Lãnh đạo Bộ công an xác định 2018 là ‘Năm công tác tổ chức, cán bộ’

Sau 2 ngày làm việc, chiều 16/1/2018, tại Hà Nội, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, với mục tiêu “Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia; phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, đòi hỏi lực lượng CAND phải thường xuyên nắm bắt, nhận thức sâu sắc những diễn biến tình hình, dự báo đúng, chính xác những nguy cơ, thách thức mới đặt ra, lường trước những tình huống phức tạp có thể xảy ra ở nhiều cấp độ khác nhau. Từ đó, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chủ động triển khai các chủ trương, giải pháp, phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh 3 vấn đề lớn mà Bộ Công an sẽ tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới là tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu và điều kiện đảm bảo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra; tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018; nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cải tiến lãnh đạo, chỉ huy để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định năm 2018 là “Năm công tác tổ chức, cán bộ” và tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, xây dựng Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” báo cáo Bộ Chính trị. Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấp hành Điều lệnh CAND, đi đôi với quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt chính sách cán bộ. Ngoài ra, phải làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội…

Sau Hội nghị này, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư và Kết luận của lãnh đạo Bộ Công an. Bên cạnh đó, cần chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các lễ hội đầu xuân; tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, ma tuý, kinh tế, tham nhũng, trộm cắp, tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng cấm; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, đốt pháo nổ trái phép, đảm bảo an ninh, trật tự những nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ hội để nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, an toàn.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với phương châm hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Bao Phapluat