Bộ Công an trao thưởng cho 17 đơn vị sau chuyên án triệt phá hơn 1,1 tấn ma túy

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao thưởng cho 17 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá các vụ buôn bán ma túy cực lớn trong thời gian qua.

Theo Báo Bảo Vệ Pháp Luật, chiều hôm nay (29/3), tại TP.HCM, Bộ Công an đã chủ trì, tổ chức lễ khen thưởng cho những đơn vị tham gia phá chuyên án 218LP thu giữ hơn một tấn ma túy làm rúng động thời gian vừa qua.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị – Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng – Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã trao thư khen và thưởng nóng 17 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 218LP. Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công an đã trao thưởng cho 2 đơn vị thuộc Công an TP.HCM đã có thành tích xuất sắc bắt giữ, thu giữ gần 900 bánh heroin vào tối 27/3.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tặng bằng khen cho một tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu của Bộ Công an trong chuyên án 218LP và gửi thư khen 4 tập thể thuộc Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho ban chuyên án 218LP.

Cũng trong buổi khen thưởng hôm nay (29/3), PV Báo Giao Thông dẫn lời phát biểu của Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng cục Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công An) cho biết, ngày 30/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án 218LP để tập trung đấu tranh triệt để đường dây này. Sau thời gian theo dõi, đeo bám, thu thập tài liệu, ngày 17/2, tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), C04 phối hợp cùng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh… phá giai đoạn 1 của chuyên án, bắt một đối tượng quốc tịch Lào, thu hơn 278 kg ma túy đá.

Theo Thiếu tướng Các, ngay sau khi đồng phạm bị bắt, những người cầm đầu đường dây vẫn tiếp tục điều hành vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng vào Việt Nam. “Ông trùm” đường dây này là một người nước ngoài. Lợi dụng chính sách mở cửa, họ đăng kí thành lập doanh nghiệp may mặc, xuất khẩu hàng hóa tại TP.HCM làm bình phong cho hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy.

Đến ngày 19/3, Ban chuyên án xác định đối tượng chủ mưu chỉ đạo đàn em dùng ô tô chở khoảng 300 kg ma túy dạng đá từ cửa khẩu Bờ Y về cất giấu tại kho hàng ở khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM. Lô hàng được ngụy trang trong những bao tải hạt nhựa công nghiệp để vận chuyển bằng đường biển đi nước thứ ba tiêu thụ. Lực lượng phối hợp đã bắt quả tang các đối tượng khi đang giao nhận ma túy tại TP.HCM. Đồng thời, hàng trăm trinh sát được tung ra khám xét bốn địa điểm nghi nơi cất giấu ma túy và khống chế, bắt giữ các nghi phạm khác.

Chiều 20/3, các trinh sát đã bất ngờ ập vào kho số 5A khu dân cư Vĩnh Lộc khi các đối tượng đang giao nhận ma túy, bắt Huang Zai Wen (quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (Điện Biên), Thào Nờ Páo (Đăk Nông), Lý A Vừ (Đăk Nông). Tại đây, Cảnh sát thu được 298,6 kg ma túy tổng hợp dạng đá giấu trong 12 bao tải.

Đến chiều 22/3, C04 lại tiếp tục phối hợp với các lực lượng khác và cơ quan chức năng Philippines bắt giữ lô hàng 276 kg ma túy đá. Tối 27/3, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 363 và Đội CSGT An Sương tiếp tục phát hiện chiếc xe bán tải chở 895 bánh heroin. Ngay sau đó, gần 100 trinh sát đã tỏa đi nhiều nơi khám xét các điểm nghi là nơi cất giấu ma túy của đường dây này ở quận 10, huyện Hóc Môn, thị xã Dĩ An (Bình Dương). Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đến thời điểm này, C04 đã chủ trì phối hợp cùng các đơn vị, địa phương bắt 7 người, trong đó có 4 người nước ngoài, 3 người Việt Nam, thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy.

Cũng theo Cục trưởng C04, chuyên án triệt phá thành công là nhờ có sự phối hợp của rất nhiều lực lượng, C04 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an TP.HCM, Công an quận Bình Tân, Công an các tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Phòng chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan…

Trong chuyên án này, 14 đơn vị được khen thưởng: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội Hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM, Công an quận Bình Tân… Đội CSGT An Sương và Công an huyện Hóc Môn được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc góp phần triệt phá đường dây buôn bán 895 bánh heroin.

