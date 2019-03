Bộ Công an: Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Ngày 25-3-2019, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I-2019; tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong quý I-2019, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tập trung triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp bảo đảm an ninh quốc gia và lợi ích của đất nước. Triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên lần thứ 2, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong quan hệ quốc tế; đấu tranh, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên về ANTT, góp phần phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các giải pháp ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường mở rộng các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Công an các đơn vị, địa phương cũng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Điện, mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ về mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm tốt ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết và tham gia các lễ hội đầu năm an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Qua 03 tháng chuẩn bị và thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và hoàn thành vượt mức, như: Phạm pháp hình sự giảm 1,83%; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự vượt chỉ tiêu đề ra (đạt 80,23%, cao hơn 4,64% so với thời gian liền kề trước cao điểm); giải quyết tốt những vấn đề bức xúc nổi lên về tội phạm, nhất là đấu tranh trấn áp mạnh hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, góp phần ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan; đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và bắt truy nã tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả nổi bật.

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đã triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp đấu tranh nhằm phát hiện, khởi tố và điều tra mở rộng nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Các mặt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội (TTATXH) được tăng cường; tai nạn giao thông và số vụ cháy giảm cả ba tiêu chí… Kết quả thực hiện đợt cao điểm đã góp phần tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, bảo đảm cho nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, hạnh phúc.

Chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy; công tác thanh tra, đối ngoại, pháp chế, phong trào, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, kế hoạch và đầu tư được nâng cao, bảo đảm phục vụ các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ Công an dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, sẵn sàng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, chủ động, quyết liệt, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Qua hơn 07 tháng thực hiện Nghị định số 01 của Chính phủ có thể khẳng định, tổ chức bộ máy Bộ Công an được kiện toàn tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác công an; giảm các khâu trung gian trong điều hành; tạo thuận lợi cho hoạt động lãnh đạo chỉ huy trong CAND. Việc tinh gọn đầu mối đã tạo điều kiện để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp Công an; trao quyền thực chất, đầy đủ, tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn cho các đơn vị cấp Cục, tạo thuận lợi trong thực hiện chính sách cán bộ…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc lực lượng CAND đã chủ động nắm vững, phân tích, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong hoạch định chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế, pháp luật và huy động các nguồn lực để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, vừa bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa tổ chức hoạt động thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành. Thường xuyên có những báo cáo phân tích, đánh giá tình hình quốc tế, trong nước, đặc biệt là những sự kiện, biên động lớn, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng có đối sách phù hợp, kịp thời.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao lực lượng CAND trong dịp Tết Nguyên đán đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Tình hình ANTT, an toàn giao thông nhìn chung tốt hơn những năm trước. Cán bộ, chiến sỹ CAND đã không quản ngày đêm, vượt qua khó khăn, săn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên của người dân trên mọi miền của đất nước.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Lực lượng CAND cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tinh gọn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ. Khẩn trương hoàn thiện các quy định liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương; thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp.

Khẩn trương hoàn thiện, ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ Công an 04 cấp phù hợp với từng cấp, hệ lực lượng, bảo đảm phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, kỷ cương, nêu gương, hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả… Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, trình độ năng lực, khả năng công tác, theo hướng cán bộ Công an phải có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Lực lượng CAND cần tiếp tục chủ động, nắm chắc tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước quyết định các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, TTATXH; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật… Tập trung phòng ngừa, phát hiện, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, kết luận các vụ án gây bức xúc dư luận. Triển khai đồng bộ và nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, kết hợp với phòng ngừa xã hội, kiên quyết làm giảm tỷ lệ tội phạm một cách bền vững.

