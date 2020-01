Chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam giảm 11 bậc

Đó là nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB) được Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết tại cuộc họp họp bàn về giải pháp cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh, sáng nay (6/1). Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Dẫn báo cáo Doing Business 2020 của Ngân hành Thế giới, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, ông Ngô Hải phan cho biết, theo đánh giá giá tại báo cáo Doing Business 2020 của Ngân hành Thế giới chỉ số Khởi sự kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 115/190 nền kinh tế, giảm 11 bậc so với năm 2018 (xếp 104/190), với tổng số 8 thủ tục phải thực hiện.

Cụ thể, trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Người thành lập doanh nghiệp mặc dù đã thực hiện trực tuyến nhưng vẫn tiếp tục phải nộp hồ sơ giấy tới Cơ quan Đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định “mở” cho doanh nghiệp trong việc có quyền tự quyết định số lượng hình thức và nội dung con dấu. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện Thông báo mẫu con dấu cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cở sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, thông tin, dữ liệu về lao động,… chưa được kết nối, tích hợp, chia sẻ với nhau. Thực trạng trên dẫn đến yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan quản lý vẫn còn trùng lặp, rời rạc, chưa cắt giảm được các thủ tục doanh nghiệp phải thực hiện. Các thông tin về lao động của doanh nghiệp do cơ quan lao động quản lý không được chia sẻ, kết nối với cơ quan quản lý về bảo hiểm. Chính vì thể, việc quản lý tình hình sử dụng lao động và tuân thủ quy định về bảo hiểm xã hội quy định về đống bảo hiểm xã hội cho người lao động còn cát cứ.

Do đó, theo ông Phan Cục Kiểm soát thủ tục hành chính kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, bỏ quy định doanh nghiệp vừa phải thực hiện thủ tục trực tuyến vừa phải nộp hồ sơ bản giấy; bỏ quy định về thủ tục thông báo mẫu dấu, thay vào đó nghiên cứu áp dụng hình thức thông báo sử dụng chữ ký điện tử của người đại diện theo pháp luật.

Bộ Tài chính nghiên cứu bãi bỏ thủ tục mua hóa đơn giấy. Nếu chưa thể bãi bỏ, thì yêu cầu các cơ quan thuế thực hiện nghiêm việc giải quyết thủ tục mua hóa đơn theo đúng quy định là ngay trong ngày. Làm được việc này, các cơ quan đều cho rằng sẽ giảm được rất mạnh thời gian làm thủ tục, hiện theo WB khảo sát là mất tới 10 ngày.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cũng đề xuất nhiều giải pháp liên thông, tích hợp dữ liệu, như thực hiện thủ tục khai nộp phí môn bài trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, đề nghị WB cập nhật kịp thời, đầy đủ các cải cách của Việt Nam và ngược lại, các cơ quan cung cấp thông tin cải cách đầy đủ cho WB.

Cũng về lệ phí môn bài, Nghị quyết 02 của Chính phủ đã giao Bộ Tài chính sửa đổi quy định theo hướng lùi thời hạn khai, nộp phí môn bài vào ngày 30/1 của năm kế tiếp, hiện Bộ đã trình dự thảo Nghị định sửa đổi theo hướng này.

Theo baophapluat.vn

Nguồn bài viết: https://baophapluat.vn/thoi-su/chi-so-khoi-su-kinh-doanh-cua-viet-nam-giam-11-bac-488653.html