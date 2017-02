Xúc động cảnh Chủ tịch nước lái máy cày khai mở mùa mới ở Hà Nam

Về dự và thực hiện nghi lễ cày tịch điền tại cánh đồng xã Đọi Sơn (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), sáng nay, 3/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo địa phương đã sử dụng máy cày chuyên dụng để thực hiện nghi thức xuống đồng, với hy vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no đủ, đất nước phồn thịnh…

Hình ảnh Chủ tịch nước mặc quần áo lao động trực tiếp lái máy cày xuống ruộng khai mở một mùa vụ mới khiến người dân xã Đọi Sơn xúc động, nhiệt liệt vỗ tay.

Nhiều “cư dân mạng” cũng bày tỏ: “Nhìn bác Quang lái máy cày phong độ như một bác nông dân thực sự. Chúc bác luôn khỏe mạnh. Lễ hội văn hóa rất đặc sắc mong bà con luôn giữ gìn và phát huy. Chúc bà con đạt được ý nguyện, mùa màng bội thu”; “Một lễ hội rất đặc sắc. Nhìn chủ tịch lái máy cày giống bác nông dân quá. Chúc bác Quang luôn khỏe. Chúc bà con nông dân mùa màng bội thu”…

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định tịch điền là lễ hội văn hóa mang ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, đề cao tinh thần trọng nông, vai trò của nhà nông “Dĩ nông vi bản”, “Phi nông bất ổn”, đồng thời nêu rõ, Lễ Tịch điền còn là một hoạt động văn hóa du lịch, quảng bá hình ảnh, con người Hà Nam đổi mới, phát triển để đồng bào trong nước, du khách quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài biết đến các sản phẩm kinh tế, văn hóa, du lịch của Hà Nam, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Việc duy trì tổ chức Lễ Tịch điền của tỉnh Hà Nam có ý nghĩa rất lớn, vừa thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, vừa khuyến khích, động viên nhân dân phát triển nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước thực tế trên đồng ruộng Hà Nam và trên cả nước đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, áp dụng mạnh cơ giới hóa; mô hình tích tụ ruộng đất, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, liên kết với nhà đầu tư nước ngoài sản xuất và chế biến nông sản chất lượng cao…

Diện mạo nông thôn Hà Nam đã có nhiều đổi thay theo hướng hiện đại, văn minh, 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cấp, các ngành, đồng bào cả nước ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Hà Nam và các địa phương cả nước phải đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu nông sản chất lượng cao ra thế giới, góp phần nâng cao đời sống của người nông dân, xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu đẹp.

Lễ Tịch điền Đọi Sơn 2017 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Nhân dịp này, tỉnh Hà Nam tổ chức trọng thể lễ đón nhận Bằng công nhận Lễ Tịch điền Đọi Sơn là “Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Một số hình ảnh về lễ Tịch điền sáng nay do VOV và TTXVN ghi nhận:

