Bộ Công an Thông tin Kết quả điều tra bước đầu vụ án xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà

Cơ quan công an đã quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 02 đối tượng, bước đầu 02 đối tượng đã khai nhận hành vi xả chất thải.



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nguồn nước bị ô nhiễm và việc cung cấp nước sạch từ Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà không đảm bảo chất lượng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an thành phố Hà nội, các Cục nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương liên quan khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, giám định, phát động quần chúng tố giác tội phạm, tiến hành truy xét đối tượng và phương tiện đổ thải…

Thông tin từ Bộ Công an cho biết: Căn cứ tài liệu chứng cứ và kết quả điều tra, ngày 16/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại Điều 235 Bộ Luật hình sự năm 2015 và chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tập trung lực lượng chức năng phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương áp dụng đồng bộ các biện pháp để truy xét, điều tra vụ án.

Ngày 17/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 02 đối tượng, bước đầu 02 đối tượng đã khai nhận hành vi xả chất thải tại khu vực xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Cơ quan Công an cũng tạm giữ 02 xe ô tô và nhiều vật chứng liên quan đến việc xả chất thải.

Hiện nay, Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Hòa Bình và các lực lượng chức năng điều tra mở rộng; đồng thời thu thập tài liệu xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo baophapluat.vn

Nguồn bài viết: https://baophapluat.vn/tin-nong/bo-cong-an-thong-tin-ket-qua-dieu-tra-buoc-dau-vu-an-xa-thai-gay-o-nhiem-nguon-nuoc-song-da-475833.html