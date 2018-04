Thủ tướng “chốt” các vấn đề tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3

Phát biểu kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ cố gắng duy trì tăng trưởng cao, đồng thời phấn đấu nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Như tin đã đưa ngày 2/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018. Khai mạc phiên họp, trên tinh thần khẳng định năm 2018, phấn đấu tăng trưởng đạt ít nhất 6,7%, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung đóng góp về các kịch bản tăng trưởng năm 2018. Phát biểu kết luận cuối phiên thảo luận, Thủ tướng đã lưu ý các bộ, ngành những nội dung sau:

Đẩy mạnh việc tạo môi trường đầu tư, SXKD thuận lợi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành đẩy mạnh rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật không còn phù hợp, cản trở đối với phát triển kinh tế – xã hội thì phải sửa ngay nhằm tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, Chính phủ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá hiệu quả và kết hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để thực hiện cho được mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng. Quản lý chặt chẽ thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, không để xảy ra những biến động bất lợi.

Bảo đảm vốn tín dụng phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng và tiếp tục nghiên cứu giảm lãi suất. Tín dụng cần tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển và tạo động lực cho tăng trưởng; đồng thời, cần quan tâm phát triển thị trường tín dụng tiêu dùng, tài chính vi mô để góp phần kích thích sản xuất phát triển. Kiểm soát chặt chẽ các giao dịch tiền ảo, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là tín dụng cho bất động sản và chứng khoán.

Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán NSNN và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Đẩy mạnh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm; kịp thời phát hiện xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Tăng cường kỷ luật tài chính – NSNN; điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Làm tốt công tác quản lý thu, chi NSNN, chống chuyển giá, trốn thuế; bảo đảm an toàn nợ công và tài chính quốc gia; tăng cường quản lý thu, tạo chuyển biến rõ nét trong việc chống thất thu, nợ đọng thuế; xử lý và ngăn chặn hiệu quả buôn lậu, gian lận thương mại, thúc đẩy triển khai hóa đơn điện tử. Giám sát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, mua sắm, hội họp.

Quyết liệt hơn trong tái cơ cấu

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần quyết liệt hơn nữa trong tái cơ cấu; có nghiên cứu, đánh giá và xây dựng kịch bản về giá nông sản. Tăng cường chuyển giao các công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch để nông dân có thể kéo dài thời gian thu hoạch, chế biến sản phẩm khi nguồn cung vượt cầu. Chỉ đạo, đề xuất, nghiên cứu phát triển giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu và xu thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Tập trung cơ cấu lại ngành công nghiệp một cách thực chất, hiệu quả hơn nhằm tạo sự đột phá cho phát triển công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, nhất là công nghiệp chế biến sâu, chế biến sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ, sản xuất hàng tiêu dùng. Tiếp tục kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu; kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất công nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch. Quản lý và kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ, phương tiện phục vụ khách du lịch nhất là trong mùa cao điểm Hè năm 2018.

Tăng cường kết nối các phương thức vận tải gắn liền với nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Thực hiện tốt Kế hoạch hành động Năm An toàn giao thông 2018, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Triển khai và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp. Các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp, có chất lượng cao theo tinh thần Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động,phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công, đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số…

Đánh giá đúng tình hình thất nghiệp, thiếu việc làm, có giải pháp giải quyết việc làm thiết thực, hiệu quả, nhất là đối với thanh niên, sinh viên tốt nghiệp mới ra trường, lao động nông thôn. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo phải theo nhu cầu thị trường lao động

Triển khai và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết Chính phủ về tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới. Chú trọng phòng ngừa dịch bệnh, nhất là những dịch bệnh có khả năng lây lan cao, dịch bệnh theo mùa. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Quyết liệt xử lý tình trạng vận chuyển, sử dụng và tiêu thụ các chất cấm, thực phẩm bẩn; bảo đảm chất lượng thực phẩm cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tăng cường quản lý giáo dục, xây dựng môi trường dạy và học thân thiện; có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong giáo dục, không để có thêm những trường hợp học sinh đánh lộn nhau, hành hung giáo viên; phụ huynh học sinh đe dọa, hành hạ thầy cô giáo.

Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và phòng chống thiên tai. Tích cực triển khai các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái.

Tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ.

Các thành viên Chính phủ là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thủ tướng cũng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương chủ động, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí, xã hội về tình hình các mặt kinh tế-xã hội, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cả về phía Nam và Bắc

Đồng thời, các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị, tổ chức tốt các hội nghị chuyên đề của Chính phủ. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành tập trung chuẩn bị đề cương, nội dung cho các Hội nghị chuyên đề (vừa qua đã tổ chức tốt Hội nghị về phòng chống thiên tai và Hội nghị thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng năm 2018). Thời gian tới, Chính phủ sẽ tổ chức 12 Hội nghị chuyên đề nữa nhằm tìm các giải pháp tạo đột phá, thúc đẩy phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực cũng như toàn bộ nền kinh tế và xã hội.

Thủ tướng hoan nghênh Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã thực hiện rà soát hồ sơ của các ứng viên giáo sư, phó giáo sư với tinh thần làm việc nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy chế, đúng thẩm quyền.

Về việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng nhấn mạnh, “tôn trọng ý kiến tư vấn độc lập, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của UBND TP Hồ Chí Minh. Việc mở rộng sẽ được tiến hành cả về phía Nam và phía Bắc, nếu cần thiết thì lấy đất sân golfđể làm các công trình phục vụ cho sân bay”.

