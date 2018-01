Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam): Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2018

(Pháp lý) – Cứ mỗi dịp Tết đến, tình trạng vi phạm ATGT và số vụ tai nạn giao thông trên cả nước lại tăng. Do đó, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng được đánh giá hết sức quan trọng nhằm kiềm chế và ngăn chặn các hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Theo Thiếu tá Trịnh Minh Hoàng – Phó Trưởng Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, thường trực huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã chủ động xây dựng các kế hoạch chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tăng cường công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ ở các vị trí khu dân cư, tuyến đường đông phương tiện và người qua lại.

Cũng theo Thiếu tá Trịnh Minh Hoàng, các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông huyện Kim Bảng xác định thời điểm trước trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông sẽ đông. Do đó trong các chỉ đạo điều hành, lực lượng CSGT đã xây dựng kế hoạch phân công cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ phụ trách từng đoạn đường, tại từng tuyến mình phụ trách để đảm bảo tốt nhất tình hình trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó lực lượng CSGT cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các xã, Công an các thị trấn tập trung làm tốt công tác giải tỏa trật tự công cộng, trật tự đô thị, vi phạm lòng đường, vỉa hè của các khu vực chợ, nội thị để đảm bảo đường thông hè thoáng phục vụ nhân dân đi lại được thuận lợi.

Theo lãnh đạo Công an huyện Kim Bảng, cùng với việc tuyên truyền ra quân quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, đơn vị cũng sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện có dấu hiệu vi phạm là các nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp gây ra tai nạn giao thông như đi xe máy kẹp 3 kẹp 4, uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, xe khách chở quá số người quy định, xe tải chở vật liệu xây dựng….

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần, đại diện Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông phải đi đúng phần đường làn đường, không phóng nhanh vượt ẩu, không uống rượu bia khi tham gia giao thông…để vui xuân đón Tết an toàn, hạnh phúc.

Bùi Lộc