồi hoàn toàn, nhất là giá thịt lợn hơi; ngành khai khoáng tuy đã có cố gắng nhưng vẫn ở mức giảm sâu; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có tăng trưởng nhưng còn chậm so với yêu cầu; nhập siêu đã có cải thiện nhưng vẫn còn cao so với mục tiêu đề ra; giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là vốn tư nhân và FDI còn thấp so với yêu cầu…

Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp đàm phán tìm thị trường cho chăn nuôi, đặc biệt là các sản phẩm từ lợn, gia cầm; rà soát, có các biện pháp hỗ trợ cho chăn nuôi. Thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; nghiên cứu, đề xuất việc thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất và các điều kiện cần thiết khác để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao.

