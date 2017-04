Những thông điệp an dân tháo gỡ nút thắt Đồng Tâm

Không tấn công giải cứu con tin, yêu cầu Viettel tạm ngừng dự án, thành lập đoàn công tác thanh tra đất đai, kiên trì đối thoại với người dân… Đây là những thông điệp an dân được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định trong buổi làm việc tại huyện Mỹ Đức. Quan điểm trên cũng là chìa khóa quan trọng của TP trong việc tháo gỡ nút thắt Đồng Tâm, tháo gỡ những lo lắng, băn khoăn và mong đợi bấy lâu của người dân trong xã. Sự thẳng thắn, vì dân của lãnh đạo TP đã đập tan những suy đoán, những thông tin xấu của không ít kẻ cực đoan và các thế lực phản động…

Không có một cuộc tấn công giải cứu con tin như lo lắng của không ít người dân xã Đồng Tâm. Cũng chẳng có một cuộc đàn áp của CA nhằm vào người dân như suy đoán của không ít kẻ cực đoan và các thế lực thù địch. Thậm chí, nhiều kịch bản tuyên truyền cho những suy đoán này đã được các thế lực thù địch dựng sẵn, chỉ chờ dịp là sẽ thổi bùng lên ngọn lửa kích động thù hằn, gây bất an, chia rẽ người dân với chính quyền, với chế độ.

Thế nhưng trong buổi làm việc tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức, phát biểu và tâm sự của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phá tan những âm mưu trên. Chủ tịch UBND TP khẳng định: “Từ trước đến nay CA chỉ bảo vệ dân, không bao giờ đàn áp dân. “Bà con băn khoăn cán bộ CA ban đêm có tấn công giải cứu con tin không? Chúng ta sống ở chế độ tôn trọng dân, bà con phải có lòng tin, TP đang giữ đúng cam kết, nhưng tất cả mọi việc phải có giới hạn của nó. Tôi nhắc lại trong thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ đối thoại trực tiếp với bà con trong nay mai”.

Đoàn công tác, ngoài lãnh đạo TP Hà Nội còn có ông Đỗ Văn Đương, Phó ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện Thanh tra Chính phủ; Bộ CA… Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu: “Lãnh đạo TP, trực tiếp là tôi sẽ đối thoại với người dân Đồng Tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục mời người dân đối thoại trong thời gian sớm nhất, có thể là sáng mai hoặc ngày kia. Đề nghị có danh sách tên tuổi người dân”. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị lãnh đạo địa phương về tuyên truyền ngày 20-4, TP đã ra quyết định thanh tra số 1121, thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất đai toàn bộ khu vực này, trong đó có đất đồng Sênh bà con đang kiến nghị. Thanh tra sau 45 ngày sẽ kết luận rõ, tiếp thu toàn bộ tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của bà con cũng như tài liệu bà con cung cấp để giải quyết thỏa đáng nhất. Chủ tịch UBND TP mong bà con không để các chướng ngại vật, ảnh hưởng đến đi lại và sinh hoạt.

Chính bà con cũng đang rất lo lắng, hoang mang, cho nốt số cán bộ chiến sỹ bị giam giữ về sớm: “Từ trước đến nay CA chỉ bảo vệ dân, không bao giờ đàn áp dân. Cán bộ chiến sỹ như con em mình, nên thả về sớm. Chúng tôi vẫn ghi nhận bà con đã nấu cơm cho cán bộ ăn uống, tắm giặt, tuy nhiên việc làm đó, bà con cắm biển rất to ở đồng Sênh là sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật thì bà con nên làm như vậy. Bà con kiến nghị có một số đối tượng hình sự; ngay xã này có 143 người có tiền án, tiền sự, các đồng chí lãnh đạo xã về quản lý, giải thích, giám sát con em, không để tiếp tục có việc làm ảnh hưởng đến người khác. Chúng tôi đã đề nghị Cục hình sự, CATP sẽ ngăn không cho các đối tượng nơi khác đến quấy nhiễu bà con”, Chủ tịch UBND TP nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, về phía TP yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong đó có Viettel tạm dừng thi công tại khu vực này. Trong 4 năm qua bà con Đồng Tâm đã có những kiến nghị, được các cấp xem xét giải quyết, nhưng ở cấp cơ sở có việc kiểm tra xử lý chưa được khách quan, đúng đắn. TP sẽ chỉ đạo xử lý tất cả các kiến nghị của bà con.

