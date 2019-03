Cao Lãnh, Đồng Tháp: Thi hành án sao cho thấu tình đạt lý?

(Pháp lý) – Ông Cao Minh Hùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp sạch Tháp Mười đang hoạt động hiệu quả. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp này đang có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ông Hùng rơi vào “bẫy nợ” dẫn đến khó giải thoát vì nhiều nguyên nhân.

Hành trình vay vốn

Theo đơn thư của ông Cao Minh Hùng, trong quá trình sản xuất kinh doanh, ông Hùng vay của bà Bùi Ngọc Thúy 3 tỷ đồng với lãi suất đến 4%/ngày, sau chuyển thành 12%/tháng. Sau khi đã trả một phần gốc và lãi, còn nợ 1,6 tỷ đồng.

Tháng 5/2016, qua giới thiệu của bà Thúy, ông Hùng gặp ông Phạm Văn Băng. Biết ông Hùng đang thế chấp 7 GCNQSDĐ để vay 5,5 tỷ đồng của Ngân hàng Agribank TP Cao Lãnh, ông Băng khuyên ông Hùng rút GCNQSDĐ từ Agribank sang vay Ngân hàng cổ phần Á Châu – ACB thì sẽ được hạn mức vay cao hơn. ACB cho vay 70% giá trị nhà đất chưa được cấp chủ quyền. Vì lý do gia đình ông Hùng có 4 căn nhà tại mặt đường Trần Thị Trường, P4, TP Cao Lãnh, trong đó có 2 căn đã hoàn thiện thủ tục quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, còn lại 2 căn do phải làm thủ tục hợp 2 thửa thành 1 thửa; trên hai thửa đất đó gia đình ông Hùng cũng xây dựng nhà vượt diện tích so với thiết kế được duyệt khoảng 46 m2 nên ông Băng nói phải đóng thuế chuyển mục đích sử dụng đất sang thổ cư thì mới hợp thức hóa được chủ quyền nhà và đất.

Ông Hùng đồng ý và phô tô giấy tờ nhà đất để ông Băng sang ACB định giá. Sau khi ACB Đồng Tháp đến khảo sát, định giá, họ thông báo hạn mức cho vay tạm thời là 8,5 tỷ đồng, sau 6 tháng tăng thêm hạn mức. Khi hoàn thiện thủ tục sẽ được vay 12 tỷ đồng.

Tin tưởng ở mối quan hệ của ông Băng nên ngày 26/5/2016, ông Hùng vay của ông Băng 5,8 tỷ đồng để trả Agribank TP Cao Lãnh, nhận về 4 GCNQSDĐ của bốn căn nhà mặt đường Trần Thị Trường. Ông Hùng giao cho ông Băng 4 giấy chứng nhận này và trả luôn 300 triệu cho ông Băng, gồm tiền lãi 2 ngày của 5,8 tỷ (5,8 tỷ x 2,5%/ngày = 290 triệu) và 10 triệu là phí ngân hàng.

Tuy nhiên, sau đó ACB lại yêu cầu ông Hùng phải hoàn thiện thủ tục nhà đất xong mới giải ngân. Vì thế, ông Hùng trở lại vay của Agribank trong khi chờ ông Băng hoàn thiện thủ tục. Hai bên thống nhất là ông Hùng phải trả ông Băng 3%/ngày cho số tiền 5,8 tỷ và tổng chi phí khoán gọn thủ tục vay tiền ACB là 120 triệu đồng. Sau khi vay tiền của Agribank, ông Hùng đã trả ông Băng 3,8 tỷ, còn nợ lại 2 tỷ đồng.

Theo hướng dẫn của ông Băng, ông Hùng đã nộp thuế và Văn phòng hành chính một cửa làm các thủ tục theo yêu cầu. Khi Văn phòng một cửa yêu cầu nộp hai

GCNQSDĐ để họ hoàn thiện thủ tục, thì ông Hùng cần 3,6 tỷ để trả Agribank, rút hai GCNQSDĐ từ Ngân hàng Agribank ra. Ông Hùng đề nghị ông Băng cho vay. Ngày 5/ 8 /2016, ông Băng yêu cầu ông Hùng làm tờ cam kết nhận số nợ 2 tỷ 120 triệu đồng, trong giấy ghi hạn đến ngày 26/8/2016 hoàn trả số tiền trên. Sau khi cầm tờ cam kết, ông Băng không cho ông Hùng vay tiền để làm thủ tục để vay tiền ACB nữa. Vậy là ông Hùng rơi vào tình thế bị kẹt, trong khi ông Băng buộc trả nợ một cách ráo riết.

