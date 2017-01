Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, TS. Nguyễn Văn Quyền: Năm 2017, Hội Luật gia VN tiếp tục cải cách mạnh mẽ, đóng góp hiệu quả vào các hoạt động chính trị pháp lý của đất nước

(Pháp lý) – Có thể nói, năm 2016 vừa qua, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia các cấp đã thực hiện nhiều hoạt động quan trọng, thiết thực đồng hành cùng Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ những thiết chế pháp lý, tăng cường pháp trị, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. Những kết quả quan trọng đó tạo tiền đề, nội lực cho những bước phát triển mới của Hội Luật gia Việt Nam khi bước sang năm 2017.

Trước thềm Xuân mới 2017, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, TS. Nguyễn Văn Quyền đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Tạp chí Pháp lý.

Tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị pháp lý của đất nước

Phóng viên: Thưa Chủ tịch, năm 2016 đất nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị pháp lý quan trọng. Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp có nhiều chuyển động đổi mới mạnh mẽ, cải cách thiết thực, tăng cường pháp trị trong nhiều hoạt động để cùng hướng tới mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. Nhân dân đánh giá cao và rất phấn khởi, kỳ vọng cho năm mới 2017.

Với cương vị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch có thể cho biết những sự kiện, dấu ấn quan trọng nào trong hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp năm 2016 có sự đồng hành đóng góp tích cực của giới Luật gia Việt Nam?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Năm 2016, TW. Hội Luật gia VN (HLGVN) và Hội Luật gia (HLG) các cấp đã tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Nhiều Hội viên của Hội đã trúng cử đại biểu HĐND các cấp và 56 Hội viên đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Năm 2016, HLGVN đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng đồng hành cùng Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp như: Tham gia góp ý xây dựng 5 Dự thảo Luật và nhiều Dự thảo văn bản pháp luật quan trọng; Hội cũng phối hợp với UNDP Công bố Chỉ số Công lý năm 2015, chỉ số công lý có ý nghĩa quan trọng trong việc đo lường hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp hướng đến những cải cách vì dân; Thành lập Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế bên cạnh HLGVN; Chỉ đạo tổ chức giải thưởng Luật gia vì cộng đồng; Tổng kết Đề án 1133 về “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục và trợ giúp pháp lý” với nhiều bài học kinh nghiệm quý báu…

Trong hoạt động quốc tế, Hội cũng tham gia đồng tổ chức Hội thảo Biển Đông lần thứ tám; Đăng cai tổ chức Đại hội đồng điều hành ALA lần thứ 38; Tham dự Hội nghị COLAP VI tại Nepal; Tham gia thành lập Hiệp hội Luật gia Châu Á Thái Bình Dương. Tham dự kỷ niệm 70 thành lập Hội Luật gia dân chủ Quốc tế, 50 năm Công ước về quyền con người.

Có thể nói, năm 2016 vừa qua, TW HLGVN và HLG các cấp đã thực hiện nhiều hoạt động quan trọng, thiết thực đồng hành cùng Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ những thiết chế pháp lý, đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Đa dạng hóa cách thức hoạt động, đóng góp hiệu quả công tác xây dựng và TTPBGD pháp luật

Theo dõi sát sao hoạt động của HLGVN nhiều năm qua, Phóng viên nhận thấy hoạt động nổi bật diễn ra thường xuyên ở các cấp HLG trên toàn quốc, đó là hoạt động góp ý xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) và trợ giúp pháp lý. Xin Chủ tịch chia sẻ những kết quả nổi bật quan trọng của các hoạt động này trong năm qua?

Xác định việc tham gia xây dựng pháp luật, TTPBGDPL và trợ giúp pháp lý là những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và chủ đạo của Hội, thời gian qua, Trung ương Hội và các cấp HLG trong cả nước đã dồn tâm, dốc sức thực hiện các hoạt động trên một cách hiệu quả, thiết thực nhất để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trong hoạt động góp ý xây dựng pháp luật, Thường trực Trung ương Hội đã chỉ đạo Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật của Hội (Ban NCXD&PBPL)tổ chức 23 cuộc tọa đàm góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo. Đáng chú ý, Hội đã trực tiếp chủ trì tổ chức nhiều Hội thảo góp ý vào các Dự thảo Luật như: Dự thảo Luật trợ giúp pháp lý; Dự thảo Luật Bồi thường Nhà nước; Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng; Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật Hình sự 2015 và Dự thảo Luật về Hội;

Ngoài ra, TW. HLGVN còn tham gia góp ý vào các Dự thảo Pháp lệnh và nhiều Nghị quyết, Nghị định quan trọng khác.

