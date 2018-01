Bộ Công an: Tạo chuyển biến về trật tự, an toàn xã hội

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; với quyết tâm chính trị cao, với sự nỗ lực, cố gắng, lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng Công an nhân dân thể hiện trên các mặt công tác sau:

Lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược về ổn định chính trị, phát triển kinh tế, mở rộng đối ngoại. Cụ thể, đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Tham mưu Chính phủ chỉ đạo tái cơ cấu nền kinh tế, cổ phần hóa các doanh nghiệp, ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Tham mưu với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đỉnh cao là bảo vệ an ninh, an toàn Tuần lễ cấp cao APEC, góp phần vào thành công chung của năm APEC 2017, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè quốc tế ghi nhận đánh giá cao.

Chủ động trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra; không để bị động, bất ngờ; không để hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Lực lượng Công an đã chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triển khai thực hiện nhiều giải pháp để giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội và an ninh tại các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; mở các cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động với tính chất lưu manh, côn đồ, sử dụng vũ khí, hung khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em. Do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tội phạm được kiềm chế (giảm 3,02%); điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 80,41%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 10,41%. Phát hiện, xử lý 17.159 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (nhiều hơn 336 vụ); 185 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 3.945 vụ buôn lậu (nhiều hơn 626 vụ); 604 vụ trốn thuế; 19.397 vi phạm pháp luật về môi trường (nhiều hơn 1.757 vụ). Bắt giữ 21.471 vụ phạm tội ma túy với 32.950 đối tượng (nhiều hơn 2.717 vụ, 3.949 đối tượng so với năm 2016).

Công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ Công an đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh trật tự, nhất là chỉ đạo xây dựng hoàn thiện Luật cảnh vệ; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015. Chú trọng công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong Công an nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có những đổi mới và đạt hiệu quả hơn; thông qua công tác phối hợp và công tác phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã có nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.; tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo xây dựng Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân; trong công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có 109.206 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng.

Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy tiếp tục được cải tiến, đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, thanh tra, cơ yếu được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực; các lĩnh vực công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, hậu cần – kỹ thuật đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện theo phương châm “chủ động đảm bảo, hiệu quả, tiết kiệm”.

Có thể khẳng định, năm 2017 lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an, đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, không để bị động, bất ngờ; không để hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đối ngoại của đất nước.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng – năm bản lề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” đối với nước ta. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, khủng bố, an ninh mạng… tiếp tục đặt ra thách thức đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; tình hình tội phạm có xu hướng phức tạp với tính chất manh động, nghiêm trọng hơn; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn.

Để bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả, thành tích đạt được, không ngừng phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi hòa bình, an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước…

