Cử tri Đà Nẵng đề nghị miễn nhiệm tư cách đại biều bà Mỹ Thanh

Sáng 26-4, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã tổ chức tiếp xúc cử tri quận Hải Châu. Tại đây, các cử tri tỏ ra rất bức xúc trước tình trạng tham nhũng, các sai phạm đất đai có liên quan ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) và một số cựu lãnh đạo Đà Nẵng vừa bị khởi tố.

Cử tri Đặng Vân (tổ 81, phường Hoà Cường Bắc) hoan nghênh chỉ đạo của Tổng Bí thư về chống tham nhũng (TN). Đặc biệt, cử tri này đề nghị QH giám sát chặt chẽ, kỹ hơn hoạt động của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trong đó, Bộ Quốc phòng phải đi vào nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Quân đội vững mạnh và Bộ Công an tập trung duy trì trật tự an ninh, an toàn xã hội.

Nếu giám sát tốt sẽ không có vụ Vũ “Nhôm”

Cử tri Đỗ Mạnh Chiến (phường Hải Châu 1) đề cập đến việc chống TN trong quản lý đất đai, nhà công sản trong đó có Đà Nẵng. Cử tri Chiến đề cập tới các vụ án có liên quan tới Vũ “Nhôm” và nhiều bị can vừa bị Bộ Công an bắt giữ.

“Có ý kiến cho rằng, các vụ việc vừa qua đó là “phần nổi của mảng băng”. Vì vậy, đề nghị làm cho tận gốc, tận ngọn. Rà soát lại cả các dự án thời trước ông Trần Văn Minh (cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa bị bắt vì có liên quan đến Vũ Nhôm-PV)”, cử tri Chiến yêu cầu.

Cử tri Chiến cũng cho rằng, công tác PCTN hiện đang khó về vấn đề không rõ về nguồn gốc tài sản. “Đề nghị nên quy định, xác minh rõ tài sản không minh bạch, không chứng minh được thì thu hồi”, cử tri Chiến nói.

Trong khi đó, cử tri Đinh Hữu Khanh (phường Hải Châu 1) đề nghị đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cho biết, đã gửi báo cáo tới các cơ quan trung ương việc giải quyết số phận của các khu đất bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) yêu cầu chuyển từ đất thương mại dịch vụ thời hạn lâu dài sang đất 50 năm. Vì đây là các vấn đề đã được đề cập tại cuộc tiếp xúc chuyên đề với Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ông Nghĩa cũng đã hứa trong tháng 3-2018 sẽ báo cáo lại nhưng đến nay chưa thấy đâu?.

Đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH bà Mỹ Thanh

Cử Nguyễn Trí Tổng (Tổ 32, phường Thanh Bình) cũng cho rằng, đề nghị QH nên nghiên cứu kỹ, không nên quy định theo hướng truy thu thuế 45% tài sản TN. Quy định này không phù hợp, nên tịch thu toàn bộ và sung công quỹ nhà nước. Nếu không làm như vậy thì công cuộc PCTN sẽ tụt lùi.

Cử tri Tổng cũng cho rằng, vụ Bà Phan Thị Mỹ Thanh (Phó Bí thư Đồng Nai) hiện UBKT Trung ương đã có ý kiến kết luận xử lý vi phạm.

“Vì vậy, đề nghị QH bãi nhiệm tư cách ngay”, ông Tổng đề nghị.

Về vấn đề bán đảo Sơn Trà. Cử tri Tổng cho hay, dư luận và nhân dân Đà Nẵng đang rất quan tâm, đề nghị Thanh tra Chính phủ kết luận công khai, minh bạch.

“Bán đảo Sơn Trà có bao nhiêu biệt thự của ai, ai cho làm, phát bao nhiều rừng. Và có bao nhiêu quan chức của Trung ương và địa phương có công trình trên đó. Đề nghị sớm công bố cho nhân dân biết”, ông Tổng đề nghị.

Trả lời ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Thanh Quang (Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng) cho hay, cuộc chiến PCTN là vấn đề rất khó, làm cần hết sức thận trọng. Bởi vì phải đúng quy trình, quy định và không để lọt tội nhưng cũng tránh oan sai. Nên không thể một sớm, một chiều là giải quyết ngay được.

Theo ông Quang, cử tri hãy cùng với QH, với Đảng và nhà nước quyết tâm hơn trong công tác PCTN để xây dựng đất nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh hơn.

Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang cho biết, TP đã làm việc với TTCP về vấn đề yêu cầu chuyển từ đất lâu dài sang đất 50 năm tuy nhiên TTCP vẫn yêu cầu TP phải thực hiện nghiêm túc theo kết luận của TTCP.

“Tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ đã thảo luận vấn đề này. Liên quan đến vấn đề giảm 10% giá đất, liên quan đến vấn đề thời hạn từ sử dụng đất lâu dài sang sử dụng có thời hạn. Hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị ba báo cáo theo ba hướng. Thứ nhất là UBND TP sẽ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai, Đoàn ĐBQH TP sẽ báo cáo với Ban Dân nguyện của QH và thứ ba là Ban Thường vụ Thành uỷ sẽ báo cáo Tổng Bí thư. Bởi vì vấn đề này rất khó”, ông Quang cho biết.

Theo PLO