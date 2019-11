Cận cảnh khu nghỉ dưỡng sinh ra để giành giải thưởng

Hàng trăm giải thưởng quốc tế vinh danh, liên tục lọt top những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất của những tạp chí du lịch hàng đầu thế giới, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort thực sự đang trở thành biểu tượng của du lịch nghỉ dưỡng xa xỉ tại Việt Nam.

Bộ sưu tập khủng các giải thưởng quốc tế danh giá

5 năm trước, khi World Travel Awards (WTA) xướng tên InterContinental Danang Sun Peninsula Resort ở hạng mục danh giá nhất: “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”, giới thượng lưu quốc tế đã phải thay đổi cách nhìn về du lịch Việt Nam.



InterContinental Danang Sun Peninsula Resort còn làm được một điều ly kỳ hơn nữa khi trong ba năm tiếp theo vẫn không có một khu nghỉ dưỡng nào trên toàn thế giới có thể soán ngôi vương trong bảng xếp hạng của WTA. Bốn năm liên tiếp đoạt “Oscar ngành du lịch”, với thế giới mà nói, đó là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu, và với Việt Nam, đó là một niềm tự hào.



Cho nên, không khó hiểu vì sao World Travel Awards khu vực châu Á – châu Đại Dương lại tiếp tục vinh danh InterContinental Danang Sun Peninsula Resort ở năm hạng mục danh giá nhất vào tháng 10 vừa qua: Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất châu Á; Khu nghỉ dưỡng thân thiện với thiên nhiên nhất châu Á; Khu nghỉ dưỡng dành cho lễ cưới đẳng cấp nhất châu Á; Căn biệt thự trong khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất châu Á; và Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Việt Nam.

Sở hữu trong tay một bộ sưu tập các giải thưởng quốc tế thuộc hàng “khủng”, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đánh bại tất cả các đối thủ tại Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung để trở thành điểm đến “must-go” của dân siêu giàu, giới tài phiệt và cả các chính trị gia quốc tế.

Dạo chơi chốn thiên đường



Bao bọc khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là bán đảo Sơn Trà, còn được gọi là núi Tiên Sa, với vẻ hoang sơ thơ mộng đến độ dường như không có thật. Bãi biển với làn nước xanh trong vắt như pha lê, những ngọn đồi xanh hùng vĩ uốn cong trải dài đến mép biển, thảm thực vật vô cùng phong phú giữa cánh rừng nguyên sinh xanh mướt…



Kiến trúc của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort thực sự là cú “phóng bút” cực kỳ ngoạn mục của “phù thuỷ resort” Bill Bensley, một kiệt tác nghệ thuật hội tụ toàn bộ tinh hoa văn hoá Việt với vẻ cổ kính của cung đình Huế, nét thanh bình của phố cổ Hội An, lại thêm vẻ mộc mạc đằm thắm của làng quê Bắc Bộ… Điều thú vị là sử dụng ngôn ngữ dân gian mộc mạc trong thiết kế, nhưng khu nghỉ dưỡng lại sang trọng đến mức thượng thừa trong từng chi tiết.



Điểm mấu chốt cuối cùng khiến InterContinental Danang có thể đánh gục bất cứ vị khách thượng lưu khó tính nào, đó là dịch vụ cực kỳ đẳng cấp được nâng lên tầm nghệ thuật.

Ẩm thực ư? Nhà hàng La Maison 1888 – “Nhà hàng Fine Dining sang trọng nhất thế giới” sẽ mang tới nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao từ đầu bếp ba sao Michelin – Pierre Gagnaire – người vừa được vinh danh với giải thưởng Best of Award of Excellence 2019 từ Wine Spectator.

Spa ư? HARNN Heritage Spa được World Luxury Spa Awards 2019 trao danh hiệu “Spa trong khu nghỉ dưỡng cao cấp tốt nhất tại Việt Nam” sẽ mang lại những trải nghiệm có một không hai với các gói chăm sóc được thiết kế đầy tinh tế. Ngay từ những trải nghiệm nhỏ nhất như chăm sóc móng cũng được đưa lên hàng xa xỉ với thương hiệu PEDI: MANI: CURE Studio nổi tiếng của Bastien Gonzalez.

Giải trí ư? InterContinental Danang Sun Peninsula Resort không phải là nơi ồn ào, mà sẽ mang tới những hoạt động giải trí vô cùng tinh tế và thanh lịch: những lớp học nấu món ăn Việt, lớp học nghề thủ công truyền thống, và thậm chí là hội thảo về sinh giới hoang dã do các nhà động vật học của khu nghỉ dưỡng hướng dẫn…

“Những du khách có tâm nhất tại bán đảo Sơn Trà”

“Chúng tôi hiểu rằng chính mình phải là những du khách có tâm nhất đối với bán đảo Sơn Trà” – Ngài Juan Losada, nguyên Tổng Giám đốc Điều hành InterContinental Danang Sun Peninsula Resort từng chia sẻ năm ngoái, sau khi resort này đạt danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng thân thiện với thiên nhiên nhất châu Á”.

Đi dạo trong khu nghỉ dưỡng, du khách sẽ được tận hưởng trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên và chiêm ngưỡng cuộc sống yên bình của những sinh vật tự nhiên thuộc hàng quý hiếm như voọc chà vá chân nâu, khỉ đuôi dài, khỉ vàng, gà mặt đỏ. Ở đây, một chuyên gia về động vật học sẽ đưa du khách đến với những tour tham quan tăng cường sự hiểu biết về bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam.



Nhân viên khu nghỉ dưỡng cũng thường xuyên được huấn luyện để biết cách làm giảm các mối đe dọa đến đời sống quần thể động vật trên bán đảo. Nhiều chương trình tái chế trong khu resort được phát triển. Hệ thống đèn LED thông minh và hệ thống máy dò chuyển động khắp khu nghỉ dưỡng để giảm thiểu lượng khí thải cacbon. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc bán các hình mẫu đồ chơi voọc chà vá chân nâu tại khu resort sẽ được tặng lại cho các tổ chức bảo vệ môi trường phi chính phủ. Thậm chí, cà phê chồn cũng đã ngừng sử dụng tại khu nghỉ dưỡng này như một động thái tích cực trong vấn đề bảo vệ động vật.

Hai năm liên tiếp nhận danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường nhất châu Á” và năm 2018 là resort đầu tiên, duy nhất trên toàn cầu được vinh danh “Khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường nhất thế giới”, resort bên bán đảo Sơn Trà đã tiếp tục khẳng định vị thế của một khu nghỉ dưỡng sinh ra để giành giải thưởng.

PV