Kiến nghị của cử tri: Phải tăng cường kiểm soát quyền lực và xử nghiêm sai phạm

Tiếp tục Phiên họp thứ 24, hôm qua (15/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội và Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV.

Vẫn thiếu những giải pháp tháo gỡ

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, mặc dù 59/59 Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh, TP đều đánh giá việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn 43/59 Đoàn ĐBQH có nhận xét vẫn còn hiện tượng một số bộ, ngành chưa thực sự nỗ lực, quyết tâm trong giải quyết một số vấn đề cụ thể mà cử tri nêu.

Thậm chí, theo bà Hải, khi trả lời, có bộ ngành chỉ nhắc lại nội dung kiến nghị mà cử tri đã nêu và đặc biệt không đưa ra bất kỳ một giải pháp nào để tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn. Hoặc có bộ, ngành trả lời lạc đề, không đúng với nội dung mà cử tri hỏi; không đưa ra thông tin hay giải pháp gì để tháo gỡ một khó khăn cho cử tri…

Đặt vấn đề về nguyên nhân những kiến nghị của cử tri chưa được làm rõ, chưa thỏa đáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng băn khoăn: “Đó là do pháp luật chưa hoàn thiện hay do công tác tổ chức thực hiện chưa tốt, hay do năng lực của cán bộ có vấn đề?”. Từ đó, bà Tòng Thị Phóng cho rằng, qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri cần có những giải pháp để người dân không phải về Hà Nội khiếu kiện.

Nhiều ngành, địa phương chưa vào cuộc chống tham nhũng

Đó là nhận xét được phản ánh tại Dự thảo Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội được Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày.

Ông Hầu A Lềnh cho biết, cử tri và nhân dân tiếp tục thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí với nhiều kết quả cụ thể, đáng ghi nhận. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu.

“Tuy nhiên, nhiều vụ việc chỉ được quan tâm xử lý khi có sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Còn nhiều ngành và địa phương vẫn chưa thực sự “vào cuộc”, có biểu hiện né tránh và kết quả thực hiện chưa rõ nét” – ông Lềnh nói, đồng thời đề nghị người đứng đầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện và thể hiện trách nhiệm “nêu gương” giúp cán bộ, công chức các cấp, các ngành, các địa phương cùng thực hiện.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng cho biết, nhân dân đánh giá cao nỗ lực, sự quyết tâm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của các cơ quan chức năng trong thời gian qua. Tuy nhiên, cử tri nhiều địa phương còn băn khoăn, lo lắng trước tình hình tệ nạn xã hội, sử dụng và mua bán ma túy vẫn diễn ra phức tạp, nhiều vụ trọng án giết người gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng đánh bạc qua mạng internet với số lượng hàng ngàn tỷ đồng diễn ra nhiều năm mà không bị phát hiện.

“Cử tri và nhân dân bất bình và bức xúc trước hành vi của một số cán bộ công an, kể cả cán bộ cấp cao đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tiếp tay cho tội phạm thực hiện hành vi phạm tội. Đề nghị Bộ Công an tiếp tục tăng cường công tác quản lý thông tin, bảo đảm an ninh mạng, khẩn trương rà soát, chấn chỉnh để chấm dứt tình trạng này”, ông Hầu A Lềnh cho biết.

Ngoài ra, tình hình hỏa hoạn, cháy nổ xảy ra liên tiếp ở các khu chung cư, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất và hộ gia đình, gây hậu quả rất nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người dân cũng khiến người dân lo lắng.

Liên quan đến vấn đề kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, ông Hầu A Lềnh cho biết, cử tri và nhân dân hoan nghênh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XII) đã thông qua các Nghị quyết quan trọng, nhất là Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn đối với việc rà soát cán bộ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các sai phạm.

Theo Bao Phapluat