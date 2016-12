Trăn trở của Thủ tướng trước thềm 2017

“Cần lo hạ tầng để cho mỗi trẻ nhỏ, mỗi người dân có niềm vui, niềm tin với cuộc sống, với hoạt động của Chính phủ. Hành động của chúng ta phải thế nào để chính quyền không làm mất lòng dân. Không có dân, chúng ta sẽ mất tất cả”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khi kết luận phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương, sáng nay, 29/12.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, trong bối cảnh rất khó khăn về thiên tai, nhân tai, song 11 chỉ tiêu đã đạt vượt mức báo cáo Quốc hội, 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt. Niềm tin thị trường, niềm tin xã hội được tăng lên.

Tuy nhiên, năm 2017 dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn (thiên tai, nợ công, năng lực cạnh tranh, biến động quốc tế phức tạp, khó lường…). Thủ tướng yêu cầu tập trung điều hành giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát nhằm tạo điều kiện tăng trưởng cao hơn năm 2016 trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh…, để vượt qua được bẫy thu nhập trung bình.

Cả hệ thống phải chuyển động, đặc biệt là chính quyền cơ sở vì nơi đây sát dân. “Chuyển động là trách nhiệm của cả hệ thống, không chỉ dừng ở Chính phủ, ở Bộ trưởng mà phải xuống đến từng Vụ trưởng, Vụ phó, chuyên viên, đến mỗi Bí thư, Chủ tịch tỉnh cũng như mỗi cấp huyện, cấp xã…”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng lưu ý lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ của bộ ngành, địa phương, rà soát loại bỏ những quy định bất cập, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu, đẩy mạnh cơ chế khoán, công khai ngân sách, “tiết kiệm từng đồng bạc của dân”, chống xa hoa, lãng phí, phô trương hình thức, kiên quyết chống lợi ích nhóm,… với tinh thần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

“Các ngành các cấp đều phải tái cơ cấu chứ không thể tiếp tục vận hành bộ máy cũ, cách làm cũ, không thể nào đạt hiệu quả được”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đưa ra 30 nhiệm vụ yêu cầu các bộ ngành, địa phương lưu ý thực hiện năm tới. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến vấn đề gây bức xúc dư luận là công tác quản lý đô thị, các địa phương cần chấn chỉnh kịp thời, không để quá muộn.

Thủ tướng cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến ùn tắc giao thông tại Thủ đô ngày càng trầm trọng là vì chính quyền cho phép xây dày đặc các chung cư cao tầng.

Thủ tướng bày tỏ, “có điều rất lạ” là tất cả các cơ sở di dời ra khỏi nội thành đều trở thành các khu đô thị cao tầng, mật độ rất cao, nhiều khu chung cư cao 40 – 50 tầng dày đặc, gây ách tắc giao thông, quá tải trầm trọng giao thông, cấp thoát nước, môi trường

“Trẻ con, người dân cần nhiều công viên, vườn hoa, không gian công cộng… mà cứ xây chung cư cao tầng trong nội đô thì không ai ra ngoại thành, khu đô thị vệ tinh để định cư. Có khu 2.800 căn hộ, mỗi nhà giàu có 2 ôtô thì đi đường nào?… Mảnh đất nào trống chúng ta cấp phép xây cao tầng hết thì Hà Nội sẽ ra sao?”, Thủ tướng đặt câu hỏi.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương, đặc biệt TP HCM và Hà Nội nghiêm túc rà soát lại nhằm chấn chỉnh kịp thời thực trạng trên trước khi quá muộn.

“Cần lo hạ tầng để cho mỗi trẻ nhỏ, mỗi người dân có niềm vui, niềm tin với cuộc sống, với hoạt động của Chính phủ. Hành động của chúng ta phải thế nào để chính quyền không làm mất lòng dân. Không có dân, chúng ta sẽ mất tất cả”, Dân trí ghi lại lời Thủ tướng.

Cũng trong phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh đến thái độ hành xử của cán bộ công chức, củng cố lòng tin với nhân dân; Phải thực hiện tốt chính sách người có công, cải cách tiền lương, khám chữa bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục-đào tạo, đặc biệt tăng cường an ninh, quốc phòng, phải lo cho dân đón Tết được vui tươi, an toàn….

Thủ tướng quán triệt, năm 2017 cần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát để CPI không quá 4%.

Về tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu phát huy năng lực ngành địa phương và DN, phải nỗ lực thực hiện để đạt mức tăng GDP 6,5-6,8%.

Theo Bao Phapluat