Đặc biệt, trong hoạt động PBTTGDPL, ngay sau khi Luật Trưng cầu ý dân (do Hội chủ trì soạn thảo) được Quốc hội khóa XIII thông qua, Thường trực Lãnh đạo Hội đã chỉ đạo các Ban chuyên môn xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn HLG các tỉnh, thành phố, các Chi hội Luật gia và đơn vị trực thuộc Trung ương Hội triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Trưng cầu ý dân. Hội đã biên tập và in cuốn Sổ tay hỏi đáp về Luật Trưng cầu ý dân; tổ chức 03 cuộc Tập huấn Luật Trưng cầu ý dân cho 63 tỉnh, thành Hội tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/5/2016, tại Đà Nẵng ngày 27/5/2016 và tại Hà Nội ngày 31/ 5 /2016 để giới thiệu các nội dung quan trọng của Luật tới các cấp Hội và Hội viên. Hội đã cử cán bộ tham dự và giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Trưng cầu ý dân tại Hội nghị cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức định kỳ vào tháng 7/2016. Là thành viên của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Thường trực Trung ương Hội đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng.

Trong công tác trợ giúp pháp lý, các Trung tâm thuộc Trung ương Hội và ở các Hội địa phương đã chủ động thực hiện hàng ngàn cuộc trợ giúp pháp lý cho nhóm đối tượng yếu thế. Đặc biệt trong năm 2016, Hội tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở ký ngày 11/11/2014 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQVN), Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, HLGVN và Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Hội đã chỉ đạo Ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý xây dựng kế hoạch gửi UBTW MTTQVN về 01 vụ việc khiếu nại, tố cáo để Thường trực UBTW MTTQVN quyết định triển khai giám sát vào quý IV; phối hợp với Thanh tra Chính phủ tham gia ý kiến vào 04 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Được biết, năm 2016, HLGVN đã tổ chức nhiều cuộc Hội thảo về “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” tại các địa phương trong cả nước. Lãnh đạo HLGVN đã nhận định và chỉ đạo HLG các cấp trong toàn quốc xác định “xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý vừa mang tính thời sự cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài”. Xin Chủ tịch cho biết những bài học kinh nghiệm khi thực hiện những nhiệm vụ trên?

Đề án: “Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL giai đoạn 2013 – 2016” (gọi tắt là Đề án 1133) là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Xã hội hóa công tác PBDGPL và TGPL được Đảng và Nhà nước xác định vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài. Việc triển khai đề án là một trong những giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác PBGDPL và TGPL trong thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cũng như vị trí, vai trò của HLGVN.

Năm 2016, HLGVN đã tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 1133, đã xây dựng và ban hành“Kế hoạch thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2016”; Xây dựng và ban hành kế hoạch tổng kết Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý toàn giai đoạn; Chỉnh lý và tái bản cuốn sách “Chính sách pháp luật về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; Xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai thực hiện Đề án nhằm phục vụ cho công tác tổng kết; trong đó, đã thành lập 04 đoàn kiểm tra khảo sát thực trạng, tổ chức thực hiện Đề án xã hội hóa tại HLG 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến HLG các tỉnh vào báo cáo tổng kết Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 – 2016” tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam.

HLGVN sẽ tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án nhằm đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục nhằm thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo với chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Trong 3 năm thực hiện Đề án cho thấy việc nghiên cứu xây dựng mô hình thực hiện PBGDPL và TGPL bước đầu đã có những cố gắng. Tuy nhiên, việc thực hiện mô hình chưa thống nhất, chưa đồng đều và chưa được rút kinh nghiệm kịp thời nhằm phát hiện những nhân tố, yếu tố hợp lý để triển khai nhân rộng, có nguồn nhân lực dồi dào để cung cấp các dịch vụ nhưng chưa được huy động vào quá trình thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL… Đó là những tồn tại, hạn chế do cả những nguyên nhân chủ quan, khách quan. Trên cơ sở đó, HLGVN đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị và giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện đề án trong giai đoạn tiếp theo.

Đóng góp các sáng kiến, giải pháp pháp lý bảo vệ chủ quyền biển đảo

Bên cạnh những thành tựu nổi bật hoạt động trong nước, năm 2016 cũng là năm hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của HLGVN thu được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, những năm gần đây, HLGVN đã thường xuyên tham gia đồng tổ chức các Hội thảo quốc tế về Biển Đông. Xin Chủ tịch chia sẻ những ý nghĩa, nội dung quan trọng và đóng góp của giới Luật gia Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ chủ quyền biển đảo thời gian qua?

