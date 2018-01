Phòng CSGT (PC67) Thanh Hóa: Triển khai đợt cao điểm TTATGT dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu Xuân 2018

Thực hiện Kế hoạch số 311/KH-CAT-PV11 ngày 15/12/2017 của Giám đốc Công an tỉnh về Cao điểm bảo đảm ANTT, tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Kế hoạch số 7159/KH-C67-P1 ngày 13/12/2017 của Cục Cảnh sát giao thông về Cao điểm bảo đảm TTATGT – TTXH dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Mậu Tuất và các Lễ hội đầu xuân 2018.

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật về TTATGT.

Phối hợp với Phòng PX15, Đài PTTH tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương tuyên truyền sâu rộng nội dung Kế hoạch cao điểm bảo đảm TTATGT, TTCC và đấu tranh trấn áp tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Mậu Tuất và các Lễ hội đầu xuân 2018 đến mọi tầng lớp nhân dân, trong đó tập trung tuyên truyền về việc xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ và ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định về TTATGT.

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền pháp luật về ATGT, thông tin phản ánh kịp thời về tình hình và kết quả công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng Công an toàn tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân nắm vững, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về ATGT khi tham gia giao thông trên địa bàn.

Tuyên truyền về hoạt động của Cảnh sát giao thông, về gương người tốt, việc tốt, tận tụy, dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, liêm khiết, kiên quyết đấu tranh đối với các biểu hiện tiêu cực; việc truy tố, xét xử các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và các vụ chống người thi hành công vụ…..

Thành lập tổ công tác ghi nhận tình hình thực tế trên các tuyến giao thông nhằm phát hiện, phản ánh những vi phạm nổi cộm, qua đó xác định trách nhiệm cho chủ phương tiện, lái xe, chính quyền địa phương, Ban ATGT và lực lượng Cảnh sát giao thông nơi xảy ra nhiều vi phạm.

Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT.

Về đường bộ: Các hành vi vi phạm của xe ôtô cần tập trung xử lý: Chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt sai quy định; chở quá tải, quá số người quy định; vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không đúng quy định; không chấp hành hiệu lệnh, tín hiệu giao thông; xe hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định…

Đối với môtô, xe gắn máy, xe điện: Tập trung xử lý lái xe sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn quy định; điều khiển xe chạy quá tốc độ; lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; vi phạm về mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe; không chấp hành hiệu lệnh, tín hiệu giao thông.

Thông qua các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện, nếu phát hiện các vi phạm khác phải lập biên bản và xử lý theo quy định.

Trên đường sắt: Phối hợp với chính quyền, Công an các địa phương và ngành Đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về TTATGT đường sắt; tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT đường sắt, đặc biệt là các đường ngang phức tạp về an toàn giao thông, đường ngang không có cảnh giới, mở đường ngang trái phép; bảo đảm ANTT trong khu vực nhà ga; việc chấp hành quy định về phòng, chống cháy nổ; phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật công trình và thiết bị đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt.

Phối hợp với ngành đường sắt, các nhà ga nắm tình hình bán vé tàu tết và kế hoạch chạy tàu tết phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; phối hợp bảo đảm tốt an ninh, trật tự tại các ga.

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông Tăng cường công tác nắm tình hình, phát động phong trào quần chúng và công tác nghiệp vụ cơ bản, kết hợp với công tác tuần tra, kiểm soát; chủ động và phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ, đường sắt như cướp, cướp giật, đối tượng có lệnh truy nã; vận chuyển, tàng trữ ma túy, vũ khí; buôn bán vận chuyển, tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ trái phép; các băng ổ nhóm hoạt động lừa đảo, trộm cắp trên xe khách, xe buýt; buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… Phối hợp ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng có biểu hiện tụ tập, kích động, biểu tình, khủng bố, phá hoại, phát tán truyền đơn có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước.

VĂN LỘC