Việt Nam-Australia: Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp

Chiều 23/7, tại Nhà Quốc hội, Lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith được tổ chức trọng thể với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Ngài Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Australia có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng tin cậy, gần gũi; đặc biệt việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 3/2018 vừa qua đã tạo khuôn khổ quan trọng mới đưa hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội về sự đón tiếp nồng hậu, Chủ tịch Hạ viện Australia điểm lại nhân chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào cuối năm 2017, hai bên đã có những trao đổi, thảo luận hiệu quả; đồng thời nêu rõ, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội cũng như hai quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với Australia, nước có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và thế giới và là một đối tác lớn, quan trọng của Việt Nam; đồng thời bày tỏ vui mừng Australia hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam, kim ngạch thương mại tăng trên 7% mỗi năm, đạt gần 6,5 tỷ USD năm 2017 và 3,62 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2018.

Hiện Australia có 416 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ USD, đứng thứ 20/126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Đánh giá cao Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam ủng hộ việc doanh nghiệp Australia tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu cao như năng lượng, hạ tầng, viễn thông, tài chính-ngân hàng, khai khoáng, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, du lịch…

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng vì viện trợ phát triển ODA của Australia cho Việt Nam thời gian qua có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đặc biệt, cầu Cao Lãnh được khánh thành vào ngày 27/5/2018 nhân chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop là biểu tượng cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, là minh chứng về sự hỗ trợ hiệu quả của Australia cho phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Trên nền tảng của kết quả hợp tác tốt đẹp đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong thời gian tới Australia tiếp tục hỗ trợ trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu như hạ tầng cơ sở, phát triển nông nghiệp-nông thôn, xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về quốc phòng-an ninh, hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác trong lĩnh vực này ngày càng đi vào thực chất, tin cậy và ổn định, nhất là về phối hợp tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo tiếng Anh…

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Australia tích cực hơn nữa trong việc hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề bom mìn, cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam mất tích theo tinh thần của Bản Ghi nhớ đã ký kết vào năm 2015.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Sách trắng Đối ngoại vào tháng 11/2017 của Australia, khẳng định ưu tiên quan hệ với khu vực Đông Nam Á và ASEAN, trong đó có Việt Nam; đồng thời đánh giá cao vai trò và trách nhiệm ngày càng cao của Australia đối với khu vực, nhất là trong lĩnh vực cứu trợ thiên tai; khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Australia với ASEAN và các nước trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các Diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, APEC, ASEAN, AANZFTA (Hiệp định thành lập Khu Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand), RCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực) và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2020-2021.

Cho rằng những chuyến thăm cấp cao và các cấp gần đây giữa hai Quốc hội, Chính phủ hai nước thể hiện sự mạnh mẽ của mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Tony Smith nhất trí cho rằng, thời gian tới hai nước hợp tác chặt chẽ trong việc phê chuẩn và triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cũng như đánh giá cao Việt Nam đang nỗ lực để phê chuẩn CPTPP trong năm 2018.

Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm lập pháp; giám sát, hỗ trợ hai Chính phủ hai nước thực hiện hiệu quả các cam kết theo Chương trình hành động giai đoạn 2016-2019 và các thỏa thuận, văn kiện đạt được trong các chuyến thăm cấp cao hai nước gần đây; tạo điều kiện hơn nữa cho các hoạt động giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị và Hội hữu nghị tại mỗi nước.

Về các lĩnh vực hợp tác khác, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện có gần 30.000 học sinh/sinh viên Việt Nam đang theo học tại Australia, khoảng 1.000 sinh viên Australia đã sang học tập giao lưu tại Việt Nam theo “Kế hoạch Colombo mới”; đồng thời bày tỏ mong muốn Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng số lượng học bổng chính phủ, hợp tác xây dựng các chương trình liên kết đào tạo và công nhận bằng cấp; hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo tiếng Anh; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Australia trong triển khai “Kế hoạch Colombo mới” tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hợp tác du lịch hai nước đang tăng trưởng tích cực.

Năm 2017, có gần 400.000 lượt khách du lịch Australia đến Việt Nam. Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) có 18 chuyến bay thẳng/tuần tới các thành phố lớn của Australia, Công ty Cổ phần Hàng không VietJet đang nghiên cứu mở đường bay thẳng Brisbane-Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2019.

Về hợp tác lao động, năm 2017 có hơn 200 công dân Việt Nam đăng ký sang làm việc tại Australia theo Chương trình Lao động Kỳ nghỉ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam tham gia chương trình này.

Về cộng đồng người Việt Nam tại Australia, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và mong Australia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia gần 300.000 người ổn định cuộc sống, hòa nhập và đóng góp cho sở tại và quan hệ hai nước.

Thảo luận về những lĩnh vực hợp tác trên, Chủ tịch Hạ viện Australia cho rằng, đây là những lĩnh vực quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối liên kết nhân dân hai nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng, những học sinh/sinh viên, doanh nhân, người lao động sang làm việc tại hai nước đã và sẽ là những đại sứ góp phần tăng cường mối quan hệ hai nước trong tương lai.

Cho biết Australia có cộng đồng nông nghiệp thành công, do đó mong muốn trải nghiệm, tìm hiểu về kinh nghiệm nông nghiệp của Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Australia chia sẻ, “Kế hoạch Colombo mới,” trong đó có việc đưa sinh viên Australia sang học tập, giao lưu tại Việt Nam được đánh giá là chương trình thành công, nhận được sự hỗ trợ lớn ở trong nước.

Tại hội đàm hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các nước trong khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trân trọng gửi lời chào và lời mời tới Chủ tịch Thượng viện Australia sớm thăm chính thức Việt Nam.

Chiều tối cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch Hạ viện Tony Smith và Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Australia.