Năm 2016, Hội đã triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ các dự án hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế thể hiện tầm vóc của giới luật gia Việt Nam trong khu vực và quốc tế. HLGVN đã có nhiều hoạt động tích cực góp tiếng nói trực tiếp và gián tiếp đối với vấn đề chủ quyền biển đảo. Lãnh đạo HLGVN đã tham dự và có bài trình bày với chủ đề: “Tác động tiêu cực, nghiêm trọng và lâu dài của hoạt động bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp của Trung Quốc tại Biển Đông đối với môi trường sinh thái biển” tại Hội thảo khu vực Đông Nam Á về vấn đề môi trường và pháp luật môi trường xuyên quốc gia do tổ chức Hoà Bình Xanh đăng cai tại Philippines; Cử Trung tâm thông tin, tư vấn pháp luật Việt – Trung – ASEAN tham gia dự án biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài tại khu vực Trung Quốc – ASEAN” do Hội Luật học Trung Quốc chủ trì; Xin phép để Hội phối hợp với HLG Liên bang Nga vận động Trường Tổng hợp tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga đăng cai tổ chức Hội thảo về chủ đề “Địa vị pháp lý của những vùng lãnh hải chưa phân định – vấn đề luật quốc tế, và hội nhập kinh tế” với nội dung có đề cập đến trường hợp cụ thể tại Biển Đông, Kaspi và vùng Bắc cực; Phối hợp với Đại học Luật TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông với chủ đề “ Những vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực Lahay” tổ chức vào ngày 23 tháng 7 năm 2016.

Các hoạt động đó của HLGVN nhằm tích cực tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp, cơ chế nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định thịnh vượng tại khu vực Biển Đông. Các hoạt động của giới Luật gia Việt Nam thúc đẩy sự hợp tác của các bên có liên quan trực tiếp và không trực tiếp với các tranh chấp ở Biển Đông để các bên hành động không chỉ vì lợi ích của mình mà còn vì lợi ích của các bên liên quan và cộng đồng quốc tế. Mục tiêu cao nhất là biến Biển Đông từ khu vực tranh chấp phức tạp thành khu vực hòa bình, hợp tác phát triển.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết TW 4 khóa XII bằng những hoạt động cụ thể

Vừa qua, Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII họp thông qua Nghị quyết TW 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết lần này được đánh giá là có nhiều điểm mới quan trọng, đặc biệt đặt ra yêu cầu tăng cường pháp trị trong Đảng. Với cương vị Chủ tịch HLGVN, xin Chủ tịch cho biết Đảng đoàn HLGVN và các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ cơ quan TW Hội sẽ có kế hoạch hành động như thế nào để tham gia góp phần cùng các cấp ngành trong toàn quốc thực hiện Nghị quyết quan trọng trên của Đảng?

Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều điểm mới, quan trọng. Đặc biệt, Nghị quyết đề cao các giải pháp để tăng cường quản lý Đảng viên và tổ chức Đảng bằng các văn bản “pháp trị” trong Đảng.

Với vai trò là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp đặc thù hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Đoàn, HLGVN có nhiệm vụ cũng như thế mạnh về tham gia xây dựng chính sách pháp luật và phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật. Năm 2017 và những năm tiếp theo, HLGVN xác định sẽ tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong ban soạn thảo, tổ biên tập các dự án luật, nghị định, các chương trình, đề án của Chính phủ và các Bộ, ban, ngành. Tổ chức tốt việc góp ý kiến đối với các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị định, các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các dự án luật liên quan đến tổ chức chính quyền, tổ chức bộ máy và hoạt động kiểm soát quyền lực. Tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ thành viên của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động đề xuất sáng kiến và tham gia tích cực vào các hoạt động cải cách thủ tục hành chính năm 2017. Tiếp tục triển khai nghiên cứu chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Làm tốt những nhiệm vụ nêu trên, HLGVN sẽ đóng góp một phần nhỏ bé vào việc tăng cường pháp trị trong các hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật.

Để đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống, trước hết trong thời gian tới, Đảng đoàn và Đảng ủy cơ quan Trung ương hội sẽ tổ chức Hội nghị để học tập, quán triệt Nghị quyết cho tất cả cán bộ, đảng viên của Trung ương Hội. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả gắn với việc liên hệ cụ thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Sau đó Đảng Đoàn, Đảng ủy cơ quan sẽ xây dựng kế hoạch để thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ và cơ quan với phương châm và mục tiêu xây dựng Đảng bộ, cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, chống mọi biểu hiện suy thoái, tự diễn biến để HLGVN tiếp tục đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển giàu mạnh.

