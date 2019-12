Bộ Công an sẽ điều tra gian lận thi cử ở Hà Giang từ trước 2018

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, nếu có gian lận thi cử ở Hà Giang từ những năm trước, Bộ Công an cũng sẽ điều tra, xử lý.

Trả lời tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết, Bộ Công an đã nhận được kiến nghị của TAND tỉnh Hà Giang về việc điều tra việc có dấu hiệu gian lận điểm thi tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

Sau khi điều tra, xử lý việc gian lận thi cử tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hà Giang, Bộ Công an sẽ tiến hành điều tra cả các kỳ thi những năm trước đó.

“Chúng ta đã điều tra vụ gian lận thi cử năm 2018, thì không lý do gì không tiến hành điều tra, xử lý cả những năm trước đó như 2017, 2016… Bộ Công an sẽ tiến hành điều tra, khi có kết quả chúng tôi sẽ cung cấp thông tin” – Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh.

Về gian lận thi cử tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở một số địa phương, thời gian qua, Bộ Công an và một số bộ, ngành, cơ quan liên quan đã xử lý, điều tra quyết liệt, nhiều người vi phạm đã bị xử lý.

Trước đó, ngày 25/10, tại buổi tuyên án các bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang năm 2018, TAND tỉnh Hà Giang kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ về trường hợp 2 thí sinh Sùng Văn Đ. và Nguyễn Khắc Đ. tại điểm thi THPT Sí Mần trong kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Trong kỳ thi năm 2017, hai thí sinh này là thí sinh thuộc diện cá biệt nhưng lại đạt điểm rất cao và trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ngoài ra, một số thông tin cho rằng những gia đình thí sinh này phải dùng 500 triệu đồng chạy điểm cho con đỗ đạt.

Tòa án kiến nghị Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang lưu giữ toàn bộ tài liệu, bài thi của các thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để phục vụ điều tra tiếp theo.

Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị Cơ quan ANĐT – Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ những người nhờ các bị cáo nâng điểm cho các thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang có hành vi “đưa hối lộ” và các bị cáo có hành vi “nhận hối lộ” hay không?

