Hà Nội: Kỷ luật 22 tổ chức đảng, 505 đảng viên tham nhũng, lãng phí

Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 245 tổ chức đảng và 738 đảng viên. Qua kiểm tra, đã kết luận 191 tổ chức đảng và 699 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng và 505 đảng viên, chuyển cơ quan điều tra Công an TP 2 vụ việc.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Quang Huy – Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết tại phiên họp đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 07-Ctr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” do Thành ủy Hà Nội đã tổ chức ngày 2.5.

Theo đó, báo cáo tại phiên họp, ông Nguyễn Quang Huy – Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết, ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo đã ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên. Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch toàn khoá và chỉ đạo xây dựng, thực hiện 13 chuyên đề, đề tài tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình.

Hơn 2 năm qua, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức 15 đoàn giám sát và 28 đoàn kiểm tra đối với 112 lượt tổ chức đảng là Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Thành ủy. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố cũng đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 245 tổ chức đảng và 738 đảng viên.

Qua kiểm tra, đã kết luận 191 tổ chức đảng và 699 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng và 505 đảng viên, chuyển cơ quan điều tra Công an TP 2 vụ việc.

Cùng đó, cơ quan chức năng của TP đã tổ chức 745 cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC), đến nay đã kết luận 552 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm trên 1.100 tỷ đồng và hơn 32 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 132 tập thể, 248 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm.

Cũng trong thời gian này, các cơ quan hành chính toàn thành phố đã tiếp 67.242 lượt công dân đến KNTC, tiếp nhận và xử lý 82.720 đơn thư các loại; thụ lý theo thẩm quyền 7.591 vụ, đã giải quyết 82,9% số vụ.

Qua giải quyết KNTC, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách trên 6,1 tỷ đồng và 27.098 m2 đất; hoàn trả cho công dân 8,79 tỷ đồng và 2.249 m2 đất. Đặc biệt, đã kiểm điểm trách nhiệm 132 tập thể, 202 cá nhân để xảy ra sai phạm, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 15 vụ.

Theo báo cáo của Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, về công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, Công an TP.Hà Nội đã thụ lý 60 vụ với 194 bị can; Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 45 vụ/ 167 bị cáo. Qua điều tra, xét xử, thiệt hại do tham nhũng gây ra là trên 165 tỷ đồng và 31.090 m2 đất; đã thu hồi được trên 62 tỷ đồng và hơn 13.000m2 đất. Thanh tra TP đã chuyển 15/18 vụ việc sang cơ quan điều tra, 3 vụ việc đang tiếp tục thực hiện.

Về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ban Chỉ đạo Chương trình 07 Thành ủy Hà Nội cho biết, thời gian qua, toàn Thành phố đã tiết kiệm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước được trên 14.424 tỷ đồng; tiết kiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được 1.436 tỷ đồng.

Mặt khác, qua công tác mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đã tiết kiệm được trên 254 tỷ đồng; thanh lý 45 xe ô tô, điều chuyển 33 xe…