Đặc biệt, nếu được góp ý, cho ý kiến về các vấn đề quy định, quy chế trong Đảng, chúng tôi sẽ mạnh dạn, tích cực đưa ra các ý kiến của mình để hoàn thiện các quy định, quy chế liên quan đến hoạt động của Đảng theo đúng tinh thần Nghị quyết TW 4 đề ra.

Là đội quân tham gia tích cực trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, xin Chủ tịch cho biết, để tăng cường pháp trị trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trước hết, những yêu cầu yếu tố nào đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay và yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật?

Việc thiếu thiết chế “giám sát kiểm soát quyền lực” hiện nay dẫn đến nhiều vụ việc dù có quyết tâm xử lý nhưng lại thiếu những quy định pháp luật; ví dụ như việc xử lý trách nhiệm của người đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển công tác với những sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo trước đó thì cần phải bổ sung những quy định, chế tài nghiêm khắc để xử lý.

Theo ý kiến cá nhân tôi, để đáp ứng yêu cầu tăng cường pháp trị trong Đảng thì cần đặc biệt chú ý đến sửa đổi, bổ sung các quy định về Trách nhiệm cán bộ công chức, Trách nhiệm bồi thường nhà nước và Trách nhiệm người đứng đầu. Cần hoàn thiện các quy định này theo hướng đảm bảo rằng phải có cơ chế để truy đến cùng trách nhiệm cá nhân.

Ngoài ra, cần khẩn trương sửa đổi các Luật cơ bản và then chốt trong kiểm soát quyền lực như Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước….

Kỳ vọng và trọng trách 2017

Với những thành tựu đạt được năm 2016 và những trọng trách nặng nề đặt ra phía trước, xin Chủ tịch cho biết những nhiệm vụ quan trọng của HLGVN năm 2017?

Năm 2017, HLGVN tiếp tục quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Hội, thực hiện các chương trình hành động cụ thể của các cấp Hội là nhiệm vụ số một; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời, quán triệt tới toàn thể cán bộ, Hội viên thực hiện tốt 5 tiêu chí đạo đức Luật gia, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết TW 4 vừa qua.

Bên cạnh đó, HLGVN sẽ đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác HLGVN và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc “thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HLGVN trong giai đoạn mới”.

Những nhiệm vụ thường xuyên và những nhiệm vụ giải pháp mới, các cấp Hội cần chú trọng thực hiện trong năm 2017 đó là: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Tiếp tục thực hiện Đề án 1133 với tinh thần mới, nhiệm vụ mới phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi mới của Đảng và nhà nước đối với các cấp Hội Luật gia.

Ngoài ra, Hội sẽ xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai chương trình phối hợp số 01 ngày 11/11/2014 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, HLGVN, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2017. Ký kết hợp tác công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý với Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho các cán bộ, tư vấn viên của các Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực thuộc Trung ương Hội và thuộc các tỉnh, thành Hội.

Kế thừa, phát huy những thành tựu đạt được trong nhiều năm qua, năm 2017, HLGVN tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động của HLG Dân chủ quốc tế (IADL) và Hiệp hội luật các nước ASEAN (ALA), Hiệp hội Luật gia Châu Á Thái Bình Dương (COLAP), cụ thể là: Hội nghị Hội đồng điều hành ALA lần thứ 39 tại Brunei; các cuộc họp của Ủy ban công tác về đổi mới hoạt động của ALA và Ủy ban công tác hài hòa hóa luật thương mại tại Singapore và Philipines; Tổ chức Hội nghị Ban thường vụ IADL và một cuộc hội thảo về Biển Đông bên lề hội nghị vào tháng 11 năm 2017; tham dự Hội nghị do COLAP tổ chức trong năm 2017.

Tiếp tục hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các hoạt động, tổ chức các hội thảo trong khuôn khổ các dự án hợp tác phối hợp với Ủy ban Nhân quyền Úc tài trợ trong năm 2017; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức nước ngoài (UNDP, UNICEF…) để tìm kiếm cơ hội hợp tác, hỗ trợ từ phía các cơ quan, tổ chức nước ngoài cho các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp năm mới 2017, Chủ tịch có đôi lời nhắn gửi tới 63.000 Hội viên HLG trên toàn quốc?

Nhân dịp năm mới 2017, thay mặt lãnh đạo Trung ương HLGVN, tôi xin gửi lời chào tới tất cả 63.000 hội viên HLGVN, chúc các đồng chí cùng gia đình một năm mới thành công, sức khỏe và hạnh phúc. Tôi tin tưởng rằng với năng lực và sự nhiệt tình sẵn có, giới luật gia chúng ta trong năm 2017 sẽ có những đóng góp hiệu quả cùng các cấp Hội Luật gia VN hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Nhóm Phóng viên Nội chính (thực hiện)