Như vậy, trong buổi làm việc này, lãnh đạo TP Hà Nội đã gửi đến người dân những thông điệp an dân sau: Không tấn công giải cứu người bị bắt giữ; Thành lập đoàn công tác thanh tra toàn diện đất đai tại khu vực bà con đang kiến nghị và sẵn sàng đón nhận những ý kiến, tài liệu của người dân về đất đai; Yêu cầu Viettel tạm dừng thi công; Đề nghị người dân thả nốt số cán bộ chiến sĩ CA, không để các chướng ngại vật, ảnh hưởng đến đi lại và sinh hoạt. TP tiếp tục đối thoại với người dân và mong bà con sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật như khẩu hiệu đang treo ở cánh đồng Sênh. Bảo đảm tuyệt đối an toàn và đời sống sinh hoạt bình thường của nhân dân

Đối thoại với người dân cũng là quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội. Trước đó, trực tiếp có mặt tại huyện Mỹ Đức, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP cho biết, Thường trực Thành ủy đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện các giải pháp đồng bộ giải quyết vụ việc. Thường trực Thành ủy giao đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng TP, phối hợp với huyện Mỹ Đức đối thoại với người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm để giải quyết, sớm ổn định tình hình, trước mắt, để người dân nhanh chóng thả những người bị giam giữ trái phép.

Lãnh đạo TP mong muốn trực tiếp đối thoại với người dân để giải quyết tình hình. Ban đầu, do người dân ở thôn Hoành chưa cử được người đại diện ra đối thoại nên đồng chí Chủ tịch UBND TP mới thực hiện việc trao đổi qua điện thoại với người dân. Thông qua các cuộc trao đổi này, người dân đã bước đầu nhận thức và hợp tác với chính quyền, đã thả 18 cán bộ, chiến sĩ bị giữ trái phép. Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, nhiệm vụ số một của TP là tập trung mọi biện pháp để sớm ổn định tình hình. TP sẽ tiếp tục kiên trì tuyên truyền, vận động và sẵn sàng đối thoại để người dân nhận thức ra vấn đề, hợp tác với chính quyền, giải quyết vụ việc một cách thấu đáo.

Trước hết là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cán bộ, chiến sỹ vẫn còn đang bị giữ trái pháp luật, cũng như tuyệt đối an toàn và đời sống sinh hoạt bình thường của nhân dân. Đối với các kiến nghị của người dân về đất đai, TP sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu, xem xét một cách thỏa đáng, đúng quy định pháp luật. Trong thời gian này, TP đề nghị người dân không để các đối tượng lợi dụng kích động tiếp tục vi phạm pháp luật, làm phức tạp thêm tình hình. Những thông điệp an dân của lãnh đạo TP Hà Nội rất rõ ràng, đến lúc này người dân cả nước đang dõi về Đồng Tâm với mong muốn người dân nơi đây sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật như khẩu hiệu đang treo tại cánh đồng Sênh và các lối ra, vào thôn Hoành.

Mục đích của người dân là việc sử dụng và quản lý đất đai tại địa phương phải được các cấp của Hà Nội và Trung ương giải quyết dứt điểm. Nay, với sự có mặt của lãnh đạo TP Hà Nội những mong muốn của người dân không chỉ được được TP lắng nghe mà còn thể hiện bằng những hành động thiết thực, rõ ràng nhất là việc cho lập đoàn thanh tra về đất đai tại địa phương.

Theo PL&XH