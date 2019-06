Bộ Công an khám nhà ông Trương Duy Nhất

Bộ Công an đã khám xét nhà ông Trương Duy Nhất tại Đà Nẵng do bị cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc bán nhà công sản cho Vũ ‘nhôm’ .

Chiều 10.6, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng xác nhận thông tin trên. Hiện, CATP Đà Nẵng đang phối hợp với cán bộ Bộ Công an khám xét nhà ở của ông Trương Duy Nhất tại số 25 Tống Phước Phổ, Đà Nẵng.

“Bộ khởi tố vụ án và khám xét nhà ông Trương Duy Nhất về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc bán nhà công sản cho Vũ ‘nhôm’ tại số 82 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng. Theo quy định của Luật Tố tụng, hôm nay Bộ Công an tiến hành khám xét nhà ông Trương Duy Nhất thì công an Đà Nẵng phối hợp thôi”, tướng Viên cho hay.

Ông Trương Duy Nhất (SN 1964 tại Quảng Nam) hộ khẩu thường trú tại số 25 đường Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Ông Nhất từng công tác tại báo Công an Quảng Nam – Đà Nẵng (sau này là báo Công an Đà Nẵng) một thời gian dài. Sau đó ông Nhất chuyển sang làm ở báo Đại Đoàn Kết, thường trú tại Đà Nẵng. Khoảng giữa năm 2010, ông Nhất thôi làm việc tại báo Đại Đoàn Kết và trở thành người viết blog, Facebook.

Ngày 26.5.2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra lệnh bắt khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với ông Trương Duy Nhất về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 Bộ luật hình sự.

Tại phiên xét xử sơ thẩm diễn ra ngày 4/3/2014, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trương Duy Nhất 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258, Bộ luật hình sự.

Phiên tòa phúc thẩm ngày 26.6.2014 tuyên y án 2 năm tù bị cáo Trương Duy Nhất. Ông Nhất chấp hành án và ra tù ngày 26.5.2015.

