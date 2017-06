ĐBQH nêu 6 bất an vì nợ công, tham nhũng, lãng phí

“Tham nhũng nhiều và lãng phí quá lớn chưa chặn đứng là vấn nạn đưa quốc gia đến bờ vực của sa sút lòng tin. Tiền của dân chắt chiu gom góp trong mồ hôi, nước mắt nhưng tham nhũng nhiều, lãng phí lớn là dấu hiệu hết sức đáng báo động”, ĐBQH Đặng Thuần Phong (Bến Tre) nói.

Ngày 9-6, Quốc hội đã dành cả ngày làm việc để thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.

ĐBQH Đặng Thuần Phong (Bến Tre) nhận định, tính ổn định, bền vững của nền kinh tế còn tồn tại nhiều vấn đề đáng lo ngại. Đại biểu này nêu 6 bất an để Quốc hội, Chính phủ cân nhắc khi điều hành, chỉ đạo. Theo ông Phong, tại sao chỉ một mình Chính phủ hành động kiến tạo và liêm chính, trong khi đất nước có cả hệ thống chính trị?

Vai trò kiến tạo của các bộ, địa phương, và lực lượng cán bộ, công chức chưa đáp ứng kịp yêu cầu của Chính phủ, các nội dung chính của nền kinh tế chưa đạt. Nợ công, nợ xấu đã báo động, giải ngân chậm, lãng phí trong đầu tư công, cân đối thu bất ổn, bội chi ngân sách… đang buộc Chính phủ phải quyết liệt hơn các nhóm giải pháp.

Bên cạnh đó, xuất hiện mất cân đối ngân sách, đặc biệt là hiệu quả đầu tư thấp, nợ cộng tăng cao, theo chỉ số mỗi người dân đang gánh 1000 USD nợ lãi và xu hướng còn tăng trong những năm tới. Áp lực trả nợ quá lớn, chi đầu tư phát triển chưa ngang bằng, mức bội chi gấp 3 lần tăng trưởng… và người dân hưởng lợi từ tăng trưởng GDP chưa như mong muốn.

“Đồng tiền đã chi phối mọi hoạt động và làm phai nhạt tính công tâm của các cơ quan công quyền, làm suy thoái đạo đức, dẫn dắt chính sách. Minh chứng cho vấn đề này là tình trạng chạy rất đau lòng. Trong bụng mẹ là chạy sinh đẻ, học phổ thông các cấp và đại học cũng phải chạy trường, chạy lớp, rồi chạy chỗ, chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển. Vi phạm phạm luật thì chạy điều tra, truy tố, chạy án và thậm chí chạy bỏ Tổ quốc đến nơi Việt Nam chưa ký kết dẫn độ tội phạm để an thân”, ông Phong nhấn mạnh.

Bữa cơm trong nhà cũng lo vì ATTP, bước ra đường thì sợ mất an toàn giao thông, gặp điều bất bình không dám can thiệp vì sợ vạ lây. Mọi thứ đều do người Việt hại người Việt, và từng bước biến sự vô cảm thành vấn đề đạo đức trong ứng xử giữa con người”, ĐBQH Đặng Thuần Phong lo ngại.

Quan tâm đến tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thời gian gần đây, ĐBQH Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) cho rằng, tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, khiếu kiện, khiếu nại đang đe đọa an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, niềm tin của nhân dân.

Đáng lo ngại là một số vụ khiếu kiện, khiếu nại có bàn tay hỗ trợ, can thiệp tinh vi, nguy hiểm từ các thế lực bên ngoài… gây tác động xấu về an ninh, niềm tin của người dân, tốn kém thời gian của người dân, chính quyền.

Để giải quyết tình trạng này, ĐBQH Ngọ Duy Hiểu đề nghị nâng cao năng lực của cấp ủy, chính quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, chấn chỉnh công tác tiếp dân, duy trì đối thoại định kỳ giữa chính quyền và nhân dân, hoàn thiện pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo…

Theo PL&XH