Bộ Công an: Cân nhắc khôi phục tội sử dụng trái phép ma tuý

Nhiều đại biểu lo ngại trước tình trạng mua bán, vận chuyển ma tuý không còn tính bằng gam hay kilogam mà được tính bằng tấn.

ĐB Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) lo lắng về các băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành nhất là về ma túy, tín dụng đen gây bức xúc trong dư luận. Bà nhắc đến vụ án nhóm phụ nữ giết người phi tang xác ở Bình Dương và một số vụ án giết người man rợ do những người sử dụng ma túy gây ra.

“Trách nhiệm của cơ quan chức năng trong công tác quản lý như thế nào? Đây là vấn đế yếu về nghiệp vụ hay đạo đức công vụ? Giải pháp sắp tới của ngành như thế nào”- bà Hoa đặt câu hỏi.

Còn ĐB Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) dẫn lại báo cáo của Bộ Công an cho thấy lượng ma túy bị bắt giữ tăng kỷ lục, lớn nhất từ trước đến nay. Bà đặt câu hỏi về chất lượng phòng chống, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và tố giác tội phạm được đảm bảo thế nào?

ĐB Trương Thị Yến Linh (Cà Mau) tiếp tục đặt câu hỏi về năng lực của ngành công an khi để lọt nhiều tội phạm vận chuyển số lượng ma túy “khủng” vào Việt Nam gây mất an ninh, an toàn xã hội.

“Cử tri rất quan tâm bức xúc vận chuyển mua bán ma túy, không còn tính bằng gam, hay kilogam mà được tính bằng tấn trong khi công tác phòng chống còn nhiều hạn chế, hiệu quả còn thấp. Hiện ma túy đã len lỏi đến tất cả các tỉnh thành phố đến tận vùng nông thôn gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội”- ĐB Cà Mau nói.

Bà cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bộ và những giải pháp căn cơ gì trong phòng ngừa loại tội phạm này.

Trả lời sau đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết Đảng, Nhà nước rất quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy và đã dành nhiều nguồn lực cho công tác này…

Về kết quả bắt giữ ma túy trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết khối lượng ma túy bị bắt giữ rất nhiều, tuy nhiên lực lượng công an đã dự báo được trước về tình hình này.

Năm 2018, ngành đã bắt đầu triển khai những biện pháp tích cực ngăn chặn nguồn ma túy rất lớn chiếm 70% số vào trong nước qua các tỉnh Tây Bắc, chủ yếu là Điện Biên, Hòa Bình và Sơn La.

Sau khi bị trấn áp mạnh, tội phạm ma túy chuyển hướng hoạt động vào các tỉnh miền Trung và thậm chí miền Nam. Đặc biệt, từ đầu năm 2019 đến nay đã phát hiện có sự can thiệp chỉ đạo của các tội phạm ma túy là người nước ngoài.

“Với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị, chúng tôi hoàn toàn có thể ngăn chặn được tội phạm ma túy, không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy ra thế giới”- Đại tướng Tô Lâm khẳng định.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành công an cũng thừa nhận những thách thức đặt ra trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Theo ông, Việt Nam đang ở rất gần trong vòng xoáy trung tâm lớn thứ hai về ma túy của thế giới. Cạnh đó, số người nghiện ma túy cũng tiếp tục gia tăng…

Bộ trưởng Công an cũng đề cập tới những khó khăn, vướng mắc về pháp luật. Ông nhắc tới việc đơn giản hóa các thủ tục đưa người vào cơ sở cai nghiện, vấn đề giám định hàm lượng chất ma túy, vấn đề hướng dẫn áp dụng một số vấn đề về Luật phòng, chống ma túy, Bộ luật Hình sự.

Đặc biệt, Bộ luật Hình sự đã bỏ tội sử dụng trái phép ma túy (Điều 199), theo đó những người sử dụng ma túy không bị xử lý hình sự. “Chúng tôi cũng đang nghiên cứu những vấn đề này để đề xuất sửa đổi một số quy định của luật pháp”- ông Tô Lâm nói và cho biết sẽ cân nhắc đến việc đề xuất khôi phục lại tội sử dụng ma tuý.

Sau trả lời của Bộ trưởng Công an, nhiều ĐBQH tiếp tục đặt câu hỏi về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý. Trong đó, ĐB Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) bấm nút tranh luận lại.

“Có một ý tôi thấy trong báo cáo và trả lời của Bộ trưởng chưa rõ. Các nguyên nhân và điều kiện khác không thay đổi, nhưng vì sao từ 2017 trở lại đây, số lượng ma tuý phát hiện đặc biệt lớn, số lượng tính bằng tạ, tấn. Nguyên nhân tại sao lại như vậy, nếu không làm rõ nguyên nhân thì giải pháp không chính xác”- ĐB Hiển nói và cho rằng, qua nghiên cứu của ông, những địa bàn trước đây tội phạm ma tuý coi là “địa bàn lý tưởng” thì nay họ đánh rất mạnh như Indonesia hay Philippin.

“Có vẻ ma tuý đang muốn chọn Việt Nam là địa bàn trung chuyển lý tưởng”- ông Hiển bình luận.

Trả lời điều này, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết Bộ Công an đã đề xuất với Chính phủ xây dựng một kế hoạch tổng thể, phối hợp với Lào mở cao điểm trấn áp tội phạm ma tuý.

“Chúng tôi có kế hoạch mời các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế tới Việt Nam bàn thống nhất kế hoạch đấu tranh phòng, chống ma tuý vận chuyển qua Việt Nam”- ông Tô Lâm nói thêm đồng thời nhắc tới giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, tuyên truyền, vận động sự ủng hộ của người dân.

“Ở đâu có người dân vào cuộc thì cuộc đấu tranh với tội phạm ma tuý sẽ đạt kết quả tốt, để chúng ta không trở thành địa bàn trung chuyển ma túy trên thế giới”- ông nói.

Theo plo.vn

Nguồn bài viết: https://plo.vn/thoi-su/bo-cong-an-can-nhac-khoi-phuc-toi-su-dung-trai-phep-ma-tuy-837870.html