50 năm chiến thắng Đồng Lộc, khúc tráng ca bất tử

Tối ngày 21/7, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS HCM long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và Chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc – Bài ca bất tử” tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Tới dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân các gia đình liệt sỹ, thương binh và đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Quân khu 4 là mảnh đất dài và hẹp, là trọng điểm đánh phá ác của địch để chặn con đường tiếp tế đạn dược, lương thực, thuốc men của quân dân ta. Đồng Lộc là con đường độc đạo để đi qua địa bàn Hà Tĩnh, bởi đường Quốc lộ 1 đã bị địch phong tỏa.

Ngã ba Đồng Lộc thành yết hầu của tuyến vận tải Bắc Nam, vùng đất được xem là “mưa bom túi đạn”. Nơi đây, ngày cũng như đêm tiếng súng, tiếng pháo, tiếng bom đạn dường như không khi nào ngớt, thế nhưng không làm nao lòng những thanh niên xung phong làm đường thông xe. Nơi đây, có rất nhiều người đã được đơn vị làm lễ truy điệu sống trước khi ra đi làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, lái máy ủi gạt bom…

Mỗi mét vuông đất tại ngã ba Đồng Lộc phải gánh chịu 3 quả bom tấn tàn phá, từng lớp đất đá bị dội bom tung tóe không còn lành lặn, cây cỏ chết đi, rừng tàn lụi… nhưng không thể giết được tinh thần quả cảm, quyết tử cho độc lập của dân tộc.

Chỉ tính từ tháng 3/1968 đến tháng 10/1968, không quân địch đã trút xuống nơi này 48.600 quả bom các loại và biến Ngã ba Đồng Lộc thành “tọa độ chết”. Cũng chính mảnh đất này, trưa ngày 24/7/1968, 10 cô gái TNXP thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55 đã hy sinh khi đang ở độ tuổi mười tám, đôi mươi,. Người nhỏ tuổi nhất là chị Võ Thị Hà mới tròn 17 tuổi, ba người chị cả lớn tuổi nhất của Tiểu đội là Võ Thị Tần, Tiểu đội trưởng; Hồ Thị Cúc, Tiểu đội phó và Nguyễn Thị Nhỏ, đội viên đều ở tuổi 24, chưa ai lập gia đình.

Tại buổi lễ Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Lê Đình Sơn chia sẻ, phát huy truyền thống quê hương Xô Viết và tinh thần Đồng Lộc bất tử, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khó sau chiến tranh; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực giành kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

“Chiến thắng Đồng Lộc trở thành “một mốc son chói lọi, một địa danh lịch sử oai hùng trên con đường chiến lược Trường Sơn mang tên Bác. Tấm gương hy sinh anh dũng của các anh, các chị đã làm nên chiến thắng Đồng Lộc, góp phần cho chiến thắng vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đồng Lộc, mảnh đất “chảo lửa, túi bom” năm xưa nay đã hồi sinh, phát triển, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập Thị trấn. Khu di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc được đầu tư xây dựng, được công nhận là khu di tích Quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường Hồ Chí Minh; là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng và nhân văn; địa chỉ tri ân, điểm đến du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Là tấm lòng của thế hệ hôm nay hướng về cội nguồn, ghi nhớ công lao các thế hệ cha anh đi trước”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, Chiến thắng Đồng Lộc là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; là chiến thắng của ngọn cờ cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; của đường lối kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại của Đảng ta.

Những tấm gương quên mình vì Tổ quốc, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ đã làm rạng ngời đất mẹ, mãi mãi được khắc ghi không bao giờ phai mờ trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam và trong lịch sử dân tộc ta; mãi mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ động viên to lớn cho các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Với những hy sinh, mất mát to lớn không gì bù đắp được, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình, thống nhất…

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao Nghị quyết số 536 ngày 11/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc cho lãnh đạo huyện Can Lộc, xã Đồng Lộc (huyện Can Lộc).

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Đình Sơn đã trao 10 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) cho các hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí Thư Thành ủy TP HCM, ông Phạm Minh Chính – Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh trao 18 sổ tiết kiệm cho thân nhân 10 nữ liệt sỹ, các Anh hùng, thân nhân các Anh hùng chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc.