Ông Băng tố cáo ông Hùng đến cơ quan điều tra với nội dung lừa đảo chiếm đoạt tiền và yêu cầu xử lý hình sự. Sau khi xem xét, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ tranh chấp dân sự nên chuyển vụ án sang Tòa án giải quyết, dẫn đến bản án sơ thẩm rồi bản án phúc thẩm số 93/2018/DS-PT ngày 16/4/2018 của TAND tỉnh Đồng Tháp, buộc vợ chồng ông Hùng phải trả cho ông Băng, số tiền cả gốc và lãi là 2.082.549.780 đồng.

Ông Hùng cũng phải trả bà Thúy số tiền 1.675.000.000 đ và lãi chậm thi hành án theo Bản án số 82/DS-ST ngày 15/12/2017 của TAND TP Cao Lãnh. Ông Băng và bà Thúy có đơn yêu cầu thi hành án.

Kê biên, đấu giá ?

Công văn số 75/NHNoTPCL ngày 18/5/2018 của Ngân hàng Agribank Đồng Tháp gửi Chi cục Thi hành án dân sự TP Cao Lãnh cho biết vợ chồng ông Hùng đã thế chấp khối tài sản này để vay số tiền trên 10 tỉ đồng, lãi 105 triệu và chưa phát sinh lãi quá hạn.

Số tiền này doanh nghiệp của ông Hùng đã đầu tư 6,6 tỉ đồng vào các trạm bơm tiêu nước nông nghiệp huyện Tháp Mười phục vụ nông dân. Theo tinh thần của Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, cán bộ ngân hàng đề nghị Chi cục Thi hành án xem lại thủ tục phong tỏa tài sản và tạo điều kiện để Ngân hàng Agribank tiếp tục cho ông Hùng vay tiền, nhưng đề nghị đó không được chấp nhận.

Ngày 29/4/2018, Chi cục Thi hành án dân sự TP Cao Lãnh đã ra Quyết định số 44/QĐ-CCTHADS về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với 4 căn nhà mặt đường Trần Thị Trường và một nền nhà liền kề (5 GCNQSDĐ).

Tài sản này cũng được thẩm định giá và có quyết định đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm 13.618.942.000đ. Trong khi theo giá thị trường, ông Hùng cho biết giá trị khối tài sản này theo định giá thị trường trên 20 tỷ đồng.

Vợ chồng ông Hùng khiếu nại, đề nghị giải tỏa kê biên để ông Hùng vay tiền Agibank Cao Lãnh trả cho ông Băng, bà Thúy nhưng Chi cục Thi hành án dân sự TP Cao Lãnh có Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 18/12/2018 không chấp nhận nội dung khiếu nại.

Với khoản nợ 3,6 tỉ đồng, nếu được Chi cục Thi hành án dân sự TP Cao Lãnh tạo điều kiện về thủ tục thì ông Hùng hoàn toàn có thể trả nợ, doanh nghiệp hoạt động ổn định, tài sản thế chấp cho khoản vay tại Ngân hàng Agibank Cao Lãnh tiếp tục được bảo đảm. Tuy nhiên, với những diễn biến hiện nay, ông Cao Minh Hùng và doanh nghiệp đang bị dồn vào tình thế khó tháo gỡ.

Ở góc độ khác, bà Phạm Thị Đẹp, mẹ của ông Hùng đã có đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan Thi hành án Đồng Tháp và Cao Lãnh yêu cầu dừng cưỡng chế kê biên đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà ông Hùng đang bị kê biên vì đó là tài sản chung của đại gia đình bà, ông Hùng là con trai trưởng đại diện đứng tên trên GCNQSDĐ, tiền đầu tư xây nhà là của bà và các con cùng đóng góp và hiện nay có 12 người sống trong khối nhà đất này.

Do đó, theo Điều 74 Luật Thi hành án dân sự về cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung quy định thì trước khi cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung của người phải thi hành án với người khác, kể cả quyền sử dụng đất, Chấp hành viên phải thông báo cho chủ sở hữu chung biết việc cưỡng chế.

Chủ sở hữu chung có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án xác định phần sở hữu của họ đối với tài sản chung. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu chủ sở hữu chung không khởi kiện thì người được thi hành án hoặc Chấp hành viên có quyền yêu cầu Toà án xác định phần sở hữu của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để bảo đảm thi hành án.

Trong khi Chi cục Thi hành án dân sự Cao Lãnh chưa thực hiện quy định tại Điều 74 trên đây mà vẫn tiến hành bán đấu giá chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý phức tạp cho các bên.

Vì vậy, dư luận mong rằng vụ việc cần được giải quyết khách quan, thấu tình đạt lý, để không đẩy doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn của ông Cao Minh Hùng rơi vào tình thế khó khăn và tránh được những vụ tranh chấp phức tạp không đáng có có thể xảy ra giữa người trúng đấu giá với thành viên gia đình ông Hùng, giữa Agibank và các chủ nợ khác.

Nhóm PVĐT