Tổng Bí thư nhắc nhở công tác quản lý cán bộ, bảo vệ nội bộ của công an

Ghi nhận nhiều nỗ lực, thành quả của ngành công an trong năm vừa qua nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu làm rõ những khuyết điểm, tồn tại như: công tác quản lý cán bộ, bảo vệ nội bộ vẫn còn sơ hở, để xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng; còn để xảy ra lộ, lọt bí mật trong ngành…

Ngày 15/1, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả quan trọng lực lượng công an nhân dân đạt được trong năm 2017.

Để xảy ra lộ, lọt bí mật trong ngành công an

Lực lượng đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng tham mưu, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, nhất là các vấn đề nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ. Tổng Bí thư nhắc tới chỉ thị về đảm bảo an ninh kinh tế, chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới… với vai trò chủ trì xây dựng của ngành công an, có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Năm 2017, ngành công an hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá, đối ngoại của đất nước. Nổi bật là đã đóng góp rất quan trọng vào thành công của năm APEC 2017, không để xảy ra sơ xuất, sai sót nào đáng tiếc.

Lực lượng cũng nắm bắt, phân tích, dự báo đúng tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hoá nhiều âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp để giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội và an ninh tại các địa bàn chiến lược…

Tổng Bí thư nhấn mạnh kết quả công tác phòng chống tội phạm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và đã có những đóng góp tích cực, quan trọng trong lĩnh vực này. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý 68 vụ, 107 đối tượng tham nhũng. Kết luận điều tra 197 vụ, 467 bị can; truy tố 219 vụ, 481 bị can; xét xử sơ thẩm 205 vụ, 433 bị cáo về các tội tham nhũng, trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, có cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu.

Theo người lãnh đạo đứng đầu Đảng, điều đó minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và khẳng định sự quyết tâm, vào cuộc rất tích cực của các lực lượng, bước đầu đã góp phần ngăn chặn được tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật.

Tổng Bí thư đánh giá cao công tác phối hợp của lực lượng công an với các cơ quan khác cũng như công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, để tạo ra tiền đề và điều kiện thuận lợi cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm. Tổng Bí thư cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng lực lượng, coi trọng việc “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái đã được nêu trong Nghị quyết trung ương 4 khóa 12. Bộ Công an là một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy…

Vui mừng với những kết quả đó nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những khuyết điểm, tồn tại, chỉ ra nguyên nhân để xảy ra tình hình mất an ninh, trật tự ở một số địa bàn.

Theo Tổng Bí thư, việc nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế vẫn còn là khâu yếu; công tác đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hoá hoạt động chống đối của một số tổ chức còn hạn chế. Công tác quản lý cán bộ, bảo vệ nội bộ vẫn còn sơ hở, để xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an. Ngành cũng còn để xảy ra lộ, lọt bí mật trong ngành.

Ý thức và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa cao; một số ít còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu rèn luyện phấn đấu vươn lên, thậm chí suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Không để công an bị mua chuộc, tấn công vào nội bộ

Năm 2018, thách thức trực tiếp với ngành công an không nhỏ khi tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí xảy ra ở không ít doanh nghiệp, dự án; tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi; Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu chống phá với nhiều thủ đoạn như “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “phi chính trị hoá” các lực lượng vũ trang…

Tổng Bí thư đặt ra yêu cầu cao nhất là bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng với lực lượng công an. Công an phải là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, môi trường an toàn để đất nước phát triển.

Tổng Bí thư lưu ý ngành phải chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động lôi kéo, móc nối, tác động, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ của ngành công an.

Người lãnh đạo đứng đầu Đảng cũng giao nhiệm vụ cho ngành công an xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, chăm lo xây dựng lực lượng.

“Cần làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, lựa chọn, bố trí những người thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp Trung ương đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ trong tấn công tội phạm; không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ công an” – Tổng Bí thư phát biểu.

Theo Dantri