Bộ Công an tiếp tục phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP.HCM triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia vào Việt Nam.

Ngày 14/6, tại khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu (huyện Gò Dầu, Tây Ninh), công an bắt giữ nhóm nghi phạm liên quan đến ma túy là Vương Quốc Thái (60 tuổi, quốc tịch Australia), Ngô Thị Thanh Mai (20 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Xuân Hải (45 tuổi, ngụ Đồng Nai), Bùi Minh Bảo Vy (40 tuổi, ngụ TP.HCM).

Tại hiện trường, công an thu giữ 4 túi nylon màu vàng nặng 4 kg. Bên trong mỗi túi chứa chất tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Cảnh sát cũng thu giữ 1 bịch nylon màu trắng, quấn băng keo màu cam, bên trong chứa nhiều viên nén màu xanh (khoảng 1.000 viên) và một ôtô 4 chỗ. Các nghi can khai mua ma túy từ Campuchia, mang về TP.HCM bán lại kiếm lời.

Trước đó, ngày 13/6, tại Tây Ninh, Bộ Công an phối hợp cùng Bộ Nội vụ Campuchia và các lực lượng chức năng tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia. Đợt cao điểm này diễn ra từ 15/6 đến 15/9.

Để thực hiện thắng lợi đợt cao điểm, Bộ Công an giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Tổng cục Hải quan, công an 5 tỉnh của Campuchia (tiếp giáp với 3 tỉnh của Việt Nam là Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang) để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Campuchia – Việt Nam.

